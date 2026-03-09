ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ: ବର୍ଷା-ବିଜୁଳି-ଘଡଘଡି ପାଇଁ 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି
ରାଜ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ । ପ୍ରଭାବରେ ଆହୁରି 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା । ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ।
Published : March 9, 2026 at 6:22 PM IST
Odisha Weather Update ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆହୁରି 24 ଘଣ୍ଟା ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏକ ଟ୍ରପ ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି । ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ମେଘୁଆ ପାଗ ସହ 4 ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ସେହିପରି ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟର 13ଟି ସ୍ଥାନରେ 35 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଝାରସୁଗୁଡାରେ 37.6 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ସେପଟେ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପାଗରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ନଥିବା ବେଳେ 2 ଦିନ ପରେ ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
ବର୍ଷା, ବିଜୁଳି ଏବଂ ଘଡଘଡି ପାଇଁ 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:
ରାଜ୍ୟରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସହ ଏକ ଟ୍ରପ ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର । ବର୍ଷା, ବିଜୁଳି ଏବଂ ଘଡଘଡି ସହ 30ରୁ 40 କି.ମି ଝଟକା ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏଥିପାଇଁ ଏହି 4ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜୁଳି, ଘଡଘଡି ସମୟରେ ବାହାରକୁ ନ ବାହାରିବା ସହ କୌଣସି ଗଛ ତଳେ ଛିଡା ନ ହେବାକୁ ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମ ମହାନ୍ତି । ସେହିପରି ଆସନ୍ତା ୨ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପାଗରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ନାହିଁ ।
ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ବଢିବ ତାପମାତ୍ରା:
ପାଣିପାଗ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡଃ. ରାଜଶ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି," ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟର 13ଟି ସ୍ଥାନରେ 35 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଝାରସୁଗୁଡାରେ 37.6 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ରାୟଗଡାରେ 17.4 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ।ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପାଗରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ନଥିବା ବେଳେ 2 ଦିନ ପରେ ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ 10ରୁ 15 ତାରିଖ ଯାଏଁ କୌଣସି ପାଣିପାଗ ସତର୍କତା ଜାରି ହୋଇନାହିଁ ।"
#Weather briefing (In #Hindi) by Scientist-C: Dr. Rajasree VPM, based on 0830 Hrs IST observation of #09thMarch,2026https://t.co/C8v8iAL4Gh— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) March 9, 2026
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର