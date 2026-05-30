ତାଣ୍ଡବ ରଚିବ କାଳବୈଶାଖୀ; ବର୍ଷିବ କୁଆପଥର, 60-70 କିମି ବେଗରେ ବହିବ ପବନ
ରାଜ୍ୟରେ ୬ ତାରିଖ ଯାଏଁ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବ ରହିବ । କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
Published : May 30, 2026 at 7:40 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା କମିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗରମ ସହ ଉପକୂଳରେ ଗୁଳୁଗୁଳୁ ଲାଗି ରହିଛି । ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ଯାଏଁ ଉଷ୍ମ ଓ ଆର୍ଦ୍ର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ୧୧ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ୨ ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ ୭ ଦିନ ଅର୍ଥାତ ୬ ତାରିଖ ଯାଏଁ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସତର୍କତା:
ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ସହ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 60-70 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବ ଓ ବଜ୍ରପାତ ହେବ । ସେହିପରି ସମ୍ବଲପୁର ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ 60-70 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବାଲେଶ୍ବର, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୋଳ, ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ 50-60 କିମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ପ୍ରବଳ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ 40-50 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବ ।
Warning for the State.— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) May 30, 2026
Day-1 & Day-2 : Hot and Humid Day.
Day-1 & Day-7 : Isolated Thunderstorm, Lightning & Gusty Wind warning.
Day-1 to Day-3 : Isolated Heavy Rainfall.
Day-1 : Isolated Hailstorm Warning.#thunder #Warning #Odisha #odishaweather pic.twitter.com/r42JPmljWR
କାଲି ପାଇଁ ସତର୍କତା:
ଆସନ୍ତାକାଲି ଗଞ୍ଜାମ ଓ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହି 2 ଜିଲ୍ଲା ସହ କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବଜ୍ରପାତ ସହ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ପବନର ବେଗ 50-60 କିମି ରହିବ । ଅନ୍ୟପଟେ ବାଲେଶ୍ବର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୋଳ, ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ସହ 40-50 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ଜୁନ 1 ପାଇଁ ସତର୍କତା:
ଜୁନ 1 ତାରିଖରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ । ଗଞ୍ଜାମ ସହ କନ୍ଧମାଳ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବଜ୍ରପାତ ଓ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ପବନ 50-60 କିମି ବେଗରେ ବହିବ ।
Maximum Temperature Forecast#Odisha #weather #OdishaWeather #weatherforecast #temperature #summer pic.twitter.com/HIfshxATn0— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) May 30, 2026
ସେପଟେ ଆଗାମୀ ୨ ଦିନ ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ନଥିବା ବେଳେ ୨ ଦିନ ପରେ ୨ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ତେଣୁ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଅସହ୍ୟ ଗରମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୮ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ୪୧ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ୪୩.୧ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ୮୬ ପ୍ରତିଶତ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...
ଦୁର୍ବଳ ରହିବ ମୌସୁମୀ, ସ୍ବାଭାବିକ ଠାରୁ କମ୍ ହେବ ବର୍ଷା: ଜୁନ୍ରେ କଲବଲ କରିବ ତାତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର