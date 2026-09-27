୯.୨୪ କୋଟି ଆତ୍ମସାତ୍, ସେକ୍ସନ ଅଫିସର୍ ଓ ଜୁନିଅର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ
ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ, ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆର୍ ଆଣ୍ଡ୍ ବି (R&B) ବିଭାଗର ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର ବନଲତା ମହାନ୍ତି ଏବଂ କନିଷ୍ଠ ସହାୟକ ବିଭୂଦତ୍ତ ନାୟକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ।
Published : September 27, 2026 at 7:22 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରିଦେଲେ ଦୁଇ ଅଧିକାରୀ । ଭୁବନେଶ୍ବର R&B ଡିଭିଜନ-୧ ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସେକ୍ସନ ଅଫିସର୍ (SO) ବନଲତା ମହାନ୍ତି ଓ ଜୁନିଅର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବିଭୂଦତ୍ତ ନାୟକଙ୍କୁ ଗତକାଲି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରିଛି । ୯.୨୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ଆଉ କିଛି ସହଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଦ୍ୱୟ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କାମ କରୁଥିଲେ । ୨୦୨୨-୨୩ରୁ ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏହି ଅନିୟମିତତା କରି ଉଭୟ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରିଥିଲେ । ମିଛ ଅର୍ଡର ଓ ବିଲ୍ କରି ଏତେ ବଡ଼ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଚଳୁ ଟଙ୍କାକୁ ୪୮ ଜଣଙ୍କ ୭୭ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ତଦନ୍ତରେ ଜଣାପଡିଛି । ଏପରିକି ବନଲତାଙ୍କ ପୁଅ ଓ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବି ଟଙ୍କା ଯାଇଥିବା ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି । ଠକେଇ ଧରାପଡ଼ିବା ପରେ ୩ କୋଟି ୯୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
Today, #Odisha #Vigilance nabbed Banalata Mohanty, Section Officer & Bibhudutta Nayak, Jr. Asst, O/o Suptd. Engr, R&B, #Bhubaneswar for diversion of public funds over Rs. 9.24 Crores from FY 2022-23 to FY 2025-26 to private bank accounts of their family/relatives/associates.— Odisha Vigilance (@OdishaVigilance) September 26, 2026
ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, "ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ, ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆର୍ ଆଣ୍ଡ୍ ବି (R&B) ବିଭାଗର ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର ବନଲତା ମହାନ୍ତି ଏବଂ କନିଷ୍ଠ ସହାୟକ ବିଭୂଦତ୍ତ ନାୟକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ୨୦୨୨-୨୩ ରୁ ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠିରୁ ୯.୨୪ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥକୁ ନିଜ ପରିବାର, ସମ୍ପର୍କୀୟ ଓ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ।"
ଏନେଇ ବନଲତା, ବିଭୂଦତ୍ତ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ମାମଲା (ନଂ.୨୧/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଦିଗକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଖଣ୍ଡଗିରି ଆଇଗିଣିଆ ପ୍ଲଟ୍ ନଂ. ୩୫୩/୮୧୫ସ୍ଥିତ ବନଲତାଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତଦ୍ୱୟଙ୍କୁ କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରିବାକୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଆଗକୁ ଗିରଫଦାରୀ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ବାଘ ଛାଲ ଡିଲ୍ ବେଳେ ମାଡ଼ିବସିଲା ବନ ବିଭାଗ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ; ଶିକାରୀ ଗିରଫ
ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ବରଗଡ଼ PEO କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର, ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ 6ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର