ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଉଷାକୋଠି ଅଭୟାରଣ୍ୟର 4 ରାଜସ୍ବ ଗାଁ: ରାସ୍ତା ସାତସପନ, ଆସିପାରୁନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ନେଟୱର୍କ ଶୂନ...

ସମ୍ବଲପୁର ଉଷାକୋଠି ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ । ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ପାରିହେବାକୁ ପଡ଼େ 12 କିଲୋମିଟର ଜଙ୍ଗଲୀ ରାସ୍ତା । 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଆମ୍ୱୁଲାନ୍ସ ।  ମାସରେ 15 ଦିନ ଆସେନି ବିଜୁଳି ।

Odisha's Villages Inside Sambalpur Ushakothi Wildlife Sanctuary
Odisha's Villages Inside Sambalpur Ushakothi Wildlife Sanctuary (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 1, 2025 at 5:13 PM IST

Updated : November 1, 2025 at 5:36 PM IST

4 Min Read
ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା

Ushakothi Wildlife Sanctuary ସମ୍ବଲପୁର: 'ଏହି ରାସ୍ତା ପାଇଁ ମୋର 3 ବର୍ଷର ନାତିର ଜୀବନ ଗଲା... ରାସ୍ତା ଭଲ ଥିଲେ ହୁଏତ ସେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତା' । କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ରେଙ୍ଗୁମୁଣ୍ଡା ଗାଁର ମହେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ । ପ୍ରାୟ ମାସେ ତଳେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ରମା ପଞ୍ଚାୟତ ରେଙ୍ଗୁମୁଣ୍ଡା ଗାଁର ନରେଶ ସାହୁଙ୍କ 3 ବର୍ଷର ପୁଅ ଖଗେଶ୍ୱରଙ୍କର ସାପ କାମୁଡାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା ଖରାପ ରାସ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରି ନଥିଲା । କେବଳ ରାସ୍ତା ନୁହେଁ, ଶିକ୍ଷା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡ ଜମେନକିରା ବ୍ଲକ ବଡ଼ରମା ପଞ୍ଚାୟତର ଉଷାକୋଠି ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା ଗାଁ ଲୋକେ। ଇଟିଭି ଭାରତର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ରିପୋର୍ଟ।

ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ :

ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡ ଜମେନକିରା ବ୍ଲକ ବଡ଼ରମା ପଞ୍ଚାୟତର ଉଷାକୋଠି ଅଭୟାରଣ୍ୟ । ଆଉ ତାରି ଭିତରେ ରହିଛି 4ଟି ଗାଁ କୁତବ, ରେଙ୍ଗୁମୁଣ୍ଡା, ସାନ ବାଦୀବାହାଲ ଓ ଗଡ଼ପାଟି l ଏସବୁ ରାଜସ୍ବ ଗ୍ରାମ l ଜନସଂଖ୍ୟା 1000ରୁ ଅଧିକ l ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ 80 ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ଚାଷ ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାମ l କିନ୍ତୁ ଏବେବି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଗ୍ରାମବାସୀ । ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ " ଗାଁକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ମୋବାଇଲ ସେବା ନାହିଁ, 15 ଦିନ ବିଜୁଳି ଆସିଲେ, ମାସର ବାକି 15 ଦିନ ଅନ୍ଧାରରେ କଟେ ରାତି । ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଉପରେ ପଡୁଛି । ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି 12 କିଲୋମିଟର ଜଙ୍ଗଲୀ ରାସ୍ତା । ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହୁଛି ଆମ୍ୱୁଲାନ୍ସ । "

Odisha Villages Inside Ushakothi Wildlife Sanctuary Sambalpur No Roads and Mobile Network (ETV Bharat Odisha)
ଗାଁକୁ ଆସୁନି ମୋବାଇଲ ନେଟଓ୍ୱର୍କ:

ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଇଟିଭି ଭାରତ ଟିମ । ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଜମେନକିରା "ମୁମ୍ବାଇ କୋଲକାତା" ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ବଡ଼ରମା ଗାଁଠାରୁ 12 କିମି ଖାଲଖମା ଭରା ମୋରମ ରାସ୍ତାରେ ଉଷାକୋଠି ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ l ଅଧଘଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲୀ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ପରେ ପଡ଼େ ଗାଁ । ଇଟିଭି ଭାରତ ପ୍ରତିନିଧି ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ଗାଁ ଲୋକେ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଏକାଠି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ କହି ପକାଇଥିଲେ 4 ଗାଁରେ ଥିବା ନିତି ଦିନିଆ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ।

Ushakothi sanctuary near road
Ushakothi sanctuary near road (ETV Bharat Odisha)

ପାଠ ପଢିବାକୁ ଉଷାକୋଠି ଜଙ୍ଗଲ ପାରି ହେଉଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ପିଲା:
କୁତବ ଗ୍ରାମବାସୀ ଶ୍ରୀକର ପ୍ରଧାନ କୁହିନ୍ତି, "ଏହି ଗାଁ ଗୁଡିକରେ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରାସ୍ତା ଓ ମୋବାଇଲ ସେବା l ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କାମରେ ମୋବାଇଲ ସେବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଥିବା ବେଳେ କୁତବ, ରେଙ୍ଗୁମୁଣ୍ଡା ଓ ଗଡ଼ପାଲିରେ ଟାୱାର ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି କାମରେ ଲାଗୁନି l 8 ମାସ ହେଲା ମୋବାଇଲ ନେଟୱର୍କ ବନ୍ଦ ରହିଛି l ଆମ ଏହି ଗାଁରେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ଥିବାବେଳେ ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଉଷାକୋଠି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବାଘ, ହାତୀ ଆଦି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଭୟରେ 12 କିମି ଅତିକ୍ରମ କରି ବଡ଼ରମା ହାଇସ୍କୁଲକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି। ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବଡ଼ରମା ସ୍କୁଲ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ କେତେକ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପରେ ପାଠ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି l ଏଭଳି ଭାବେ ଆମ ଏହି ଗାଁ ଗୁଡିକରୁ ପ୍ରାୟ 50 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି l "

Ushakothi sanctuary near road
Ushakothi sanctuary near road (ETV Bharat Odisha)

କେବେ ହେବ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ?

ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଉପରେ ପଡୁଛି l ମୋବାଇଲ ନେଟୱର୍କ ନଥିବାରୁ ଆମ୍ୱୁଲାନ୍ସ ସେବା ପାଇବାରେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ । କୁତବ ଗାଁର ଜୟରାମ ସିଂଙ୍କ କହିବା ହେଲା ,"ଗାଁରେ ସାପ କାମୁଡା, କୁକୁର କାମୁଡା, ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଆକ୍ରମଣ ହେଉ କି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା, ମୋବାଇଲ ସେବା ନଥିବାରୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି l ଏଠାରୁ ବଡ଼ରମା 10 କିଲୋମିଟର ହୋଇ ଥିବାବେଳେ ସେଠାରୁ ହିଁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଯୋଗାଯୋଗ ରହୁଛି l ତେଣୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ 10 କିମି ଦୂର ବଡ଼ରମା ଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ପାରୁଛି l ଯୋଗାଯୋଗ ସମସ୍ୟାରୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର 3 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି l ଏ ନେଇ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିସାରିଛୁ । "

ମାସରେ 15 ଦିନ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ଠପ୍:

କୁତବ ଗାଁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ପ୍ରାୟ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂର l ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଆସେ ନାହିଁ l ତେଣୁ ମାଆ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ମେଡିକାଲ କାମ ହେଉ କି ଅନ୍ୟ କାମ ହେଉ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତାରେ, ବିପଦ ଶଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି l କୁତବ ଗାଁର ମହିଳା ସୁମିତ୍ରା ସିଂ କୁହନ୍ତି, ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିବା ପାଇଁ 15 କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ପଡ଼େ l ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ମାସକରେ ଅଧା ଦିନ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ l ଏହା ସହ ଖରା ଦିନେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହେ l ମୋବାଇଲ ସେବା ନଥିବାରୁ ଆମେ ଦେଶ ଦୁନିଆର କୌଣସି ଖବର ଜାଣି ପାରୁନାହୁଁ l"

Banadurga high school
Banadurga high school (ETV Bharat Odisha)
ଗାଁଠୁ ସ୍କୁଲ 12 କିଲୋମିଟର:

ପ୍ରତି ଦିନ 12 କିଲୋମିଟର ଖାଲ ଖମା ଭରା ଜଙ୍ଗଲୀ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରି ବଡ଼ରମା ହାଇସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତି ଏହି ଗାଁର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ସାନବାଦୀ ବାହାଲ ଗାଁର ଛାତ୍ର କିରଣ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "କାଦୁଅ ପଚ ପଚ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସାଇକେଲରେ ଆସିବାକୁ ପଡିଥାଏ l ମୁଁ ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛି ସେହି ବାଟ ଦେଇ ବେଳେ ବେଳେ ହାତୀ ଯା ଆସ କରନ୍ତି । ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଭୟରେ କିଛି ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି l"

ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ

ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ବର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର କହିଛନ୍ତି," ଏହି ଗାଁଗୁଡିକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସାରିଛି ଓ ସବୁ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଅଛି l ଏହି ଗାଁ ଗୁଡିକ ଉଷାକୋଠି ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ରହିଛି ଓ ତାର କିଛି ନିୟମ ରହିଛି l ସ୍ଥାୟୀ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର କିଛି ଗାଇଡ଼ ଲାଇନର ସମସ୍ୟା ରହିଛି l ରାସ୍ତାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କଂକ୍ରିଟ କରିବା କାମ ଚାଲିଛି l ସେଠାରେ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସହ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଗାଇଡଲାଇନ ଯେପରି ଭଙ୍ଗ ହେବନାହିଁ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି l"

Kutab village people gathering
Kutab village people gathering (ETV Bharat Odisha)

ମୋବାଇଲ ନେଟୱର୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି " ସେଠାରେ ବିଏସଏନଏଲର 2G ସେବା ଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ 4G କରାଯାଉଛି । ତାହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଯିବ l "

Kutab village people gathering
Kutab village people gathering (ETV Bharat Odisha)



ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

Last Updated : November 1, 2025 at 5:36 PM IST

