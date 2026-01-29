ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ SCB ଡାକ୍ତର ସନାତନ ବେହେରା; 2,63,000 ଟଙ୍କା ଜବତ
ବେଆଇନ ଭାବରେ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରା ପଡିଲେ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ହେପାଟୋଲୋଜି ବିଭାଗର ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ସନାତନ ବେହେରା ।
Vigilance Raid କଟକ: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ କଟକ SCB ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲର ହେପାଟୋଲୋଜି ବିଭାଗର ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ସନାତନ ବେହେରା । ଗାଡ଼ିରେ ୨ ଲକ୍ଷ ୬୩ ହଜାର ଟଙ୍କା ଧରି ସରକାରୀ ବାସଭବନକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ମାଡ଼ି ବସିଛି । ଉକ୍ତ ନଗଦ ଅର୍ଥର କୌଣସି ସନ୍ତୋଷଜନକ ହିସାବ ଦେଇପାରିନଥିବାରୁ ଏହାକୁ ‘ଅସାଧୁ ଉପାୟରେ ଅର୍ଜିତ ଅର୍ଥ’ ଦର୍ଶାଇ ଜବତ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ପୋଲିସ ।
ବେଆଇନ ଭାବରେ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯୋଗ:
ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, କଟକ ଏସସିବି ମେଜିକାଲ ଓ କଲେଜର ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ସନାତନ ବେହେରା ହେପାଟୋଲୋଜି ବିଭାଗକୁ ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣ ଯୋଗାଉଥିବା ବିଡର୍ ଠାରୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୁତ୍ରରୁ ସୂଚନା ପାଇଥିଲା । ଏନେଇ ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ଏକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ କଟକ କାଠଗୋଲାସାହି-ମେଡିକାଲ୍ ରୋଡ୍ ନିକଟରେ ଡାକ୍ତର ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ହିରୋ ହୋଣ୍ଡା ଆକ୍ଟିଭା ସ୍କୁଟର (Regn No. OD-05-BS-7309) ଚଲାଇ ତାଙ୍କ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲେ ।
ଗାଡ଼ିରୁ ମିଳିଲା 2,63,000 ଟଙ୍କା:
ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ ଅଟକାଇବା ପରେ, ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରୁ ନଗଦ 2,63,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା । ପଚରାଉଚରା ବେଳେ ଡାକ୍ତର ସନାତନ ବେହେରା ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇ ନ ପାରିବାରୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି । ସେପଟେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ସନ୍ଦେହରେ କଟକର ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଛାନଭିନ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ । ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଥର ଉତ୍ସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପୋଲିସ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ।
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ, ଡାକ୍ତର ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଆଇନ, 2018 ଅନୁଯାୟୀ କଟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଥାନା ମାମଲା ନମ୍ବର 4/2026 ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଅନିୟମିତତାର ପରିମାଣ ଏବଂ ଏଥିରେ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ।
