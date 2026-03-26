ଡ଼ହ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଏସ୍ଡିଓଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ, ଜବତ ହେଲାଣି ନଗଦ ୧୮ ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କା
ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଭଞ୍ଜନଗର ଡ଼ହ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଏସ୍ଡିଓ ପଞ୍ଚୁ ବେହେରା । ଜବତ ହେଲାଣି ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା, ସୁନା ସହ ଚାରି ଚକିଆ ଗାଡ଼ି । ରିପୋର୍ଟ- ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : March 26, 2026 at 2:20 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଝାରେ ଡ଼ହ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଏସ୍ଡିଓ । ଆୟ ବର୍ହିଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗର ଇରିଗେସନ୍ ଡିଭିଜନ ଅଧୀନ ଡ଼ହ ଇରିଗେସନ୍ ଉପଖଣ୍ଡରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଏସ୍ଡିଓ ପଞ୍ଚୁ ବେହେରାଙ୍କ ଅଫିସ୍ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି । ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ସକାଳେ ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ଓ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମେତ ମୋଟ ୫ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି ।
Today,on the allegation of possession of disproportionate assets by Sri Panchu Behera, AE, SDO, DAHA Irrigation Sub-Division, O/o SE, Bhanjanagar Irrigation Division, #Ganjam, simultaneous house searches are being conducted by #Odisha #Vigilance at 5 places in Ganjam district.— Odisha Vigilance (@OdishaVigilance) March 26, 2026
ଚଢାଉରେ କଣ ମିଳିଲା ?
ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚଢ଼ାଉରେ ମୋଟ ୧୮ ଲକ୍ଷ ୯୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ନଗଦ ଜବତ ହୋଇଛି । ଏଥିରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ବାସଭବନରୁ ୧୫ ଲକ୍ଷ ୧୩ ହଜାର ଟଙ୍କା ଓ ଭଞ୍ଜନଗର ସରକାରୀ ବାସଭବନରୁ ୩ ଲକ୍ଷ ୭୨ ହଜାର ୮୦୦ ଟଙ୍କା ମିଳିଛି । ଏଥିସହିତ ପ୍ରାୟ ୫୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ନିର୍ମାଣ କାମରେ ବ୍ୟବହୃତ ମିକ୍ସର୍ ମେସିନ୍ ଓ ପ୍ରାୟ ୩୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଜେସିବି ମେସିନ୍ ମିଳିଛି । ଏହାସହ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଥିବା ଏକ ମଲ୍ଟି-ଷ୍ଟୋର୍ ବିଲ୍ଡିଂ, ସହର ଓ ପାଖପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋଟ ୫ଟି ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ଲଟ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ବସନ୍ତ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳରେ ୩୫୫୦ ବର୍ଗ ଫୁଟ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ତିନି ମହଲା ବାସଗୃହ ଠାବ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ।
Cash Rs.18.90 Lakhs, 1 Concrete Mixer machine (Rs.57 Lakhs),1 JCB (Rs.37 Lakhs), 1 Multi storeyed bldg at Berhampur, 5 plots, 380 gm gold, 4 vehicles etc unearthed in search of Panchu Behera, SDO, DAHA Irrgtn Sub-Div, Ganjam. He joined as Contractual AE in 2011 @ Rs 9300 salary. pic.twitter.com/80SoHFXAMX— Odisha Vigilance (@OdishaVigilance) March 26, 2026
ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ରହିଛି । ଏଥିସହ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପଞ୍ଚୁ ବେହେରାଙ୍କ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଚାରି ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଓ ୩ଟି ଦୁଇ ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଡାକଘରରେ ଥିବା ଜମାର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି । ସେହିପରି ସୁନା ଓ ଅଳଙ୍କାରର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଜାରି ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଏହି ଚଢ଼ାଉ ଅଭିଯାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ୩ ଜଣ ଏସଡିପିଓ ଓ ୭ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର