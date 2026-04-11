ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିବ ତାତି, 4ରୁ 6 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିବ ପାରଦ
ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପାଇଁ 18ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟଲୋ ଆର୍ଲଟ ଜାରି । 17 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଏବଂ ଗୁଳୁଗୁଳି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
Published : April 11, 2026 at 7:03 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ଆଜିଠୁ ବଢ଼ିଲା ତାପମାତ୍ରା । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁବା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ 17 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଉପକୂଳ ଓ ପାର୍ଶ୍ଵବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଏବଂ ଗୁଳୁଗୁଳି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସେପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି । ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ପାଇଁ 18ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
#Weather briefing (In #Hindi) by Scientist-C: Dr. Rajasree VPM, based on 0830 Hrs IST observation of #11thApril,2026https://t.co/OzZ7Oj0Mdo— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) April 11, 2026
ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ପାଇଁ 18ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟଲୋ ଆର୍ଲଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଅନୁଗୋଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ରାୟଗଡା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଓ ଯାଜପୁର । ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା, ବିଜୁଳି ସହ ଘଡଘଡି ଓ 30ରୁ 40 କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
Maximum Temperature Forecast for next 5 days#Odisha #hot #temperature pic.twitter.com/TwwMYZlSXI— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) April 11, 2026
ସେହିପରି ଆଜିଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ପାରଦ ବଢିଛି । ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଡେଇଁବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର , କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, କଟକ ଜଗତସିଂହପୁର , ପୁରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ, ଗଞ୍ଜାମ, ଓ ଗଜପତିରେ ଉଷ୍ମ ଓ ଆଦ୍ର ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ସେହିପରି ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟର ଉପକୂଳ ଓ ପାର୍ଶ୍ଵବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗରମ, ଗୁଳୁଗୁଳି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସେହିସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି । ଏହାସହ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ 4ରୁ 6 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ।
Warning for the State.— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) April 11, 2026
Day-1 : Isolated Thunderstorm, Lightning & Gusty Wind Warning.
Day-3 to Day-5 : Heat Wave Warning.
Day-1 to Day-7 : Hot and Humid Warning.#Thunder #heatwave #lightning #Warning #Odisha #odishaweather #WeatherUpdate pic.twitter.com/y5Ja8inF8L
ସେପଟେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା 21 ମି.ମି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ମହାକାଳପଡ଼ାରେ ହୋଇଥିବ ବେଳେ ବୌଦ୍ଧରେ 39 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ଵରରେ 37 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଟକରେ 34.6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ବଦଳୁଛି ପାଗ ବଢୁଛି କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା, କାରଣ କହିଲେ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... କାଲିଠୁ ତାତିରୁ ମିଳିବନି ତ୍ରାହି, ୧୬ ତାରିଖ ଯାଏ କଲବଲ କରିବ ଖରା ସହ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି
