ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ବରପାଲି ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ

ବରଗଡ଼ ବରପାଲିରେ ବକେୟା ଦରମା ବିଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ 6,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀ ଜଣେ ଜୁନିଅର କ୍ଲର୍କ-କମ୍-ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି ।

BARPALI BLOCK EDUCATION OFFICE ACCOUNTANT NABBED BY ODISHA VIGILANCE WHILE TAKING BRIBE RS.6,000/- FOR DRAWL OF ARREAR SALARY.
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 16, 2026 at 1:21 PM IST

Updated : March 16, 2026 at 1:30 PM IST

ସମ୍ବଲପୁର: ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବରପାଲି ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜୁନିଅର କ୍ଲର୍କ ତଥା ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ରଜନୀକାନ୍ତ କର । ବକେୟା ଦରମା ପାଇଁ ବିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ୬,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହାସହ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ସନ୍ଦେହରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ।

ଖବର ଅପଡେଟ ଜାରି ରହିଛି...

