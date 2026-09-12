ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ଭୁବନେଶ୍ବର ଓ କଳାହାଣ୍ଡି, ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ
ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି । ସେପଟେ ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ଦ୍ବାରା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋଟେରୁ ନଦୀ ଫୁଲିବାରେ ଲାଗିଛି ।
Published : September 12, 2026 at 8:14 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: କଳା ମେଘରେ ଢାଙ୍କି ହୋଇଗଲା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବର । ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜଧାନୀରେ ଆଜି ସକାଳୁ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି । ଲଗାଣ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ବିଜୁଳି ଓ ବଜ୍ରପାତ ଜନଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିପକାଇଛି । ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅନବରତ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ଦ୍ବାରା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋଟେରୁ ନଦୀ ଫୁଲିବାରେ ଲାଗିଛି ।
ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଉମାଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଲଘୁଚାପଟି ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ଵବର୍ତ୍ତୀ ପଶ୍ଚିମକେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ତତସଂଲଗ୍ନ ଦକ୍ଷିଣଓଡିଶା- ଉତ୍ତରଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳରେ ଗତକାଲି ସକାଳ 5ଟା 30 ସମୟ ଠାରୁ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି । ଏହା ସହ ଜଡିତ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳର 7.6 କିମି ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିରହିଛି ।
Past 24Hrs Rainfall observed over different locations of Kalahandi districts— usd (@usd0705) September 11, 2026
Data Source: @SRC_Odisha pic.twitter.com/6VM2zBnqY7
ଲଘୁଚାପ ଯୋଗୁଁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଳମୁଣ୍ଡା ଠାରେ ସର୍ବାଧିକ 159 ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଏହା ପରେ ମଦନପୁର ରାମପୁର ଠାରେ 140 ମିମି, ଜୁନାଗଡ଼ ଠାରେ 136.8 ମିମି, ଭବାନୀପାଟନାରେ 118ମିମି, ଥି. ରାମପୁରରେ 117 ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ।
Fishermen Warning#Fishermen #Warning pic.twitter.com/w4Ufdp22nE— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) September 11, 2026
ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:
ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ବର, ଗଂଜାମ, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି ଆଦି 14ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟମରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହିତ ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପବନର ବେଗ ଏହି ସମୟରେ 30- 40 କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ରହିବ ।
ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ଵବର୍ତ୍ତୀ ପଶ୍ଚିମକେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ତତସଂଲଗ୍ନ ଦକ୍ଷିଣଓଡିଶା- ଉତ୍ତରଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ରେ ଆଜି ସକାଳ 5ଟା 30 ସମୟରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି, ଏବଂ ଏହା ସହ ଜଡିତ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର 7.6କିମି ଉଚ୍ଚତା ଯାଏଁ ବ୍ୟାପିଛି pic.twitter.com/ZDfscBfVAn— usd (@usd0705) September 11, 2026
ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ:
ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ । ପବନର ବେଗ 40ରୁ 50 କିମି ରହିବା ସହିତ 60 କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ତେଣୁ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ 3 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ
ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି: ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି, ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି
ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ, କାଲିସୁଦ୍ଧା ଲଘୁଚାପ: ଉତ୍ତର ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର