ETV Bharat / state

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୀତ ଲହରୀ, ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ୫ ସହରର ତାପମାତ୍ରା

ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ 'ଦ୍ବିତା' ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ । 80ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।

ଓଡ଼ିଶାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି; ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ୫ ସହରର ତାପମାତ୍ରା
ଓଡ଼ିଶାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି; ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ୫ ସହରର ତାପମାତ୍ରା (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 29, 2025 at 8:16 AM IST

|

Updated : November 29, 2025 at 10:26 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Odisha Cold Wave, ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବ । ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି । ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ର ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ବିଶେଷ ନଥିବାରୁ ଦିନ ବେଳେ ତାତି ଏବଂ ରାତିରେ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ ହେଉଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୭ରୁ ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛି ।

ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାରଦ ଖସୁଥିବା ବେଳେ ବଢୁଛି ଶୀତ। ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ଲୋକଙ୍କୁ କରୁଛି କଲବଲ । ବିଶେଷକରି ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଖସିଛି । ଏଥିସହ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାଜ୍ୟର ୫ଟି ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା ୧୦ ଡିଗ୍ରି ତଳେ ରହିଛି। ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଓ ଫୁଲବାଣୀର ତାପମାତ୍ରା ସର୍ବନିମ୍ନ ୮.୫ ଡିଗ୍ରି ରହିଛି।

ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ଥଣ୍ଡା ସ୍ଥାନ ଜି. ଉଦୟଗିରି ରହିଛି। ଦୁଇ ଦିନ ଧରି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଢ଼ିଛି ଶୀତ ଲହରୀ । ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଯାତାୟତରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ବିଶେଷ କରି ଜିଲ୍ଲାର ସେମିଳିଗୁଡ଼ା, ଦାମନ ଯୋଡ଼ି ଏବଂ ଦଶମନ୍ତପୁର ଅଂଚଳରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହୁଛି । ଦିନ ୧୦ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଲାଗି ରହୁଛି । ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତ ଆସନ୍ତା ୧୬ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ ଶୀତର ପ୍ରଭାବ ।

ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ 'ଦ୍ବିତା'ର ସ୍ଥିତି

ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ 'ଦ୍ବିତା' ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ । ଯାହାକୁ ନେଇ 80ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଏହି ସଙ୍କଟମୟ ସମୟରେ ସହାୟତା ପାଇଁ ଭାରତ 'ଅପରେସନ୍ ସାଗର ବନ୍ଧୁ' ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି । ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ବିମାନ ବାହକ INS ବିକ୍ରାନ୍ତ ଏବଂ ଆଗ ଧାଡ଼ିର ଜାହାଜ INS ଉଦୟଗିରି ଦ୍ୱାରା ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ କରାଯିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା।

ଶୁକ୍ରବାର ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି କାରଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଦ୍ବିତା ତାଣ୍ଡବ ରଚିଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ବନ୍ୟା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ 80ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କେଲନି ଏବଂ ଆଟାନାଗାଲୁ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରଦେଶରେ "ଅଭୂତପୂର୍ବ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିସ୍ଥିତି" ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। କଲମ୍ବୋ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସର୍ବାଧିକ ଜନବହୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଗାମ୍ପାହା ଉଭୟ ଗୁରୁତର ବିପଦରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଦୁର୍ବଳ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।

ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କେନ୍ଦ୍ର (DMC) ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ, ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ତୀବ୍ରତର ହେଉଥିବାରୁ ଗତ ତିନି ଦିନରେ 80ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ 34 ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି।

DMC କହିଛି ଯେ, ବ୍ୟାପକ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ 44,192 ପରିବାରର 1,48,603 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ 5,024 ପରିବାର (ପ୍ରାୟ 14,000 ଲୋକ) 195ଟି ଜରୁରୀକାଳୀନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି।

ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଦ୍ବିତା ଯୋଗୁଁ ମୁଷଳଧାରାରେ ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ଆଂଶିକ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବାସହୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ୟା, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଯାହା ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅପହଞ୍ଚ କରିଦେଇଥିଲା।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାଜ୍ୟରେ ଖସିଲା ରାତି ତାପମାତ୍ରା, ବଢ଼ିଲା ଶୀତ: ଦକ୍ଷିଣ ରାଜ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ିଆସୁଛି ବାତ୍ୟା 'ଦ୍ବିତା'

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଓଡ଼ିଶାରେ 48 ଘଣ୍ଟାରେ ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବାତ୍ୟା ନେଇ ଆଇଏମଡିର ଏପରି ଆକଳନ

Last Updated : November 29, 2025 at 10:26 AM IST

TAGGED:

ODISHA WEATHER UPDATE
BHUBANESWAR MET CENTRE
CYCLONE DITWAH IMD
ଓଡିଶା ଶୀତ ପାଣିପାଗ
ODISHA COLD WAVE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.