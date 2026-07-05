ଚିଠା ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶିତ; SIR ପରେ ରାଜ୍ୟରେ କଟିଲା 20 ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ, ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି ଆରମ୍ଭ
ଭୋଟର ତାଲିକାକୁ ନାମ ବାଦ ପଡିଥିଲେ ଫର୍ମ 6ରେ ନୂଆ ଭୋଟର ଯୋଗ, ଫର୍ମ 7ରେ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଓ ଫର୍ମ 8ରେ ସଂଶୋଧନ କରିହେବ । ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : July 5, 2026 at 8:33 PM IST|
Updated : July 5, 2026 at 8:39 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠା ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି । 2026 ମେ' ମାସରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା 3 କୋଟି 33 ଲକ୍ଷ 99 ହଜାର 591 ଥିବା ବେଳେ ଆଜି (ରବିବାର) ପ୍ରକାଶିତ ଭୋଟର ତାଲିକରେ 3 କୋଟି 13 ଲକ୍ଷ 87 ହଜାର 34 ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି । ମୋଟ 20 ଲକ୍ଷ 14 ହଜାର ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ପଡିଛନ୍ତି । ତେବେ ଜୁଲାଇ 5 ତାରିଖ ଆଜିଠାରୁ ଅଗଷ୍ଟ 4 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଭୋଟର ତାଲିକାକୁ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରିହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସିଇଓ ଆରଏସ ଗୋପାଲନ । ଏପଟେ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ନାମ କଟିବା ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ରାଜନୀତି । ଶାସକ ଦଳକୁ ଘେରି ଛନ୍ତି ଦୁଇ ବିରୋଧୀ । ଜବାବରେ ବିଜେପି କହିଛି ଜଣେ ବି ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ।
ରାଜ୍ୟରେ କଟିଲା 20 ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ-
ସଦ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ଚିଠା ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ମୋଟ 20 ଲକ୍ଷ 14 ହଜାର ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ପଡିଛନ୍ତି । ମୃତ 8.32 ଲକ୍ଷ, ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କିମ୍ବା ଅନୁପସ୍ଥିତ 10.07 ଲକ୍ଷ, ଏକାଧିକ ଜାଗାରେ ପଞ୍ଜିକୃତ 1.58 ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ବାଦ ପଡିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କାରଣ ଯୋଗୁଁ 14 ହଜାର ଭୋଟର ବାଦ ପଡିଛନ୍ତି ।
🗳️ ଚିଠା ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇସାରିଛି— Chief Electoral Officer, Odisha (@OdishaCeo) July 5, 2026
ଆଜିହିଁ ନିଜ ନାମ ଚିଠା ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ନାମ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ସଂଶୋଧନ ଆବଶ୍ୟକ, ତେବେ ୦୫.୦୭.୨୦୨୬ ରୁ ୦୪.୦୮.୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ଦାବି ଓ ଆପତ୍ତି ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ।
🌐 https://t.co/s6uJr8FEhV
📞 ଟୋଲ୍-ଫ୍ରି: 1950
ଆପଣଙ୍କ ଭୋଟ, ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକାର। ନାମ ଯାଞ୍ଚ… pic.twitter.com/ifsk7jjEHR
ଜୁଲାଇ 5ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 4 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ-
ତେବେ ଜୁଲାଇ 5 ତାରିଖ ଆଜିଠାରୁ ଅଗଷ୍ଟ 4 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଭୋଟର ତାଲିକାକୁ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରିହେବ । ଫର୍ମ 6 ରେ ନୂଆ ଭୋଟର ଯୋଗ, ଫର୍ମ 7ରେ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଓ ଫର୍ମ 8ରେ ସଂଶୋଧନ କରିହେବ । ଅଗଷ୍ଟ 5 ତାରିଖରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ କରାଯିବ । ସେପ୍ଟେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ଚୂଡାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ । ଚିଠା ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଥିବା ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 5 ପ୍ରତିଶତ ମ୍ୟାପିଂ ହୋଇନାହିଁ ଯାହାର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷ ହେବ । 3 କୋଟି 13 ଲକ୍ଷ 87 ହଜାର 34 ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୁରୁଷ ଭୋଟର 1 କୋଟି 60 ଲକ୍ଷ 19 ହଜାର 176 ଥିବା ବେଳେ ମହିଳା ଭୋଟର 1 କୋଟି 53 ଲକ୍ଷ 65 ହଜାର 83 ଅଛନ୍ତି । 2775 ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି । ଚିଠା ଭୋଟର ତାଲିକା ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗୁଡିକୁ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ରଖି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଆରଏସ ଗୋପାଳନ ।
20 ଲକ୍ଷ ନୁହେଁ 27 ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କ କଟିଛି ନାମ-
ଚିଠା ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ନାମ କଟିବା ପରେ ଶାସକ ଦଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ । ବିଜେଡି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି କହିଛି, 20 ଲକ୍ଷ ନୁହେଁ 27 ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କ କଟିଛି ନାମ । "ପୂର୍ବରୁ 3 କୋଟି 40 ଲକ୍ଷ 72 ହଜାର 744 ଭୋଟର ୱେବ ସାଇଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା । SIR ଆରମ୍ଭ ବେଳେ 3 କୋଟି 33 ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ହେଲା କେମିତି । ଆଜି ଚିଠା ତାଲିକାରେ 3 କୋଟି 13 ଲକ୍ଷ ଭୋଟର । ଗ୍ୟାପ୍ 20 ଲକ୍ଷ କୁହାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଏହା 27 ଲକ୍ଷ । 7 ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ଲୁଚା ଯାଉଛି । 75 ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମର 10 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଥାଇ ବାଦ ପଡିଛନ୍ତି । କୌଣସି ଭୋଟର ମୌଳିକ ଅଧିକାରରୁ ଯେମିତି ବାଦ ନ ପଡନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ବାଦ ପଡନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ରହିଆସିଲେଣି ସେମାନେ ଆଶଙ୍କାରେ । ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କ ନାମ କଟୁ କିନ୍ତୁ ଯୋଗ୍ୟ ବାଦ ନପଡ଼ନ୍ତୁ । CEOଙ୍କ ପ୍ରତିଶୃତି ଥିଲା ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟର ବାଦ ପଡିବେନି । ଏଭଳି ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ବାଦ ପଡିବା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ । ଭୋଟର ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳିକରଣ କରାଯାଉ ନାହିଁ । ଫଳରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି," କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବରିଷ୍ଠ ଉପସଭାପତି ଦେବି ମିଶ୍ର ।
ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଓଡିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉ-
ସେହିପରି SIRରେ ନାମ କାଟିବାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ । 8 ଲକ୍ଷ ମୃତ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି । CEO ଆମକୁ କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ସର୍ଭେ ସମୟରେ ନଥିବା ବେଳେ ମୃତ ବୋଲି କାଟିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଵିଜ୍ଞାପନ ଦିଅନ୍ତୁ । 10 ଲକ୍ଷଙ୍କର ପତ୍ତା ମିଳୁନି କହୁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ସେମାନଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅଛି । ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଓଡିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉ । ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଅଧିକାରକୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଦଳି ମକଚି ଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ । ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଦରକାର । ମତ ନିଆଯାଉ । ଏସବୁ କରିବେ ନାହିଁ ତ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ଧରିବାକୁ ପଡିବ କହିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ।
ପରିଗଣନା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶେଷ... ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଳି! 🗳️— Chief Electoral Officer, Odisha (@OdishaCeo) July 5, 2026
୦୫ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ ମାନେ ଆଜିହିଁ ଚିଠା ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇସାରିଛି ।
✅ https://t.co/s6uJr8FEhV ପରିଦର୍ଶନ କରି ନିଜ ନାମ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
ଯଦି ନାମ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ, ତେବେ ୦୫.୦୭.୨୦୨୬ ରୁ ୦୪.୦୮.୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ଦାବି ଓ ଆପତ୍ତି ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ।… pic.twitter.com/AysljG2jd4
ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ-
ସେପଟେ ବିଜେପି କହିଛି, SIR ସମ୍ପର୍କରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ବୁଡ଼ିଗଲା ଗୋଡ଼ ତଳକୁ ଭଳି । ନିଜ ଭୁଲ ଲୁଚାଇବାକୁ ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଇଛନ୍ତି । ନିଜ ଦଳ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ । ତାକୁ ଛାଡ଼ି ସରକାର୍ ଏବଂ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି । କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେଡି ବାଚାଳାମି କରୁଛନ୍ତି । ସ୍ବଚ୍ଛ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସମୟରେ କିଛି ନାଁ କଟି ଯାଇଛି । ଆହୁରି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ଅଛି ଯାହାର ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଅଛି କିମ୍ବା ନାଁ ଯୋଡ଼ି ପାରିବେ । ଜଣେ ବି ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ । ବିରୋଧୀ କଣ ପାଇଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା ସୁରଥ ବିଶ୍ୱାଳ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା; ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ପରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର