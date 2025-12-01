ETV Bharat / state

ଓଡିଶାରୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଯିବ ଧଳା ବାଘ; ବଦଳରେ ଆସିବେ ରେଡ୍‌ ପାଣ୍ଡା ସହ ଗୋରାଲ

ଡେରାଡୁନ ଚିଡ଼ିଆଖାନାରୁ ନନ୍ଦନକାନନକୁ 2ଟି ରେଡ୍‌ ପାଣ୍ଡା, 2ଟି ଗୋରାଲ ଏବଂ ଗୋଲ୍ଡେନ ଫିଜାଣ୍ଟ ଓ ସିଲଭର ଫିଜାଣ୍ଟ ପକ୍ଷୀ ଆସିବେ ।

White Tiger
ଧଳା ବାଘ (@Nandankanan)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 1, 2025 at 5:59 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ନନ୍ଦନକାନନା ଆସିବେ ନୂଆ ଅତିଥି । ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଡେରାଡୁନ ଚିଡ଼ିଆଖାନା (ZOO)ରୁ ନନ୍ଦନକାନନକୁ 2ଟି ରେଡ୍‌ ପାଣ୍ଡା, 2ଟି ଗୋରାଲ (Goral) ଏବଂ ଗୋଲ୍ଡେନ ଫିଜାଣ୍ଟ (Golden Pheasant) ଓ ସିଲଭର ଫିଜାଣ୍ଟ (Silver Pheasant ) ପକ୍ଷୀ ଆସିବେ । ତେବେ ଏହା ବଦଳରେ ନନ୍ଦନକାନନରୁ ଡେରାଡୁନ ଚିଡ଼ିଆଖାନାକୁ ଏକ ଧଳା ବାଘ ଦିଆଯିବ । ଏନେଇ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିନିମୟ ଯୋଜନା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି ।

White Tiger
ଧଳା ବାଘ (@Nandankanan)

ଓଡ଼ିଶାରୁ ଡେରାଡୁନ ଯିବ ଧଳା ବାଘ:

ଡେରାଡୁନ ଚିଡ଼ିଆଖାନାକୁ ଧଳା ବାଘ ନେବା ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା । ନିରନ୍ତର ଆଲୋଚନା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡକୁ ଧଳା ବାଘ ଦେବା ପାଇଁ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଓଡିଶା ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିନିମୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ, ଓଡ଼ିଶା ଡେରାଡୁନ ଚିଡ଼ିଆଖାନାକୁ ଧଳା ବାଘ ଦେବ । ଏହା ବଦଳରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ନୈନତାଲ ଚିଡିଆଖାନାରୁ 2ଟି ଲାଲ ପାଣ୍ଡା ଓ ହଳେ ଗୋରାଲ ଦେବ । ଏହାସହ ଗୋଲ୍ଡେନ ଫିଜାଣ୍ଟ ଓ ସିଲଭର ଫିଜାଣ୍ଟ ନାମକ ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ନନ୍ଦନକାନନକୁ ଦେବ ।

Golden pheasant Bird
ଗୋଲ୍ଡେନ ଫିଜାଣ୍ଟ ପକ୍ଷୀ (ETV Bharat)

ଡେରାଡୁନ ଚିଡ଼ିଆଖାନାକୁ ଧଳା ବାଘ ଆଣିବା ପାଇଁ ବହୁ ଦିନ ଧରି ପ୍ରୟାସ ଚାଲାଇଥିଲେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସରକାର । କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ସହମତି ଅଭାବରୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟକି ଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସମୟରେ, ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚିଡ଼ିଆଖାନା ପ୍ରାଧିକରଣ (CZA)ର ସମ୍ମତି ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇପାରିବ ।

ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ବନ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ମୁଖ୍ୟ ବନ ସଂରକ୍ଷକ (PCCF) ଆରକେ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଓଡିଶାରୁ ଏକ ଅଫିସିଆଲ ଚିଠି ମିଳିଛି । ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡକୁ ଧଳା ବାଘ ଆଣିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯିବ । ବନ ବିଭାଗ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏଥିପାଇଁ କାମ କରିଆସୁଛି ଏବଂ ଏବେ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।"

Red Panda
ରେଡ୍‌ ପାଣ୍ଡା (ETV Bharat)

ସପେଟେ ଗତବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର 27 ତାରିଖରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ଏକ ବାଘୁଣୀ 'ଯମୁନା'କୁ ଆଣାଯାଇଥିଲା । ଏହର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ପୁଣି ଏକ ବାଘୁଣୀ 'ଜୀନତ'କୁ 2024 ନଭେମ୍ବର 15 ତାରିଖରେ ଶମିଳିପାଳକୁ ଆଣାଯାଇଥିଲା ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

