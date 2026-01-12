ପ୍ରବଳ ଶୀତରେ କଲବଲ ସାରା ରାଜ୍ୟ, କେମିତି ନେବେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ?
ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ପାର୍ଥ ସାରଥୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମତରେ ଶୀତ ଦିନେ ଶିଶୁ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମା' ମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ସତର୍କତାର ସହ ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ ।
Published : January 12, 2026 at 3:10 PM IST
କଟକ: ପ୍ରବଳ ଶୀତରେ କଲବଲ ହେଉଛି ସାରା ଓଡିଶା । ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ଓଡିଶାରେ ଏପରି ଶୀତ ଲହରି ଅନୁଭବ ହେଉଛି । ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହୁଛି । ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଲୋକ ବି ଏହି ଶୀତରେ କଲବଲ ହେଉଛନ୍ତି । ତେଵେ ଏହି ସମୟରେ ଶିଶୁ ମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ବେଶ ଆବଶ୍ୟକ । ବିଶେଷକରି ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ମା' ମାନେ ସତର୍କ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । କାରଣ ଅନେକ ମା'ମାନେ ଏହି ଶୀତକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନେଇଥାନ୍ତି । କେବଳ କମ୍ବଳ ଘୋଡାଇ ଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ ବରଂ ଆହୁରି ସତର୍କ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।
ତେଵେ ଶିଶୁ ମାନଙ୍କର କିପରି ଯତ୍ନ ନେବେ ? କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବେ ? ଏନେଇ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ପାର୍ଥ ସାରଥୀ ମହାପାତ୍ର । ଶୀତ ଦିନେ ଶିଶୁ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମା ମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ସତର୍କତାର ସହ ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ । ବିଶେଷକରି ନବଜାତ ଶିଶୁ ମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ଘର ବାହାରକୁ କାଢିବା ଅନୁଚିତ । ସବୁବେଳେ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଦରେ ମୋଜା ପିନ୍ଧାଇବା ଉଚିତ । ଏପରିକି ପାଦ ଠାରୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏ ଢାଙ୍କି ରଖିବା ଉଚିତ । ଯେମିତି ଶିଶୁ ଟିକୁ ପରା ଉଷୁମରେ ରହିବ । ସେହିପରି ସୋରିଷ ତେଲ, ରଶୁଣ, କଳାଜିରା, ଶ୍ରୀ କର୍ପୁର ମିଶ୍ରିତ କରି ଫୁଟାଇ ଶିଶୁ ମାନଙ୍କ ପାଦରେ ଭଲ ଭାବରେ ମାଲିସ କରିବା ଉଚିତ । ଶିଶୁ ମାନଙ୍କୁ ଉଷୁମ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା କଥା କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ।
ଯେଉଁ ଶିଶୁ ମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଥଣ୍ଡା, କାଶର ଶିକାର ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭବନା ରହିଛି । ସେଥପାଇଁ ଶିଶୁ ମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ସମୟରେ ଟୀକା ଦେବା ଉଚିତ । ଫଳରେ ଥଣ୍ଡା ଭଳି ସଂକ୍ରମଣକୁ ଅତି ସହଜରେ ମୁକାବିଲା କରି ପାରିବ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ବରଂ ସକାଳର କଅଁଳ ଖରା ଦେବା ଉଚିତ । ଯଦି ଜଣେ ଶିଶୁଟି ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଜ୍ଵର, ଥଣ୍ଡା, କାଶରେ ଆକ୍ରାନ୍ତିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଧଇଁ ଶଇଁ ହେଉଛି ତେଵେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ।
