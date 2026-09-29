ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସମ୍ବଲପୁର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଓ ବଏଲର୍ସ ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଉମାକାନ୍ତଙ୍କ ୭ ଠିକଣାରେ ଚଢାଉ
ସମ୍ବଲପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର 7ଟି ଠିକଣାରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭିଜିଲାନ୍ସର ରେଡ୍ । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ତାଙ୍କର ଘର ଠାବ । ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : September 29, 2026 at 9:50 AM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ଆୟବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ସମ୍ବଲପୁର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଓ ବଏଲର୍ସ ବିଭାଗର ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଉମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ 7 ଠିକଣାରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ । ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ସକାଳୁ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ବଲପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ମୋଟ ୭ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଜୋରଦାର ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି । କେଉଁଠୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କଲେ ଖିଅ ଖୋଜୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ।
ସମ୍ବଲପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜଜ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ସର୍ଚ୍ଚ ୱାରେଣ୍ଟ ଆଧାରରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଚଢାଉରେ ୮ ଜଣ ଡିଏସପି (DSP), ୧୧ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ୧୧ ଜଣ ଏଏସଆଇ (ASI) ଏବଂ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ।
Today, on the allegation of possession of disproportionate assets by Umakant Samantaray, Asst. Director of Factories and Boilers, #Sambalpur, simultaneous searches are being conducted by #Odisha #Vigilance at 7 places in Sambalpur, Bhubaneswar, Puri & Khordha.— Odisha Vigilance (@OdishaVigilance) September 29, 2026
- ସମ୍ବଲପୁର: ଧନକଉଡା ସ୍ଥିତ ସନ୍ ସିଟି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଥିବା ଉମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ 3 BHK ଆବାସିକ ଫ୍ଲାଟ୍ ।
- ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନନ୍ଦନକାନନ ରୋଡ୍, ନନ୍ଦନ ବିହାରରେ ଥିବା ଏକ ବିଶାଳ ଡୁପ୍ଲେକ୍ସ ଭବନ ।
- ଭୁବନେଶ୍ୱର (ଜଟଣୀ): ବାରକୁଡ଼ା ସ୍ଥିତ ଇଣ୍ଡସ କଲେଜ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ନିକଟରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ଏକ କୋଠା ।
- ପୁରୀ: ବାଲିଗୁଆଳି, ତୋଟା ବେହେରା ସାହିରେ ଥିବା ଏକ ୩ ତାଲା ବିଶିଷ୍ଟ କୋଠା ।
- ବାଲୁଗାଁ (ଖୋର୍ଦ୍ଧା): ସୁବାଷ ମାର୍ଗରେ ଥିବା ଏକ ୨ ତାଲା ବିଶିଷ୍ଟ କୋଠା ।
- ବାଲୁଗାଁ (ପୈତୃକ ଘର): ଅଶୋକ ନଗର ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କର ପୈତୃକ ୨ ତାଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଘର ।
- ସମ୍ବଲପୁର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ: ସମ୍ବଲପୁର ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଓ ବଏଲର୍ସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ସରକାରୀ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଜାରି ରହିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗରେ ଚଢ଼ାଉ
ସରକାରୀ ପଦବୀର ଅପବ୍ୟବହାର କରି ଉମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ ନିଜର ବୈଧ ଆୟ ତୁଳନାରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଜମି, କୋଠା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ କାଗଜପତ୍ର, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ସୁନାଗହଣା ଓ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ଆକଳନ ଜାରି ରହିଛି । ଚଢ଼ାଉ ଶେଷ ହେବା ପରେ ମୋଟ ଚଳ ଓ ଅଚଳ ସମ୍ପତ୍ତିର ପରିମାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି l
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପିଇଓ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ବେହେରା
ରାଉରକେଲା ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଧନେଶ୍ୱର ବରାଡ଼ ଗିରଫ; ଆୟଠାରୁ ୧୦୦% ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର