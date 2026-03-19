ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ; 26 ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା
ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ 7 ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା । ପ୍ରବଳ ଝଡ ତୋଫାନ ସହ 3 ଦିନ ଯାଏଁ କୁଆପଥର ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସତର୍କତା ଜାରି ।
Published : March 19, 2026 at 7:23 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ । ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଓ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ୟାନମ୍ ଉପରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । 26 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ ୩ ଦିନ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ଝଡ ପବନ ସହ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
#Weather briefing (In #Odia) by Head & Scientist-F : Dr. Manorama Mohanty, based on 0830 Hrs IST observation of #19thMarch,2026
ଝଡ ପବନ ସହ କୁଆପଥର ବର୍ଷା, 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି:
ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ନୂଆପଡା, ବଲାଙ୍ଗୀର, କନ୍ଧମାଳ ଓ ଗଞ୍ଜାମରେ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ସହ 50ରୁ 60 କି.ମି ଝଡ ପବନ ଓ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହି 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ସେହିପରି ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡା ଓ ମାଲକାନଗିରିରେ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ସହ 30ରୁ 40 କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ତେଣୁ ଏହି 7 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ।
Warning for the State.
Day-1 to Day-3 : Isolated Hailstorm, Thunderstorm, Lightning & Gusty Wind Warning.
Day-4 to Day-7 : Isolated Thunderstorm, Lightning & Gusty Wind Warning.
ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ 19 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି:
ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼,ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଝାରସୁଗୁଡା, ବରଗଡ଼ ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ସହ 50ରୁ 60 କି.ମି ବେଗରେ ଝଡ ପବନ ଓ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହି 6 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି । ସେହିପରି ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡା, କଳାହାଣ୍ଡି ,ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡା, ବଲାଙ୍ଗୀର, କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର ଅନୁଗୋଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ଦେଓଗଡ ଏହି 13 ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ସହ 30ରୁ 40 କି.ମି ବେଗରେ ଝଡ଼ ପବନର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ତେଣୁ ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଲାଗି ରହିବ । ବିଜୁଳି, ଘଡଘଡି ଓ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ ସହ ଘରୁ ନ ବାହାରିବା ପାଇଁ ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି ।
ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ବୋରିଗୁମ୍ମାରେ 57.4 ମିଲି ମିଟର:
ଅନ୍ୟପଟେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସହ ଝଡ ପବନର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ 13ଟି ଷ୍ଟେସନରେ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା କୋରାପୁଟର ବୋରିଗୁମ୍ମାରେ 57.4 ମିଲି ମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଘୁଆ ପାଗ ସହ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଖରାରୁ ଅସ୍ବସ୍ତି ମିଳିଛି । କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ 2ରୁ 3 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ତାପମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଅର୍ଥାତ ୨ରୁ ୩ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ବୋଲି ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ବିଭାଗ । ମହିଷାପାଟରେ 36.6 ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... Rain Alert: ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ବଜ୍ରପାତ ସହ କୁଆପଥର ବର୍ଷା, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ଜାରି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... କାଳବୈଶାଖୀ ସମ୍ଭାବନା; ବିଜୁଳି, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ ଝଟକା ପବନକୁ ଜାରି ହେଲା ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର