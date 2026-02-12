ଓଡ଼ିଶା ହେବ ମଡେଲ ରାଜ୍ୟ; ପଟ୍ଟାରେ ରହିବ QR କୋଡ୍, ଜମି କିଣାବିକାରେ ହେବନି ଠକେଇ

ETV Bharat / state

କୋଡ୍ ସ୍କାନ କଲେ ବାହାରିବ ଜମି ମାଲିକଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ । ଜାଲିଆତି କଲେ ତହସିଲଦାର ଏବଂ ଆରଆଇଙ୍କ ପାଖକୁ ସିଧା ଯିବ ମ୍ୟାସେଜ୍ ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 12, 2026 at 7:36 PM IST

QR CODE IN PATTA ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଜମି କାରବାରରେ ଠକେଇ ରୋକିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କ୍ୟୁଆର କୋଡ୍ ଯୁକ୍ତ ଜମି ପଟ୍ଟା ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ପଟ୍ଟାରେ ଥିବା କ୍ୟୁଆର କୋଡ୍ କୁ ସ୍କାନ କଲେ ବାହାରିବ ଜମି ମାଲିକଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ । ଇସି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଜାଲିଆତି କଲେ ତହସିଲଦାର ଏବଂ ଆରଆଇଙ୍କ ପାଖକୁ ସିଧା ସଳଖ ଯିବ ମ୍ୟାସେଜ୍ । ପ୍ଲଟ କିଣାବିକାରେ ଠକେଇକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଡିଜାଇନ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ।

ରାଜ୍ୟରେ କମିବ ଜମି ଜମା କିଣାବିକା ଠକେଇ । ଜମି ମାଲିକାନାରେ ଆସିବ ସ୍ବଚ୍ଛତା । ଇସି ଜରିଆରେ ଜମିଜମା ମାଲିକାନା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଉ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ ଅପେକ୍ଷା । ଜମି ପଟ୍ଟାରେ ରହିବ ଇଲୋକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଯୁକ୍ତ QR କୋଡ୍ । ସ୍କାନ କଲେ ବାହାରିବ ଜମି ମାଲିକଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ । ଜାଲିଆତି କଲେ ତହସିଲଦାର ଏବଂ ଆରଆଇଙ୍କ ପାଖକୁ ସିଧା ମ୍ୟାସେଜ ଯିବ । ରାଜସ୍ଵ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ନୂଆ ପଟ୍ଟା ଆସୁଛି । ମୋଟ କାଗଜର ପୁରୁଣା ପଟ୍ଟାରେ ଦୁଇ ପାଖ ଥିଲା । ସେଥିରେ ପ୍ରଜାର ନାଁ ବା ଜମି ମାଲିକ, ଜମି କିସମ କ'ଣ, ଜମିର ପରିମାଣ ଓ ମନ୍ତବ୍ୟ କଲମ ରହିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ନୂଆ ପଟ୍ଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି । ସେହି ପଟ୍ଟା ଇଲୋକ୍ଟ୍ରୋନିକ QR କୋଡ୍ ଯୁକ୍ତ ହେବ । ପଟ୍ଟାରେ QR କୋଡକୁ ସ୍କାନ କଲେ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜମିର 50ରୁ 100 ବର୍ଷର ଅତୀତ ଜଣାପଡ଼ିବ । ଉକ୍ତ ଜମିର ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ସମୟରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା, କିଏ କାହାକୁ ବିକିଛି ତାହାର ତଥ୍ୟ ମିଳିଯିବ । ଜମିର ମାଲିକାନା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ଇସି ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନାହିଁ ।"


"ପଟ୍ଟା ଇଲୋକ୍ଟ୍ରୋନିକ QR କୋଡ୍ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଲାଭ ହେବ । ଠକମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁତାଇ ଜମି କିଣା ବିକା କରିପାରିବେ ନାହିଁ । QR କୋଡ୍ ଯୁକ୍ତ ପଟ୍ଟାରେ ତହସିଲ ଓ ଆରଆଇ ଅଫିସ ଜଡ଼ିତ ରହିବେ । କୌଣସି ପ୍ରକାର ଠକେଇ ଉଦ୍ୟମ କରି ଜମି କିଣାବିକା କଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତହସିଲଦାର ଓ ଆରଆଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ଯିବ । ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକେଇରୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବୁ । ବ୍ୟାପକ ଆଧୁନିକ କାରିଗରୀ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ରାଜସ୍ୱ ଜମି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ମାମଲା, ରାଜସ୍ୱ ସେବା ପ୍ରଦାନ, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ଦିଗରେ ଆମେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛୁ । ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ମଡେଲ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି," ବୋଲି ରାଜସ୍ଵ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି ।


ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ପୁର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସହଦେବ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଜାଲ୍ ଦଲିଲରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଜାଲ୍ ଦଲିଲ ଓ ଜାଲିଆତି ଜମି ବିକ୍ରୟ ମାମଲାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଯାହା ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବାରମ୍ବାର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ।"

ସେହିପରି ପୂର୍ବତନ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀ ବାସୁଦେବ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ଡିଜିଟାଲ ଯାଞ୍ଚ ସହିତ ଜମି ମାଲିକାନା ସମ୍ପର୍କରେ ଭୁଲ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା କିମ୍ବା ହେରଫେର କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଯିବ । ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଜମି ପ୍ରଶାସନରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଡିଜିଟାଲ ସଂସ୍କାର ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି । ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଠକେଇରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜସ୍ୱ ସେବାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ।"

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

