Rain Alert: ଆଜି ଲଘୁଚାପ ! ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାକୁ କାଳବୈଶାଖୀ ଆଲର୍ଟ
ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଲଘୁଚାପ । ତେବେ ଏହା ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବା ନା ନାହିଁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । ଅଧିକାଶଂ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ।
Published : May 11, 2026 at 9:15 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର । ଆଜି( ମେ’ 11 )ରୁ ମେ’ 13 ମଧ୍ୟରେ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେବ । ଆସନ୍ତା 13 ସୁଦ୍ଧା ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ । ତେବେ ଏହି ଲଘୁଚାପ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେବ କି ନାହିଁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ।
Warning for the State. Day-1 to Day-5 : Isolated Thunderstorm, Lightning & Gusty Wind Warning. Day-6 & day-7 : No Warning. #thunder #Warning #Odisha #odishaweather pic.twitter.com/kz1IzTItT0— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) May 10, 2026
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସ୍ଥିତ ଗଲ୍ଫ ଅଫ୍ ମନାରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେଇପାରେ । ଆଜି ଲଘୁଚାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହାରି ପ୍ରଭାବରେ ଭାରତର 15ରୁ ଅଧିକ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏପରିକି ପବନର ବେଗ 75 ରୁ 80 ବେଗ ରହିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ଆଜି ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:
ଆଜି(ସୋମବାର) ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହି ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40 ରୁ 50 ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ବାଲେଶ୍ବର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର,ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରକୋପ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଆସନ୍ତା 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକୋପ ଜାରି ରହିବ ।
ମେ’ 12 ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:
ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏଥିପାଇଁ 15ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ପବନର ବେଗ 40ରୁ 50 ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ତେବେ କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ବର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ନୟାଗଡ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡା, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
ଓଡ଼ିଶାରେ କମିବ ବର୍ଷା:
ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି, ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଭିତରେ ରହିଛି ଟ୍ରପଲାଇନ୍ । ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ଗତି କରୁଛି । ତେବେ ଆଜି(ସୋମବାର) ଠାରୁ କମିବ ଟ୍ରପଲାଇନର ପ୍ରଭାଵ କମିବା ସହ ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପ ମଧ୍ୟ କମିବ । ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ପବନ ବହୁଥିବା ବେଳେ ୭୫ ପ୍ରତିଶତ ଜଳୀୟବାଷ୍ପ ରହୁଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କାଳ ବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାଵ ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ।