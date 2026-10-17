୨୨ରୁ ଲଘୁଚାପ ସମ୍ଭାବନା, ଏଥର ଫିକା ପଡିବନି ପାର୍ବଣ !
ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ବିଜୁଳି, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ୧୧ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ରିପୋର୍ଟ- ଦେବସ୍ମିତ ରାଉତ
Published : October 17, 2026 at 5:11 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଭିଜିବ କି ପାର୍ବଣ ? ଦଶହରାରେ ବର୍ଷା ହେବ ନା ଶୁଖିଲା ରହିବ ପାଗ ? ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ, ନବମୀ ଓ ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ । କିନ୍ତୁ ୨୨ରୁ ପୁଣି ଲଘୁଚାପ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଟ୍ରପ୍ ଲାଇନ କ୍ରିୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଉପରି ବାୟୁ ମଣ୍ଡଳରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ଉପକୂଳ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ । କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ହଳଦିଆ ସତର୍କତା ଜାରି ହୋଇଛି ।
୧୧ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:
ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଝଟକା ପବନ ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ।
Warning for Odisha. Day-1 & Day-2 : Isolated Thunderstorm with Lightning and Gusty Wind. Day-3 to Day-7: No Warning #odisha #weather #warning https://t.co/n3SNnfHYkb— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) October 17, 2026
କାଲି ପାଇଁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:
ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି କରିଛି ବିଭାଗ । ତେବେ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯ରୁ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବା ସହ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ।
୨୨ରୁ ଲଘୁଚାପ ସମ୍ଭାବନା:
ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ବିଶ୍ୱଜିତ୍ ସାହୁଙ୍କ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ, ନବମୀ ଓ ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ । ତେଣୁ ପାର୍ବଣ ବୁଲାରେ ବର୍ଷା ବାଧକ ସାଜିବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ । ଅନ୍ୟପଟେ ଅକ୍ଟୋବର ୨୨ରୁ ୨୩ ତାରିଖ ବେଳକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ।ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେବ କି ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ କେତେ ବର୍ଷା ହେବ ? ସେନେଇ ଏବେ ଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆକଳନ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପରେ ଏନେଇ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ମିଳିପାରିବ । ଦଶହରା ପରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲଘୁଚାପର ଗତିବିଧି ଓ ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ରହିବ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ନଜର ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ; ୨୨ରୁ ୨୭ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ !
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... OPINION : ଏଲ୍ ନିନୋ; ୨୦୨୬ରେ ଭାରତର ନିଅଣ୍ଟିଆ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଓ ଆଗାମୀ ବିପଦ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର