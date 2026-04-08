ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ ପଶିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ: ଫାର୍ମ ହାଉସ ସମେତ ୫ ପ୍ଲଟ୍ ଠାବ, ମିଳିଲାଣି ନଗଦ ୬.୨୩ ଲକ୍ଷ
୬ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ । ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣର ସଉକ ରଖିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଳସେଚନ ମଣ୍ଡଳର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟଯନ୍ତ୍ରୀ ରାଜେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି । ୧୩.୪୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିମାନ ଟିକେଟ୍ ଠାବ
Published : April 8, 2026 at 1:28 PM IST
Vigilance Raid ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଳସେଚନ ମଣ୍ଡଳର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟଯନ୍ତ୍ରୀ ରାଜେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି । ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଆଜି(ବୁଧବାର) ରାଜେଶଙ୍କ ଘର ସମେତ ୬ ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ଯାଜପୁରରେ ଚଢାଉ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ।
Today,on the allegation possession of disproportionate assets by Sri Rajesh Chandra Mohanty, Addl Chief Engineer, Central Irrigation Circle,Odisha, #Bhubaneswar, simultaneous house searches are being conducted by #Odisha #Vigilance at his locations in Cuttack, Bhubaneswar, etc.— Odisha Vigilance (@OdishaVigilance) April 8, 2026
ବିପୁଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ:
ଚଢାଉ ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଅଫିସ ଚାମ୍ବର, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋହ୍ଲସିଂଘ ଗାଁ ସ୍ଥିତ ପୈତୃକ ଘର ଓ କଟକ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୟାବଜାର ସ୍ଥିତ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଘର ଆଦି ରହିଛି । ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ଜଣେ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି, ୧୧ ଡିଏସପି, ୯ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ୮ ଏଏସଆଇ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି । କଟକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜଜଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା ଯାଞ୍ଚ ୱାରେଣ୍ଟ ବଳରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଚଢାଉ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ରାଜେଶ ଘରୁ ବହୁ ପରିମାଣର ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ କରିଛି । ଏପରିକି ପ୍ଲଟ୍, ଫାର୍ମ ହାଉସ, ଟଙ୍କା, ସୁନା ଆଦି ମଧ୍ୟ ଠାବ କରାଯାଇଛି ।
ମିଳିଲା ନଗଦ 6 ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କା:
ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜେଶଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରମୁଣ୍ଡା ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ କଲୋନୀ ଲେନ-୮ରେ ପ୍ଲଟ୍ ନଂ. ୨୧୦-ବି ସ୍ଥିତ ୩୦୦୦ ବର୍ଗଫୁଟରେ ଥିବା ୩ ମହଲା କୋଠା ଠାବ ହୋଇଛି । ଏଥିସହ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଭାପୁର ବିମ୍ବୋଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇ ମହଲା କୋଠା ସମେତ ଫାର୍ମ ହାଉସ ମଧ୍ୟ ଠାବ ହୋଇଛି । ଏଥିସହ ରାଜେଶଙ୍କ ମୋଟ୍ ୫ଟି ପ୍ଲଟ୍ ଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲଟ୍ ଓ ବିମ୍ବୋଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ୪ ପ୍ଲଟ୍ ରହିଛି । ତେବେ ଘର ଓ ପ୍ଲଟର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟେକ୍ନିକାଲ ଉଇଙ୍ଗ୍ ହିସାବ କରୁଛି । ସେହିପରି ରାଜେଶଙ୍କ ଘରୁ ନଗଦ ୬ ଲକ୍ଷ ୨୩ ହଜାର ଟଙ୍କା ମିଳିଛି ।
ଏଥିସହ ସେ ୬୦.୦୯ ଲକ୍ଷର ଜମାରାଶି ରଖିଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ତେବେ ଘରୁ ମିଳିଥିବା ସୁନା ଅଳଙ୍କାରର ଓଜନ ଚାଲିଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ରାଜେଶଙ୍କ ଘରୁ ୧୩.୪୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିମାନ ଟିକେଟ୍ ଠାବ କରାଯାଇଛି । ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ରାଜେଶ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି । ସେହିପରି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ୨ଟା ଚାରିଚକିଆ ଜାନ (Hyundai Sportz & Honda City) ଓ ୨ଟି ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ଠାବ କରାଯାଇଛି ।
ପଚରାଉଚରା ଜାରି:
ରାଜେଶଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି । ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି । ତେବେ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିବାରେ ରାଜେଶଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟ କେହି ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ହାତ ଅଛି କି ନାହିଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଯାଞ୍ଚ ଜାରି ରହିଥିବା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
