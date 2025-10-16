ETV Bharat / state

21ରେ ଲଘୁଚାପ, 23ରେ ଅବପାତ: ଓଡ଼ିଶାରେ କଣ ରହିବ ପ୍ରଭାବ ?

ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସେପଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିପାରେ ।

Odisha Weather Update ଭୁବନେଶ୍ବର: ପୁଣି ଲଘୁଚାପ । ଆସନ୍ତା 21 ବେଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଲଘୁଚାପଟି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ମୁହାଁଇପାରେ । ମୁଖ୍ୟତଃ ତାମିଲନାଡୁ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆଡକୁ ଗତି କରିବା ନେଇ କିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି । ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏହା ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି । ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ।

23ରେ ଅବପାତରୁ ରୂପ ନେଇପାରେ ଲଘୁଚାପ:

ଆସନ୍ତା 23 ବେଳକୁ ଏହା ଅବପାତର ରୂପ ନେଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡିବନି ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି । ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବା ପରେ ଉତ୍ତର-ତାମିଲନାଡୁ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ନେଇ ଆକଳନ କରୁଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ତେବେ ଜିଏଫଏସ ଏହି ମଡେଲ ଦର୍ଶାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମଡେଲ ଏହି ଅବପାତ ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିନାହାନ୍ତି ।

ଆସୁଛି ଶୀତ:

ମୌସୁମୀ ଫେରିଯିବା ପରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା କମୁଛି । ଏଥିସହ ରାଜ୍ୟକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଶୀତ । ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ପାଣିପାଗ ନିୟାମକ ସକ୍ରିୟ ନଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ୨ ଦିନ ଯାଏ କାଁ ଭାଁ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ସହ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ମାଲକାନଗିରିରେ ବର୍ଷା:

ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଛାଡି ଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଶୁଖିଲା ପାଗ ରହିବ । କେବଳ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଜନିତ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ଯମ ଧରଣ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହେ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ଓ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ନଥିବା ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି । ତେବେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ୪୧ ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ।


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

