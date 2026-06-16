ଭାରତର ଛତୁ ଗାଁ ରାଧାମୋହନପୁର, ପ୍ରତିଦିନ ବଜାରକୁ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ଚାରି ଟନରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛତୁ
୭୦ ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ ୬୦ ପରିବାର ଗାଁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଛତୁ ଫାର୍ମ କରି ଛତୁ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : June 16, 2026 at 3:07 PM IST
Ganjam Mushroom Village ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଜୀବିକା ଅନ୍ୱେଷଣରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରମିକ ସୁରତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ପଳାୟନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଗଞ୍ଜାମରେ ରହିଛି ଏମିତି ଗାଁ ଯେଉଁଠାରେ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ । ଏବେ ଏହି ଗାଁ ଭାରତର ଛତୁ ଗାଁ ଭାବେ ପରିଚିତ । ଛତୁଫାର୍ମରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଗାଁର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା । ଗାଁକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଉଭୟ ପଟେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଛୋଟ ବଡ ହୋଇ ଅନେକ ଛତୁଫାର୍ମ ।
କିଏ ଛତୁ ଚାଷ କରି ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ତ ପୁଣି କିଏ ମଞ୍ଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଦିନ ରାତି ଏକ କରି ଦେଉଛନ୍ତି । ଏହି ଗ୍ରାମରୁ ପ୍ରତିଦିନ ବିଭିନ୍ନ ବଜାରକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ତିନିରୁ ଚାରି ଟନର ଛତୁ । ପରିବାରର ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ସମସ୍ତେ ଏହି ଛତୁ ଚାଷ କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ୱୀ । ଏହା ସହ ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମକୁ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ରାଧାମୋହନପୁର ଗାଁ ।
ଛତୁ ଚାଷୀ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ପରିଡା କୁହନ୍ତି ‘‘ଆମ ଗ୍ରାମର ପାଖାପାଖି ୭୦ ପରିବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଏହି ଛତୁ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଏଠାରେ ଦୈନିକ ତିନି ରୁ ଚାରି ଟନ୍ ଛତୁ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି । ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପାନଚାଷ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଛତୁ ଚାଷ କରୁଛୁ । ଓୟୁଏଟିରୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇ ପ୍ରଥମେ ଛତୁଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ଏବେ ସ୍ଥାନୀୟ କେବିକେ ଗୋଳନ୍ଥରା ଆମକୁ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ସହଯୋଗ କରୁଛି । ପୁରୁଷଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମହିଳା ମାନେ ଏହି ଚାଷରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି ’’।
ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ 60 ଛତୁ ଫାର୍ମ
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିଟି ବ୍ଲକରେ ରହିଛି ରାଧାମୋହନପୁର ଗାଁ । ୭୦ ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ ୬୦ ପରିବାର ଗାଁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଛତୁ ଫାର୍ମ କରି ଛତୁ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ପରେ ଛତୁକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଗ୍ରାମବାସୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ସମେତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରଥାନ୍ତି । ବଜାରରେ ବଟନ ଛତୁ ଅପେକ୍ଷା ପାଳ ଛତୁର ଚାହିଦା ଅଧିକ ରହୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ସେହି ପାଳ ଛତୁ ଚାଷ କରି ଭଲ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି । କେବଳ ଶୀତ ଦିନରେ ଡିଙ୍ଗୀରି ଛତୁ ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ।
।
କେବଳ ୬୦ ପରିବାର ଛତୁ ଚାଷ କରୁଥିବାବେଳେ ୧୦ ରୁ ୧୨ ପରିବାର ଛତୁ ମଞ୍ଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି । ୨୦୧୨ ମସିହାରେ କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତାଲିମ ନେବା ପରେ ଗ୍ରାମର ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିଯୋଗୁଁ ଭାରତ ବର୍ଷର ସର୍ବାଧିକ ଛତୁ ଉତ୍ପାଦନ ଗ୍ରାମ ଭାବେ ନିଜକୁ ପରିଚୟ କରାଇବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିଛି ରାଧାମୋହନପୁର ଗାଁ ।
ଛତୁ ଚାଷୀ ମୁନା ସାହୁଙ୍କ କହିବା କଥା ‘‘ଆମ ଗ୍ରାମରେ ଦୈନିକ ଚାରି ଟନ୍ ରୁ ଅଧିକା ଛତୁ ଆଦାୟ ହେଉଛି । ସକାଳ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସଂନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆଦାୟ ହେଉଥିବା ଛତୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶାର ଜୟପୁର, କୋରାପୁଟ ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର ଭଳି ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାୟ ୬୦ ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛତୁ ଫାର୍ମ ରହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ପାଞ୍ଚରୁ ସାତ ଜଣ ମହିଳା କାମ କରୁଛନ୍ତି’’ ।
ଛତୁଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ ସ୍ବର୍ଗତ ଶାନ୍ତିମୋହନ
ପୂର୍ବରୁ ରାଧାମୋହନପୁର ଗ୍ରାମର ଜନସାଧାରଣ ପାନ ବରଜ ଚାଷ କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଚାଷକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଆସୁଥିଲେ । ସେହି ଗ୍ରାମର ସମବାୟ ସମିତିର ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସ୍ୱର୍ଗତ ଶାନ୍ତିମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛତୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଥିଲେ । ସେ ପ୍ରଥମେ ତାଲିମ ନେଇ ଗାଁକୁ ଫେରିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଛତୁ ଚାଷ । ଏଥିରେ ସେ ସଫଳ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଗତ ୧୦ ରୁ ୧୨ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଛତୁ ଚାଷରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି ।
କିପରି ହୋଇଥାଏ ଛତୁ ଚାଷ ?
ଛଣ କାଟିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛଣ ବାନ୍ଧିବା, ଭିଜାଇବା, ବେଡ୍ ସଜ୍ଜାଇ ରଖାଯିବା, ଜରି ପକାଇବା, ପାଣି ପକାଇବା ଆଦି ଛତୁଚାଷ ପାଇଁ ଜରୁରୀ । ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରତାପ ସମୟରେ ଛତୁ ଆଦାୟ ଟିକେ କମ୍ ହୋଇଥାଏ ।
- ଛତୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଛଣକୁ ୧୪ ଇଞ୍ଚ ଓସାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ବେଡ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଣିକୁଣ୍ଡରେ ଭିଜାଇ ରଖାଯାଏ ।
- ଏହାପରେ ବେଡ୍କୁ ବାହାର କରି ସେଥିରେ ଛତୁ ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଆସିଥିବା ମଞ୍ଜିକୁ ରଖାଯାଇ ବନ୍ଧାଯିବା ପରେ ଧାଡି ଧାଡି କରି ସଜ୍ଜାଇ ରଖାଯାଇଥାଏ ।
- ଏହାପରେ ତା ଉପରେ ଜରି ଘୋଡାଇ ଦିଆଯାଇ ୧୦ ରୁ ୧୨ ଦିନ ଛାଡିଯିବା ସହିତ ଏଥିପାଇଁ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ପଦ୍ଧତି ଆପଣେଇବା ପରେ ବାହାରିଥାଏ ଛତୁ ।
ଗତ ୧୦ ବର୍ଷ ଧରି ଛତୁ ମଞ୍ଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆସୁଥିବା ମହିଳା ବନୀତା ସାହୁଙ୍କ କହିବା କଥା ‘‘ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଗହମକୁ ପାଣିରେ ସିଝାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଏହା ପରେ ତାହାକୁ ଶୁଖାଇ ସେଥିରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ପାଉଡର ମିଶ୍ରଣ କରି ଏକ ବୋତଲ ମଧ୍ୟରେ ରଖି କପା ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ୟାକିଂ କରାଯାଇଥାଏ । ପ୍ୟାକିଂ ବୋତଲକୁ ଏକ ମେସିନରେ ପ୍ରାୟ ୧୨ ଦିନ ରଖିବା ପରେ ଏଥିରୁ ମଞ୍ଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ । ଜଣେ ମହିଳା ୩୩୦ ବୋତଲ ପ୍ୟାକିଙ୍ଗ୍ କରିଥାନ୍ତି ’’।
ଛତୁମଞ୍ଜି ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଦୀପ୍ତିମୟୀ ସାହୁ କୁହନ୍ତି ‘‘ ଏହି ଛତୁମଞ୍ଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ଅନେକ ପରିବାର ଋଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରଣ ମିଳିପାରୁନାହିଁ । ଏପରିକି ଛତୁ ମଞ୍ଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ ମେସିନ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଖରାପ ହୋଇଯାଉଥିବା ବେଳେ ମରାମତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁଛି । ଚାଷୀ ପରିବାରକୁ ସରକାର କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ଉତ୍ପାଦନ ବଢିପାରନ୍ତା । ଏହା ଦ୍ବାରା ଛତୁ ଫାର୍ମରେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକ ଆଜିର ଦରବୃଦ୍ଧି ଯୁଗରେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତେ’’ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଛତୁର ଏସବୁ ଫାଇଦା ଜାଣିଛନ୍ତି କି ? କର୍କଟ ରୋଗ ଆଶଙ୍କା କମ୍ କରେ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରର ଜଙ୍ଗଲୀ ଛତୁ: କେଜି 3000, ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ, ଆଦିବାସୀଙ୍କ ରୋଜଗାରର ଆଧାର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର