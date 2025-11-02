Rain Alert: ଟ୍ୱିନସିଟିରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡି ସହ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା, ଶୁକ୍ରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗ ଶୁଖିଲା
ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା, ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ।
Published : November 2, 2025 at 7:39 AM IST
Odisha Weather ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟକୁ ନାହିଁ ବର୍ଷା ଭୟ । ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ । ତେବେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2 ଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ବାକି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ ।
7 Days' weather forecast for Capital City (Valid from 01st November, 2025 to 07th November, 2025)#Odisha #Weather #Bhubaneswar #Cuttack #weatherforecast pic.twitter.com/AllzbwHVJM— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) November 1, 2025
ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା:
ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆସନ୍ତାକାଲି (ସୋମବାର) ରାଜ୍ୟର ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକରେ ଓ ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡିକରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ ।
ରବିବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଖିଲା ପାଗ:
ଆଜିଠୁ (ନଭେମ୍ବର 2) ତାରିଖରୁ ଶୁକ୍ରବାର (ନଭେମ୍ବର 7) ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନଭେମ୍ବର 2 ତାରିଖରୁ ଶୁକ୍ରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ କୌଣସି ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିନାହିଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
#Weather briefing (In #hindi ) by Scientist-C: Dr. Rajasree VPM, based on 0830 Hrs IST observation of #01stNovember,2025https://t.co/1L0y1zspAh— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) November 1, 2025
ଟ୍ୱିନସିଟିରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡି ସହ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା:
ଅନ୍ୟପଟେ ଟ୍ୱିନସିଟି କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି (ରବିବାର) ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆଜି କଟକର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 23 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଓ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 33 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିପାରେ । ସେହିଭଳି ଆଜି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 24 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଓ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 33ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରହିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଆରବ ସାଗର ଉପରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର:
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଆରବ ସାଗର ଉପରେ ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି ଏବଂ ଗାଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଉତ୍ତର ଅଂଶ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି । ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଗୁଜୁରାଟ, କୋଙ୍କଣ, ଗୋଆ, ମଧ୍ୟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର,ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ସିକିମ, ବିହାର ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର