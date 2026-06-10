ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ, ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କ୍ଷମତା, ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ ଜଳ ସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ
ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଅଧୀନର ସମସ୍ତ ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡିଂ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଓ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ରିକ୍ୱିଜିସନ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ସିଧାସଳଖ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ।
Published : June 10, 2026 at 8:51 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଅଧୀନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଖୁବଶୀଘ୍ର ତ୍ବରାନ୍ବିତ ହେବ । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶାସନିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଏଣିକି ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ହାତରେ ରହିବ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କ୍ଷମତା । ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଅଧୀନର ସମସ୍ତ ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡିଂ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଓ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ରିକ୍ୱିଜିସନ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ସିଧାସଳଖ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି । ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ଅଶୋକ କୁମାର ବେହେରା ଏନେଇ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି।
ଜଳସେଚନ ଓ ଜଳସମ୍ପଦ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଭାବେ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଏବେ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅନୁମତି ଅପେକ୍ଷା ନକରି ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଜସ୍ୱ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଦାବି ଦାଖଲ କରିପାରିବେ ବୋଲି ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ହେବନାହିଁ । ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବ । ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବିଳମ୍ବ ହେବା ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଯାହା ଦ୍ବାରା ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଶୀଘ୍ର ପାଇପାରିବେ । କେନାଲ, ବନ୍ଧ, ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଳସମ୍ପଦ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିବ ।
ସୂଚନା ଥାଉ କି, ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, କେନାଲ, ବ୍ୟାରେଜ କିମ୍ବା ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କାମ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ (SE) ଓ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ (EE)ଙ୍କୁ ଅଲଗା ଭାବେ ସରକାରୀ ଅନୁମତି ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଥିଲା । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭରେ ଢେର ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିଲା । ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଖୁବଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିବ ଜଳ ସେଚନ କାର୍ଯ୍ୟ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର