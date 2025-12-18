Weather Update: ଭୀଷଣ ଥଣ୍ଡାରେ ଥରୁଛି ଓଡ଼ିଶା, ଘନ କୁହୁଡି଼ ପାଇଁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି
ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ଯାଏଁ ଘନ କୁହୁଡି ପାଇଁ ଚେତାବନୀ । 7 ଦିନ ଯାଏଁ ପାଗରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ।
Cold Wave in Odisha ଭୁବନେଶ୍ବର: ଶୀତରେ ଥରୁଛି ସାରା ଓଡିଶା । ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଛି । ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ଯାଏଁ ପାଗରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥିବା ବେଳେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଜାରି ରହିବ । ସେପଟେ ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ଯାଏଁ ଘନ କୁହୁଡି ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ସାଧାରଣତଃ ପଶ୍ଚିମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବେସି ଅନୁଭୂତ ହେବ ।
ଘନ କୁହୁଡି ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:
ଗତ 4 ଦିନ ହେବ ଶୀତ ସାମାନ୍ୟ କମ ରହିଥିବା ବେଳେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଫଳରେ ପଶ୍ଚିମରୁ ଉତ୍ତର ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣରୁ ଦକ୍ଷିଣ ସବୁଠି ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହେଉଛି । ସେପଟେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି । ଆହୁରି 48 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘନ କୁହୁଡି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । କନ୍ଧମାଳ, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ ଏହି 3 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଘନ କୁହୁଡି ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
ସେହିପରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ, ସମ୍ବଲପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ସୋନପୁର, କୋରାପୁଟ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବା ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି । ବିଶେଷ କରି ସକାଳ ସମୟରେ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଆଜି କେଉଁଠି କେତେ ରହିବ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା:
- କୋରାପୁଟ: 6 ଡିଗ୍ରୀ
- ଫୁଲବାଣୀ: 7 ଡିଗ୍ରୀ
- ଝାରସୁଗୁଡା: 7 ଡିଗ୍ରୀ
- ବୌଦ୍ଧ: 9 ଡିଗ୍ରୀ
- ଭବାନୀପାଟଣା: 10 ଡିଗ୍ରୀ
- ନବରଙ୍ଗପୁର:10 ଡିଗ୍ରୀ
- ଅନୁଗୋଳ:10 ଡିଗ୍ରୀ
- ରାଉରକେଲା:10 ଡିଗ୍ରୀ
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଓଡ଼ିଶା ସହ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଆସାମ ମେଘାଳୟ, ବିହାର, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ମଣିପୁର, ମିଜୋରାମ, ତ୍ରିପୁରା, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଘନରୁ ଅତି ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଫଳରେ ଦୃଶ୍ୟମାନତା କମ୍ ରହିବ । ଯାହା ସଡ଼କ, ରେଳ ଏବଂ ବିମାନ ଯାତ୍ରାକୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରେ ।
ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ଟିପ୍ସ:
- ଧୀର ଗତିରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ।
- ଅତ୍ୟଧିକ କୁହୁଡ଼ି ସମୟରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯାତ୍ରା ଏଡାନ୍ତୁ ।
