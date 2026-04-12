ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଯାଏଁ ତାତିରୁ ନାହିଁ ତ୍ରାହି, 45 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁପାରେ ତାପମାତ୍ରା
ପଶ୍ଚିମରୁ ଉପକୂଳ ସବୁଠି ପାରଦ ଉପର ମୁହାଁ । 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 4ରୁ 6 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ।
Published : April 12, 2026 at 6:54 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖ ଯାଏଁ ତାତିରୁ ନାହିଁ ନିସ୍ତାର । ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସବୁଠି କବବଲ୍ କରିବ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି । ଆଜି 8 ଟି ସ୍ଥାନରେ 38 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ତାପମାତ୍ରା ରହିଥିବା ବେଳେ ଖରାରେ ଜଳୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା । ପଶ୍ଚିମରୁ ଉପକୂଳ ସବୁଠି ପାରଦ ଉପର ମୁହାଁ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 4ରୁ 6 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ।
#Weather briefing (In #Hindi) by Scientist-C: Dr. Rajasree VPM, based on 0830 Hrs IST observation of #12thApril,2026https://t.co/p9lVe2Jyj0— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) April 12, 2026
ରାଜ୍ୟରେ 5 ଦିନ ଭିତରେ 45 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁପାରେ ତାପମାତ୍ରା । ଆଜିଠାରୁ ଅସହ୍ୟ ଖରା, ଗରମ ସହ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି 5 ଦିନ ତାତିରୁ ନିସ୍ତାର ନଥିବା କହିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଡଃ.ରାଜଶ୍ରୀ । ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ୧୧ଟି ଜିଲ୍ଲା ଯଥା:- ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ନୟାଗଡ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ପୁରୀ, କଟକ, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅସହ୍ୟ ଗରମ ସହ ଗୁଳୁଗୁଳିର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ଉଷ୍ମ ଓ ଆଦ୍ର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ବି ସମାନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଉଷ୍ମ ଓ ଆଦ୍ର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ ।
Warning for the State.
Day-3 to Day-5 : Heat Wave Warning.
Day-1 to Day-7 : Hot and Humid Warning.
#heatwave #Warning #Odisha #odishaweather #WeatherUpdate
କେବଳ ଉପକୂଳ ନୁହେଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡା ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବି ଉଷ୍ମ ଓ ଆଦ୍ର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ବିଭାଗ । ସେପଟେ ବର୍ଷା ପରେ ଖରାର ମାତ୍ର ବଢିବା ସହ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ 8ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 38 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଧିକ ତାପମାତ୍ରା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ 39.5 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିବ ତାତି, 4ରୁ 6 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିବ ପାରଦ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...କାଲିଠୁ ତାତିରୁ ମିଳିବନି ତ୍ରାହି, ୧୬ ତାରିଖ ଯାଏ କଲବଲ କରିବ ଖରା ସହ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର