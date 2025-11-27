ETV Bharat / state

ଓଡ଼ିଶାରେ 48 ଘଣ୍ଟାରେ ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବାତ୍ୟା ନେଇ ଆଇଏମଡିର ଏପରି ଆକଳନ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୀତ ଏବଂ କୁହୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ପୂର୍ବାନୁମାନ । କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ଏବେ ବି ରହିଛି ବାତ୍ୟା ଭୟ, କଣ କହୁଛି IMD ଜାଣନ୍ତୁ...

ODISHA WEATHER FORECAST
ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ପୁଡ଼ୁଚେରୀକୁ ବାତ୍ୟା ଭୟ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 27, 2025 at 1:03 PM IST

2 Min Read
Odisha weather Update ଭୁବନେଶ୍ବର/ ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଦଳିବ ପାଗ । ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ପାଣିପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିଥିବା ବେଳେ ବଢିବ ଶୀତ । 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ଖସିବ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା । ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ।

ଏପଟେ ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ପୁଡ଼ୁଚେରୀକୁ ବାତ୍ୟା ଭୟ ରହିଥିବା ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ-ଆଇଏମଡି ଆକଳନ କରିଛି । ଆଇଏମଡିର ପୂର୍ବାନୁମାନ, ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପାଖରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି । ଏହା ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଉତ୍ତର ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ପୁଡ଼ୁଚେରୀ ଉପରେ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ।

ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି," ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ସାଧାରଣ ରହିଛି । ରାଉରକେଲାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 10.01 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ, ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଜି. ଉଦୟଗିରିରେ 08.06 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିଛି । ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାଟି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ପାଖରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ତା'ର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଦ୍ବିତୀୟ ସିଷ୍ଟମଟି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରେ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପାଖରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏହା ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବା । ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରେ ଦେଇ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ଉତ୍ତର ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ପୁଡ଼ୁଚେରୀ ଉପରେ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । "

ଖସିବ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା:

ମନୋରମା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ । କଳାହାଣ୍ଡି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ କନ୍ଧମାଳରେ ଗୋଟିଏ-ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଯିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟାରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 36 ଡିଗ୍ରୀ କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।ଏହାପରେ 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ବଢିପାରେ ।"

ଆଜିର ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା ?

ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି(ଗୁରୁବାର) ଫୁଲବାଣୀରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଅନୁଭୂତ ହେବ । ଫୁଲବାଣୀରେ 14 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସେହିଭଳି ଅନୁଗୋଳରେ 14 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ, କୋରାପୁଟ 14 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ରାଉରକେଲା 14 ଡିଗ୍ରୀ ଓ ଝାରସୁଗୁଡାରେ 14 ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦୁଝର 14 ଡିଗ୍ରୀ, ଢେଙ୍କାନାଳ 15 ଡିଗ୍ରୀ , ଭଦ୍ରକରେ 15 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡରେ 15 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ରହିପାରେ ।

ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ତାପମାତ୍ରା 15 ଡିଗ୍ରୀ, ଭବାନୀପାଟଣା 14 ଡିଗ୍ରୀ, ଟିଟିଲାଗଡ 16 ଡିଗ୍ରୀ, ବଲାଙ୍ଗୀର 16 ଡିଗ୍ରୀ, ସୋନପୁରରେ 17 ଡିଗ୍ରୀ, ମାଲକାନଗିରି 17 ଡିଗ୍ରୀ, ରାୟଗଡା 16 ଡିଗ୍ରୀ, ନୟାଗଡ 20 ଡିଗ୍ରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା 17 ଡିଗ୍ରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର 19 ଡିଗ୍ରୀ, କଟକ 19 ଡିଗ୍ରୀ, ବାରିପଦା 16 ଡିଗ୍ରୀ, ସମ୍ବଲପୁରରେ 17 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ 16 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି । ସେହିପରି ଗଞ୍ଜାମରେ 20 ଡିଗ୍ରୀ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ 19 ଡିଗ୍ରୀ, ବୌଦ୍ଧରେ 18 ଡିଗ୍ରୀ, ନୂଆପଡ଼ାରେ 17 ଡିଗ୍ରୀ, ବରଗଡ଼ରେ 19 ଡିଗ୍ରୀ, ବାଲେଶ୍ବରରେ 16 ଡିଗ୍ରୀ, ଜଗତସିଂହପୁରରେ 17 ଡିଗ୍ରୀ, ପୁରୀରେ 20ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ସାମାନ୍ୟ କମିଛି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

