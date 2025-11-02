ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି-୨୦୨୦; ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା
ଏଥର ଷଷ୍ଠରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା । ବନ୍ଦ ହେବ ପୁରୁଣା ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି-୨୦୨୦କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ବ ।ପିଲମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ ସୃଜନଶୀଳତା ।
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଏଣିକି ଷଷ୍ଠରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା । ଯାହା ପିଲାମାନେ ନିଜ ନିଜର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଜାଣିପାରିବେ । ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ଷ୍ଟିୟରିଂ କମିଟି ଏହାକୁ ପିଲମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଜନଶୀଳତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ ଓ ଶିକ୍ଷାବିତ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷାର ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ସୁଧାର ଆସିନି । ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଉପକରଣ ଯୋଗାଇ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରସନ୍ନ ବିଶୋଇ ।
ଷଷ୍ଠରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା:
ଏନେଇ ପ୍ରଫେସର ମାନସୀ ଗୋସ୍ବାମୀ କହିଛନ୍ତି,"ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି-୨୦୨୦ ଆଧାରରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ପୁରୁଣା ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଉଛି । ନୂଆ ନୂଆ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ସୃଜନଶୀଳତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସେନେଇ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି । ପାଠ ପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସରଳ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି । ତେବେ ଏଣିକି ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ନୀତିରେ ଷଷ୍ଠରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ବର୍ଷକୁ ରହିବ ୧୦ଟି ବ୍ୟାଗଲେସ ପିରିୟଡ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବେ ଯଥା; ରୋଷେଇ, ବଢେଇ, ମାଳି, କୁମ୍ଭାର କାମର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବେ ।ଏହାର ୭୦ ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ ରହିବ । ନୂତନ ଢାଞ୍ଚା ଦ୍ବାରା ଚାକିରୀ ଅନୁକୁଳ ପରିବେଶ ସହ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପରିଚିତ କରାଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ଷ୍ଟିୟରିଂ କମିଟି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଯାହା ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କରି ପାରିବ ।"
ସେପଟେ ଏନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ । ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରସନ୍ନ ବିଶୋଇ କହିଛନ୍ତି, "ଏସବୁ ହେଲା ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମାନସିକତାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଉପୁଜିବ । କାରଣ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଗରିବ ପିଲା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇବା ପରେ ପାଠ ଛାଡ଼ି ପାରିନ୍ତି । ତିନି ବର୍ଷ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇ କାମ ସନ୍ଧାନରେ ଯାଇ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ବଢିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ବଞ୍ଚିତ କରିବ । ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍କୁଲର ନିଜସ୍ବ ବିଲଡିଂ କି ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ନାହିଁ। ଅନେକ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲର ନିଜସ୍ବ ବିଲଡିଂ ଥିଲେ ବି ଭଡ଼ାରେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ନେଇଥାନ୍ତି । ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ସମୟରେ ନୂତନ ଢାଞ୍ଚାର ଶିକ୍ଷାର ସଫଳତାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।"
ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ୩ଟି ଉପରେ ଅଧିକ ଫୋକସ:
ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି- ୨୦୨୦ ଲାଗୁ ହେଲା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ୩ଟି ଜିନିଷ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଇଛି । ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଧିକ ଜରୁରୀ ରହିଥିଲା । ବାଲ୍ ବାଟିକା ଆଦିକୁ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ଅଧୀନକୁ ଆସିଛି । ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିବ, ସେନେଇ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି । ଏନେଇ ପିଲାମାନେ ଓ ଅଭିଭାବକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଷ୍ଟିୟରିଂ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ମାନସୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ ।
ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ନୀତି-୨୦୨୦ ର ଲକ୍ଷ୍ୟ:
ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ନୀତି-୨୦୨୦ ଅନୁସାରେ ଓଡିଶାର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ଗୁଣାତ୍ମକ, ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଏବଂ ସମାବେଶୀ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । ଏଥିରେ ଭିନ୍ନ ଯୋଜନାମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ନୂତନତାକୁ ବଢ଼ାଇବା, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷା ଓ ଶିଳ୍ପ ସହିତ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ଆଦି ଦ୍ୱାରା ନିପୁଣତା ବଢ଼ାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର ଭିତ୍ତିକ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ କରାଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୪୦ଟି ସ୍ନାତକ ମୂଳ ବିଷୟ ପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ ମଡେଲ ସିଲାବସ ରହିବ । ୨ଟି ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ୧୧୨ଟି Multi Disciplinary ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ୧୪ଟି ଧନ୍ଦା ମୂଳକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ୫୬ଟି ମୂଲ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ୮୪ଟି ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁମୋଦନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।
