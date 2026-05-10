ଓଡ଼ିଶାକୁ ବାତ୍ୟା ଭୟ ! ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାବନା

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗଲ୍ଫ ଅଫ୍ ମନାରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେଇପାରେ । ଯାହା ଓଡ଼ିଶାରେ ବାତ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଚି କରିପାରେ । ରିପୋର୍ଟ- ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ

ODISHA WEATHER UPDATE
ଓଡିଶା ପାଣିପାଗ ଖବର (getty images)
Published : May 10, 2026 at 8:05 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶାକୁ ବାତ୍ୟା ଭୟ ! ଆସନ୍ତାକାଲି ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ ୧୩ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଚିତ୍ର । ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସ୍ଥିତ ଗଲ୍ଫ ଅଫ୍ ମନାରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେଇପାରେ । ସେପଟେ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟିକରଣ ରଖି ନଥିବା ବେଳେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବାତ୍ୟାର ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ।

ଡରାଉଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସ୍ଥିତ ଗଲ୍ଫ ଅଫ୍ ମନାରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ । ଏହା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେଇପାରେ। ୧୧ ତାରିଖରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ଏହା ଓଡ଼ିଶାକୁ କେତେ ଦୂର ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ଏବେଠାରୁ ଆକଳନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ।

ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା, ବିଜୁଳି, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଝଟକା ପବନ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏନେଇ ୧୭ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର । ସେହିପରି ୮ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପବନର ବେଗ ୪୦ରୁ ୫୦ କିଲୋମିଟର ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି । ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ୍, ବାଲେଶ୍ବର ଓ ଭଦ୍ରକ ।

ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ । ଏଥିସହିତ ପବନର ବେଗ ୪୦ରୁ ୫୦ କିଲୋମିଟର ରହିପାରେ । ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ବାଲେଶ୍ବର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରକୋପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇପାରେ । ଏଭଳି କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ଆସନ୍ତା ୧୫ ତାରିଖ ଯାଏଁ ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ।



ସେପଟେ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସଞ୍ଜୀବ ଦିୱେଦୀ କହିଛନ୍ତି, "ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଭିତରେ ରହିଛି ଟ୍ରାପ୍ ଲାଇନ୍ । ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ଗତି କରୁଛି । କିନ୍ତୁ କାଲିଠାରୁ କମିବ ଟ୍ରାପ୍ ଲାଇନର ପ୍ରଭାବ । ଓଡ଼ିଶାରେ କମିବ ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପ । ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ପବନ ବହୁଥିବା ବେଳେ ୭୫ ପ୍ରତିଶତ ଜଳୀୟବାଷ୍ପ ରହୁଛି । ୧୫ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ।"

ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ସର୍ବାଧିକ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ୩୯.୩ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ୩୭.୬ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରଯାଇଛି । ସେହିପରି ଆସନ୍ତା ୫ ଦିନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

