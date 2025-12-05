ETV Bharat / state

ଖସୁଛି ପାରଦ, ବଢୁଛି ଶୀତ; ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସବୁଠାରୁ ଥଣ୍ଡା ସହର

ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ସବୁଠୁ କମ୍ ୯ ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିଲା। ସବୁଠାରୁ ଥଣ୍ଡା ସହର ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ତାପମାତ୍ରା ୧୦.୯ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।

ଖସୁଛି ପାରଦ, ବଢୁଛି ଶୀତ; ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସବୁଠାରୁ ଥଣ୍ଡା ସହର
ଖସୁଛି ପାରଦ, ବଢୁଛି ଶୀତ; ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସବୁଠାରୁ ଥଣ୍ଡା ସହର (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 5, 2025 at 7:39 AM IST

|

Updated : December 5, 2025 at 7:48 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ। ଖସୁଛି ପାରଦ, ବଢୁଛି ଶୀତ । ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା କମିଛି । କିଛି ସ୍ଥାନରେ ୨ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । କିଛିଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି ଶୀତ ଲେଉଟିଛି । ଏପରିକି ଆସନ୍ତା ଶନିବାର ଯାଏ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ୪ ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖସିପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି।

ଆସନ୍ତା ୨ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୨ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏପଟେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପାର୍ଶ୍ଵବର୍ତ୍ତୀ ତାମିଲନାଡୁ ଓ ପୁଡୁଚେରୀ ଉପକୂଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବାତ୍ୟା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏହା ଦୁର୍ବଳ ହେବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଥଣ୍ଡା ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯାହା ଫଳରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଶୀତ ବଢ଼ିବା ସହ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।


ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,"ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଝାରସୁଗୁଡା ରେ ୧୦.୯ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ରାଉରକେଲାରେ ୧୨, କେନ୍ଦୁଝର ୧୨.୮, ସମ୍ବଲପୁର ୧୪.୪, ବାଲେଶ୍ୱର ୧୫.୩, ଭୁବନେଶ୍ୱର ୧୫.୮, ଚାନ୍ଦବାଲି ୧୬.୬, ପୁରୀ ୧୮.୯ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ।

ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ସବୁଠୁ କମ୍ ୯ ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିଲା। ସେହିପରି ଜି. ଉଦୟଗିରିରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ୯.୮ ଡିଗ୍ରୀ, ଚିପିଲିମାରେ ୧୧.୭, ଫୁଲବାଣୀରେ ୧୨, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ୧୨.୧, ରାଉରକେଲାରେ ୧୨.୨, କିରେଇ ଓ କେନ୍ଦୁଝରରେ ୧୩.୨, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଭଦ୍ରକ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ୧୪, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ୧୪.୨, ସିମିଳିଗୁଡ଼ାରେ ୧୪.୫ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ।

ଏପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପୁଣି ଖସିଲା ପାରଦ। ବିଗତ ୨ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୪.୨ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ । ୨ ଡିସେମ୍ବର ରେ ୨୦ ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ୩ ଡିସେମ୍ବର ୧୬.୪ ଡିଗ୍ରୀ,୪ ଡିସେମ୍ବର ୧୫.୮ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରଜିଚି । ଆଗକୁ ଆହୁରି ତାପମାତ୍ରା କମିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।"

ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ଆକଳନ କହୁଛି, ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ୨ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ଖସିପାରେ। ଗୁରୁବାର ଫୁଲବାଣୀ, ବୌଦ୍ଧ, ଅନୁଗୁଳ, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ରାଉରକେଲା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ, କେନ୍ଦୁଝରରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା କମ୍ ରହିବ । ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗିର ଓ ସୋନପୁରରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇପାରେ ।

କଟକରେ ୧୪.୮ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୧୬.୪ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ୧.୪ ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ ଥିଲା । ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଥିବା ବାତ୍ୟା ‘ଡିଟୱା’ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଗଭୀର ଅବପାତ ଓ ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସାମାନ୍ୟ ମେଘୁଆ ପାଗ ରହୁଥିଲା।


ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ିବ ଶୀତ ପ୍ରକୋପ, କମିବ ରାତି ତାପମାତ୍ରା, 7 ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଆଲର୍ଟ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଆଇଏମଡି ଆଲର୍ଟ: ଓଡ଼ିଶାରେ 24 ଘଣ୍ଟା ମେଘୁଆ ପାଗ ସହ ବର୍ଷା, 5 ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

Last Updated : December 5, 2025 at 7:48 AM IST

TAGGED:

ODISHA WEATHER UPDATE
COLD WAVE ODISHA
DENSE FOG WARNING
IMD BHUBANESWAR
COLD WAVE ODISHA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.