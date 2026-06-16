ETV Bharat / state

ଭାରତର ଛତୁ ଗାଁ ରାଧାମୋହନପୁର, ପ୍ରତିଦିନ ବଜାରକୁ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ଚାରି ଟନରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛତୁ

୭୦ ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ ୬୦ ପରିବାର ଗାଁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଛତୁ ଫାର୍ମ କରି ଛତୁ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

Mushroom village Radhamohanpur
ଭାରତର ଛତୁ ଗାଁ ରାଧାମୋହନପୁର (Etv Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 16, 2026 at 3:07 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Ganjam Mushroom Village ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଜୀବିକା ଅନ୍ୱେଷଣରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରମିକ ସୁରତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ପଳାୟନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଗଞ୍ଜାମରେ ରହିଛି ଏମିତି ଗାଁ ଯେଉଁଠାରେ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ । ଏବେ ଏହି ଗାଁ ଭାରତର ଛତୁ ଗାଁ ଭାବେ ପରିଚିତ । ଛତୁଫାର୍ମରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଗାଁର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା । ଗାଁକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଉଭୟ ପଟେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଛୋଟ ବଡ ହୋଇ ଅନେକ ଛତୁଫାର୍ମ ।

କିଏ ଛତୁ ଚାଷ କରି ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ତ ପୁଣି କିଏ ମଞ୍ଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଦିନ ରାତି ଏକ କରି ଦେଉଛନ୍ତି । ଏହି ଗ୍ରାମରୁ ପ୍ରତିଦିନ ବିଭିନ୍ନ ବଜାରକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ତିନିରୁ ଚାରି ଟନର ଛତୁ । ପରିବାରର ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ସମସ୍ତେ ଏହି ଛତୁ ଚାଷ କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ୱୀ । ଏହା ସହ ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମକୁ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ରାଧାମୋହନପୁର ଗାଁ ।

Farmers prepare bedding for mushroom
ଛତୁ ଚାଷ ପାଇଁ ବେଡ୍‌ ପ୍ରସ୍ତୁତି (ETV Bharat Odisha)

ଛତୁ ଚାଷୀ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ପରିଡା କୁହନ୍ତି ‘‘ଆମ ଗ୍ରାମର ପାଖାପାଖି ୭୦ ପରିବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଏହି ଛତୁ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଏଠାରେ ଦୈନିକ ତିନି ରୁ ଚାରି ଟନ୍ ଛତୁ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି । ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପାନଚାଷ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଛତୁ ଚାଷ କରୁଛୁ । ଓୟୁଏଟିରୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇ ପ୍ରଥମେ ଛତୁଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ଏବେ ସ୍ଥାନୀୟ କେବିକେ ଗୋଳନ୍ଥରା ଆମକୁ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ସହଯୋଗ କରୁଛି । ପୁରୁଷଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମହିଳା ମାନେ ଏହି ଚାଷରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି ’’।

Farmers prepare mushroom seeds
ଛତୁ ମଞ୍ଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ (ETV Bharat Odisha)

ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ 60 ଛତୁ ଫାର୍ମ

ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିଟି ବ୍ଲକରେ ରହିଛି ରାଧାମୋହନପୁର ଗାଁ । ୭୦ ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ ୬୦ ପରିବାର ଗାଁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଛତୁ ଫାର୍ମ କରି ଛତୁ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ପରେ ଛତୁକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଗ୍ରାମବାସୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ସମେତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରଥାନ୍ତି । ବଜାରରେ ବଟନ ଛତୁ ଅପେକ୍ଷା ପାଳ ଛତୁର ଚାହିଦା ଅଧିକ ରହୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ସେହି ପାଳ ଛତୁ ଚାଷ କରି ଭଲ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି । କେବଳ ଶୀତ ଦିନରେ ଡିଙ୍ଗୀରି ଛତୁ ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ।

Farmers prepare bedding for mushroom
ଛତୁ ଚାଷ ପାଇଁ ବେଡ୍‌ ପ୍ରସ୍ତୁତି (ETV Bharat Odisha)

କେବଳ ୬୦ ପରିବାର ଛତୁ ଚାଷ କରୁଥିବାବେଳେ ୧୦ ରୁ ୧୨ ପରିବାର ଛତୁ ମଞ୍ଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି । ୨୦୧୨ ମସିହାରେ କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତାଲିମ ନେବା ପରେ ଗ୍ରାମର ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିଯୋଗୁଁ ଭାରତ ବର୍ଷର ସର୍ବାଧିକ ଛତୁ ଉତ୍ପାଦନ ଗ୍ରାମ ଭାବେ ନିଜକୁ ପରିଚୟ କରାଇବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିଛି ରାଧାମୋହନପୁର ଗାଁ ।

Farmers prepare bedding for mushroom
ଛତୁ ମଞ୍ଜି ପାଇଁ ଶୁଖାଯାଇଛି ଗହମ (ETV Bharat Odisha)

ଛତୁ ଚାଷୀ ମୁନା ସାହୁଙ୍କ କହିବା କଥା ‘‘ଆମ ଗ୍ରାମରେ ଦୈନିକ ଚାରି ଟନ୍ ରୁ ଅଧିକା ଛତୁ ଆଦାୟ ହେଉଛି । ସକାଳ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସଂନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆଦାୟ ହେଉଥିବା ଛତୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶାର ଜୟପୁର, କୋରାପୁଟ ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର ଭଳି ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାୟ ୬୦ ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛତୁ ଫାର୍ମ ରହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ପାଞ୍ଚରୁ ସାତ ଜଣ ମହିଳା କାମ କରୁଛନ୍ତି’’ ।

ଛତୁଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ ସ୍ବର୍ଗତ ଶାନ୍ତିମୋହନ

ପୂର୍ବରୁ ରାଧାମୋହନପୁର ଗ୍ରାମର ଜନସାଧାରଣ ପାନ ବରଜ ଚାଷ କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଚାଷକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଆସୁଥିଲେ । ସେହି ଗ୍ରାମର ସମବାୟ ସମିତିର ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସ୍ୱର୍ଗତ ଶାନ୍ତିମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛତୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଥିଲେ । ସେ ପ୍ରଥମେ ତାଲିମ ନେଇ ଗାଁକୁ ଫେରିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଛତୁ ଚାଷ । ଏଥିରେ ସେ ସଫଳ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଗତ ୧୦ ରୁ ୧୨ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଛତୁ ଚାଷରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି ।

Farmers prepare mushroom seeds
ଛତୁ ମଞ୍ଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ (ETV Bharat Odisha)

କିପରି ହୋଇଥାଏ ଛତୁ ଚାଷ ?

ଛଣ କାଟିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛଣ ବାନ୍ଧିବା, ଭିଜାଇବା, ବେଡ୍ ସଜ୍ଜାଇ ରଖାଯିବା, ଜରି ପକାଇବା, ପାଣି ପକାଇବା ଆଦି ଛତୁଚାଷ ପାଇଁ ଜରୁରୀ । ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରତାପ ସମୟରେ ଛତୁ ଆଦାୟ ଟିକେ କମ୍ ହୋଇଥାଏ ।

  • ଛତୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଛଣକୁ ୧୪ ଇଞ୍ଚ ଓସାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ବେଡ୍‌କୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଣିକୁଣ୍ଡରେ ଭିଜାଇ ରଖାଯାଏ ।
  • ଏହାପରେ ବେଡ୍‌କୁ ବାହାର କରି ସେଥିରେ ଛତୁ ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଆସିଥିବା ମଞ୍ଜିକୁ ରଖାଯାଇ ବନ୍ଧାଯିବା ପରେ ଧାଡି ଧାଡି କରି ସଜ୍ଜାଇ ରଖାଯାଇଥାଏ ।
  • ଏହାପରେ ତା ଉପରେ ଜରି ଘୋଡାଇ ଦିଆଯାଇ ୧୦ ରୁ ୧୨ ଦିନ ଛାଡିଯିବା ସହିତ ଏଥିପାଇଁ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ପଦ୍ଧତି ଆପଣେଇବା ପରେ ବାହାରିଥାଏ ଛତୁ ।
Farmers prepare mushroom seeds
ଛତୁ ଚାଷ ପାଇଁ ବେଡ୍‌ ପ୍ରସ୍ତୁତି (ETV Bharat Odisha)

ଗତ ୧୦ ବର୍ଷ ଧରି ଛତୁ ମଞ୍ଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆସୁଥିବା ମହିଳା ବନୀତା ସାହୁଙ୍କ କହିବା କଥା ‘‘ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଗହମକୁ ପାଣିରେ ସିଝାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଏହା ପରେ ତାହାକୁ ଶୁଖାଇ ସେଥିରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ପାଉଡର ମିଶ୍ରଣ କରି ଏକ ବୋତଲ ମଧ୍ୟରେ ରଖି କପା ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ୟାକିଂ କରାଯାଇଥାଏ । ପ୍ୟାକିଂ ବୋତଲକୁ ଏକ ମେସିନରେ ପ୍ରାୟ ୧୨ ଦିନ ରଖିବା ପରେ ଏଥିରୁ ମଞ୍ଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ । ଜଣେ ମହିଳା ୩୩୦ ବୋତଲ ପ୍ୟାକିଙ୍ଗ୍ କରିଥାନ୍ତି ’’।

ଛତୁମଞ୍ଜି ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଦୀପ୍ତିମୟୀ ସାହୁ କୁହନ୍ତି ‘‘ ଏହି ଛତୁମଞ୍ଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ଅନେକ ପରିବାର ଋଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରଣ ମିଳିପାରୁନାହିଁ । ଏପରିକି ଛତୁ ମଞ୍ଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ ମେସିନ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଖରାପ ହୋଇଯାଉଥିବା ବେଳେ ମରାମତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁଛି । ଚାଷୀ ପରିବାରକୁ ସରକାର କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ଉତ୍ପାଦନ ବଢିପାରନ୍ତା । ଏହା ଦ୍ବାରା ଛତୁ ଫାର୍ମରେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକ ଆଜିର ଦରବୃଦ୍ଧି ଯୁଗରେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତେ’’ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଛତୁର ଏସବୁ ଫାଇଦା ଜାଣିଛନ୍ତି କି ? କର୍କଟ ରୋଗ ଆଶଙ୍କା କମ୍‌ କରେ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରର ଜଙ୍ଗଲୀ ଛତୁ: କେଜି 3000, ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ, ଆଦିବାସୀଙ୍କ ରୋଜଗାରର ଆଧାର

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

TAGGED:

RADHAMOHANPUR MUSHROOM GANJAM
GANJAM MASHROOM VILLAGE
GANJAM MUSHROOM PRODUCTION
ଗଞ୍ଜାମ ଛତୁ ଗାଁ ରାଧାମୋହନପୁର
MUSHROOM VILLAGE RADHAMOHANPUR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.