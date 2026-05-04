Rain Alert: ତାଣ୍ଡବ ରଚିବ କାଳବୈଶାଖୀ ! ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ଛେଚିବ
ମେ' 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ । ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରାରେ 3-4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇବ ।
Published : May 4, 2026 at 10:06 AM IST
Odisha Weather Forecast ଭୁବନେଶ୍ବର: ଅସହ୍ୟ ତାତିରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବା ସହ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଆଶ୍ବସ୍ତି ଆଣିଛି । ରାଜ୍ୟରେ କୋହଲା ପାଗ ରହିଛି । ଅପରାହ୍ନ ବେଳକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ହେଉଛି । ମେ' 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ । ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହେବା ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି । କାଳବୈଶାଖୀ ସମୟରେ ବାହାରକୁ ନବାହାରି ଘରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ।
Warning for the State.— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) May 3, 2026
Day-1 to Day-7 : Isolated Thunderstorm, Lightning & Gusty Wind Warning.
Day-2 & Day-3 : Isolated Hailstorm.
ଆଗାମୀ 6 ଦିନ ଯାଏଁ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବା ସହ ତାପମାତ୍ରାରେ ଆହୁରି ହ୍ରାସ ପାଇବ । ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରାରେ 3-4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି । ସେହିପର 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ । ତେଣୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ।
କୁଆପଥର ବର୍ଷା ସତର୍କତା:
ଆଜି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସହ ପ୍ରବଳ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେବ । 4 ଜିଲ୍ଲା ବାଲେଶ୍ବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ସହ 50-60 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସେହିପରି କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ 50-60 କିମି ବେଗରେ ଝଡ଼ି ପବନ ବହିବ । ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ 40-50 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ।
Maximum Temperature Forecast — Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) May 3, 2026
ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷିବ:
ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର 30ଟି ଯାକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସହ ପ୍ରବଳ ବଜ୍ରପାତ ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି । 7 ଜିଲ୍ଲାରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ସହ 50-60 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବାକୁ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି । ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ବାଲେଶ୍ବର । ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ 40-50 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବ ।
ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ବର୍ଷା ଓ ବଜ୍ରପାତ ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ବାଲେଶ୍ବର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ 50-60 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର