ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ, ୪ରୁ ୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ
ଆସନ୍ତାକାଲି ବର୍ଷା ସହ ବିଜୁଳି, ଘଡଘଡି ଏବଂ ଝଟକା ପବନକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ରିପୋର୍ଟ- ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : June 9, 2026 at 8:03 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରଜ ବେଳକୁ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବ ସାରା ଓଡ଼ିଶା । ଆସନ୍ତା ୪ରୁ ୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ । ଏନେଇ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଅସହ୍ୟ ଖରା, ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାର ଆଗମନରେ ଖରାରୁ ମିଳିବ ଅସ୍ବସ୍ତି । ସେପଟେ ୩ ଦିନ ଯାଏଁ ଉପକୂଳର ୧୧ ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଉଷ୍ମ ଓ ଆର୍ଦ୍ର ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହାସହ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଛି । ଆସନ୍ତା ୩ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନ ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ।୩ ଦିନ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରାରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଫଳରେ ଗରମରୁ ମିଳିବ ଆଶ୍ୱସ୍ତି । ପରେ ମୌସୁମୀର ଆଗମନରେ ଅର୍ଥାତ ୪ ଦିନ ପରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଓ ବିସ୍ତୃତି ବଢ଼ିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
Warning for the State.— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) June 9, 2026
Day-1 to Day-7 : Isolated Thunderstorm, Lightning & Gusty Wind warning.
Day-1 to Day-3 : Hot and Humid Day .
Day-3 & Day-4 : Islated Heavy Rainfall Warning. #rainfall #weather #odisha #warning pic.twitter.com/9keEjK9a5m
ସକାଳେ ଖରା ଓ ଅପରାହ୍ନରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁର, ଦେବଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁନ୍ଦରଗଡ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରି ଏହି ୧୨ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ବିଜୁଳି, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ ୫୦ରୁ ୬୦ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର । ଅବଶିଷ୍ଟ ୧୮ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିଜୁଳି, ଘଡଘଡି ସହ ୪୦ରୁ ୫୦ କି.ମି ଝଟକା ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିିଂ ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ ।
Maximum Temperature Forecast for next 5 days #Odisha #hot #temperature pic.twitter.com/sq4wSaEZiR— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) June 9, 2026
ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁରା ରାଜ୍ୟକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଆସନ୍ତାକାଲି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ୩୦ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସହ ବିଜୁଳି, ଘଡଘଡି ଓ ୪୦ରୁ ୫୦ କିଲୋମିଟର ଝଟକା ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି । ଏହିଭଳି ପାଗ ଆସନ୍ତା ୧୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଆସନ୍ତା ୪ରୁ ୫ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ସହ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।
Rainfall Forecast for the State. Day-1 to Day-7 : Light to Moderate Rainfall. #rainfall #forecast #Odisha #odishaweather #WeatherUpdate pic.twitter.com/C2S9GbZWrD— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) June 9, 2026
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଆଗକୁ ବଢିଲା ମୌସୁମୀ, ୨-୩ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଓଡିଶା ଛୁଇଁପାରେ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଓଡ଼ିଶାରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଅଗ୍ରସର ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହେଉଛି ସ୍ଥିତି, ୭ ଦିନ ଯାଏଁ ରହିବ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର