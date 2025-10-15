ଫେରୁଛି ମୌସୁମୀ, 2 ଦିନ ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ
ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଅକ୍ଟୋବର 17 ପରଠୁ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ।
Published : October 15, 2025 at 8:53 AM IST
Odisha Weather Update ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶାରୁ ମୌସୁମୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି । ଚାନ୍ଦବାଲି ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ । ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଂଶରୁ ଗତ ସୋମବାର ବିଦାୟ ନେଇଥିବା ବେଳେ ମଙ୍ଗବାର ଆଉ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରୁ ନେଇଛି । ସେହିପରି ଆସନ୍ତା 2ରୁ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସାରା ଦେଶରୁ ବିଦାୟ ନେବା ନେଇ ଆକଳନ କରୁଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
Warnings over the State.— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) October 14, 2025
Day-1 to Day-3: Thunderstorm/Lightning & Gusty Surface Wind warning.
Day-4 to Day-7 : No Warning.#thunderstorm #Odisha pic.twitter.com/SJb3ZCF7FA
ଦୁଇ ଦିନ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା:
ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି(15 ଅକ୍ଟୋବର) ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି(16 ଅକ୍ଟୋବର) କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ସତର୍କ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ବିଜୁଳି ଓ ଘଡଘଡି ସହ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡକ୍ଟର ରାଜଶ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
Southwest monsoon has further withdrawn from some more parts of Odisha.— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) October 14, 2025
The line of withdrawal of southwest monsoon now passes through 14°N/72°E, Karwar, Kalaburagi, Nizamabad, Kanker, Chandbali, 21.0°N/ 90.0°E, 22.0°N/ 95.0°E & 23.0°N/ 98.0°E.#monsoon #monsoon2025 #Odisha pic.twitter.com/cxW2u4FA2Y
ଆଜି ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:
ଆଜି ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ଅକ୍ଟୋବର 16 ପାଇଁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:
ଆସନ୍ତାକାଲି(ଗୁରୁବାର) କେବଳ ମାଲକାନଗିରି ଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଏହି ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ । ଏଥିସହ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ଅକ୍ଟୋବର 17 ପରଠୁ ନାହିଁ ସତର୍କ ସୂଚନା:
ତେବେ ଆସନ୍ତା 17, ଅକ୍ଟୋବର 18, ଅକ୍ଚୋବର 19 ଓ ଅକ୍ଟୋବର 20 ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇନାହିଁ । ଏହି ସମୟରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ବାଣପୁରରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ:
ଗତକାଲି(ମଙ୍ଗଳବାର) କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବାଣପୁରରେ ସର୍ବାଧିକ ୫୫. ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର