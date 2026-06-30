ETV Bharat / state

ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ବୁର୍ଲା VIMSAR ଅଫିସ୍ ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ବିଶ୍ୱାଳ ଏବଂ ଷ୍ଟେୱାର୍ଡ ଅଶ୍ୱିନୀ ମେହେର, 19 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ

ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ବୁର୍ଲା VIMSARର ଦୁଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ । ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 9ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ରେଡ୍। ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା

Odisha Vigilance raids at 2 VIMSAAR employees houses in Sambalpur and Bargarh districts
ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ 2 ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ, ଏକାକାଳୀନ 2 ଜିଲ୍ଲାରେ ରେଡ୍ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 30, 2026 at 1:49 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

SAMBALPUR VIGILANCE RAID , ସମ୍ବଲପୁର: ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବୁର୍ଲାସ୍ଥିତ VIMSARର ଦୁଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ଧରଣର ଚଢ଼ାଉ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରପତି (ଭିଜିଲାନ୍ସ), ସମ୍ବଲପୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ସର୍ଚ୍ଚ ୱାରେଣ୍ଟ ବଳରେ ସମ୍ବଲପୁର ଓ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ମୋଟ ୯ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ତଲାସି ଜାରି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 19 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କେସ୍ ଜବତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।

Odisha Vigilance raids at 2 VIMSAAR employees houses in Sambalpur and Bargarh districts
ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ 2 ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ, ଏକାକାଳୀନ 2 ଜିଲ୍ଲାରେ ରେଡ୍ (ETV Bharat Odisha)

ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ VIMSAR ଅଧିକାରୀ-କମ୍-ଅଫିସ୍ ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ:

VIMSARର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଅଧିକାରୀ-କମ୍-ଅଫିସ୍ ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ୪ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଧନକଉଡ଼ାସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ମହଲା କୋଠା, ଗୁଡେସିଙ୍ଗାରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ କୋଠା, VIMSARର ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ କଲୋନିର ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଖାନତଲାସି କରାଯାଉଛି। ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସର ୨ ଜଣ ଡିଏସ୍‌ପି, ୫ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ୩ ଜଣ ଏଏସ୍‌ଆଇ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।

Vigilance raids the homes of two officials on charges of amassing disproportionate assets.
ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ବୁର୍ଲା VIMSAR ଅଫିସ୍ ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ (ETV Bharat Odisha)

VIMSAR ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫିସ୍‌ ପରିଚାଳକ ତଥା ଷ୍ଟେୱାର୍ଡ ଅଶ୍ୱିନୀ ମେହେରଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ:

ଅନ୍ୟପଟେ, VIMSARର ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫିସ୍‌ର ପରିଚାଳକ ତଥା ଷ୍ଟେୱାର୍ଡ ଅଶ୍ୱିନୀ ମେହେରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଭିଯୋଗରେ ସମ୍ବଲପୁର ଓ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ୫ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କ ଆବାସିକ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର, ସୌରଭ ବିହାରରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଚାରି ମହଲା କୋଠା, ପଠାଣବନ୍ଧସ୍ଥିତ ଘର, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋବିନ୍ଦପାଲିରେ ଥିବା କୋଠା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ସନ୍ଧାନ ଜାରି ରଖିଛି।

Odisha Vigilance raids at 2 VIMSAAR employees houses in Sambalpur and Bargarh districts
ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ 2 ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ, ଏକାକାଳୀନ 2 ଜିଲ୍ଲାରେ ରେଡ୍ (ETV Bharat Odisha)

ଚଢ଼ାଉରେ ୫ ଜଣ ଡିଏସ୍‌ପି, ୫ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ୩ ଜଣ ଏଏସ୍‌ଆଇ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସନ୍ଧାନ ସମୟରେ ମିଳୁଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ଦସ୍ତାବିଜର ଯାଞ୍ଚ ଜାରି ରହିଛି।

ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ସଂଯୁକ୍ତା କୁଲୁଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଅଶ୍ୱିନୀ ମେହେରଙ୍କ ଆବାସିକ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର (ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ କଲୋନି, ଭିମସାର, ବୁର୍ଲା), ସୌରଭ ବିହାରରେ ଥିବା ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଚାରି ମହଲା କୋଠା, ପଠାଣବନ୍ଧସ୍ଥିତ ଘର, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋବିନ୍ଦପାଲିସ୍ଥିତ କୋଠା ଏବଂ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ସମେତ ମୋଟ ୫ଟି ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧାନ ଜାରି ରହିଛି।

Vigilance raids the homes of two officials on charges of amassing disproportionate assets.
ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ VIMSAR ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫିସ୍‌ର ପରିଚାଳକ ଅଶ୍ୱିନୀ ମେହେରଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ (ETV Bharat Odisha)

ଶେଷ ଖବର ସୁଦ୍ଧା ଉଭୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସ୍ଥାବର ଓ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିର ବିବରଣୀ ସମେତ ଦରକାରୀ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ନେଣଦେଶ ସମ୍ପର୍କିତ କାଗଜପତ୍ର ଆଦିକୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଶିଶୁ ଶ୍ରମ ପ୍ରଥା ସମାଜ ପାଇଁ କଳଙ୍କ, ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ଶିଶୁଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଓ ବିକାଶ ଧାରା :OSCPCR ଅଧ୍ୟକ୍ଷା

ସମ୍ବଲପୁରରେ ଡବଲ ମର୍ଡର, ମାଆ ଓ ଝିଅଙ୍କୁ ହତ୍ୟା


ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

ସମ୍ବଲପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ
SAMBALPUR BURLA VIMSAAR
ODISHA VIGILANCE RAID SAMBALPUR
ବୁର୍ଲା ଭିମସାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢାଉ
SAMBALPUR VIGILANCE RAID

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.