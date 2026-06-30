Rain: ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା; ଟ୍ବିନ୍ସିଟିର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳବନ୍ଦୀ, ଯାତାୟାତ ବ୍ୟାହତ
ଲଘୁଚାପଜନିତ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ରୂପାନ୍ତରୀ ସହର କଟକରେ ସୋମବାର ରାତିଠାରୁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି ।
Published : June 30, 2026 at 9:13 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ସୋମବାର ରାତିରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି । ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଲଘୁଚାପଜନିତ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ଟ୍ବିନ୍ସିଟି କଟକ-ଭୁବନେଶ୍ବର ସହ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଅବିରତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଉଭୟ ଟ୍ବିନ୍ସିଟିର ଅନେକ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାରେ ବର୍ଷା ପାଣି ଜମି ରହିଥିବାରୁ ସକାଳୁ ଯାତାୟାତ ବ୍ୟାହତ ହୋଇଛି ।
ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି । ଆଜିଠାରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ । କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କାତା ଜାରି କାରଯାଇଛି ।
ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ନୟାପଲ୍ଲୀ, ଆଇଆରସି ଭିଲେଜ, ବମିଖାଲ, ଶୈଳଶ୍ରୀ ବିହାର, ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର, ପୁରୁଣା ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଜମିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । ସେହିପରି କଟକର ବାଦାମବାଡ଼ି, ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ, ମଙ୍ଗଳାବାଗ, ତୁଳସୀପୁର ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି ।
ସକାଳେ ସ୍କୁଲ ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକମାନେ ବେଶ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖିନ ହୋଇଛନ୍ତି । ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତାରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ଜମିଥିବାରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସମସ୍ୟା ହୋଇଛି । କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଗାଡ଼ି ଧୀର ଗତିରେ ଚଳାଚଳ କରିଥିବାରୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦୁର୍ବଳତା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବର୍ଷା ହେଲେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ଜମିଥିବା ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ଆଜି କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କନ୍ଧମାଳ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ଓ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 40-50 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବ । ଏହି 7 ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣଂ ଜାରି କରିଛି । ଅନ୍ୟସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସହ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ 30-40 କିମି ବେଗରେ ଝଡ଼ି ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ନେଇ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ।
ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ । ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ 4 ଜିଲ୍ଲା ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, ଗରଗଡ଼ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡା଼, କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କତା ଜିରା କରାଯାଇଛି । ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ 40-50 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବ । ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ସହ 30-40 କିମି ବେଗରେ ଝଡ଼ି ପବନ ବହିବ । 1 ତାରିଖରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବଜ୍ରପାତ ହେବା ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ।
ଜୁଲାଇ 2 ତାରିଖରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ । ସେହିପରି କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବେ । ବଜ୍ରପାତ ଓ ପବନ ପାଇଁ କୌଣସି ସତର୍କତା ଜାରି ହୋଇନାହିଁ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଜୁଲାଇ ପହିଲାରୁ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷା, ଆହୁରି ୭ ଦିନ ଛେଚିବ, ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି
IMD ଆଲର୍ଟ: ଜୁଲାଇ ୩ ଯାଏଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷିବ, ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପବନ ବହିବା ସମ୍ଭାବନା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର