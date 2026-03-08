ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଜଳସେଚନ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମୋଦ ରାୟ ଗିରଫ
ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଳସେଚନ ଡିଭିଜନ ଅଧୀନ ଡେରାବିଶ ଜଳସେଚନ ଉପ-ଡିଭିଜନର ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ରାୟଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରିଛି ।
Published : March 8, 2026 at 1:42 PM IST
Odisha Vigilance ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଆୟ ବର୍ହିଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଛତା ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ରାୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ କୋଟି କୋଟିର ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ । ଗତକାଲି(ଶନିବାର) ରାତିରୁ 7ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ।
Assets incld 2 Multi Storeyed bldgs at #Bhubaneswar (8000 sqft) & Choudwar (5200 sqft), 2 Plots, Cash Rs.4.48 Lakhs, etc. unearthed so far in house search of Sri Pramod Kumar Ray, Asst Exe Engr, Derabish Irrigation Sub-divn, #Kendrapara.— Odisha Vigilance (@OdishaVigilance) March 7, 2026
ଆୟବର୍ହିଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ମାମଲାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ଡେରାବିଶ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ରାୟ ଆଜି(ରବିବାର) ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ଚୌଦ୍ୱାରରେ ୨ଟି ବହୁମହଲା ଘର ଠାବ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରାୟ ୮୦୦୦ ବର୍ଗଫୁଟ୍ ଓ ୫୨୦୦ ବର୍ଗଫୁଟ୍ ଆୟତନର ୨ଟି ବିଲ୍ଡିଂ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ୨ଟି ପ୍ଲଟ୍, ୪.୪୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଗଦ ଓ ୩୯.୨୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଡିପୋଜିଟ୍ ଜବତ ହୋଇଛି । ପଚରାଉଚରା ବେଳେ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ପ୍ରମୋଦ ରାୟ । ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ, ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଆଇନ, ୨୦୧୮ ଅନୁଯାୟୀ କଟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଥାନାରେ ମାମଲା ନଂ.୧୦/୨୦୨୬ ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ଆଜି ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ । ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।
8 ଘଣ୍ଟା ଧରି 7 ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ:
ତେବେ ଗତକାଲି (ଶନିବାର) ଅଧରାତିରୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଦୀର୍ଘ 8 ଘଣ୍ଟା ଧରି ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ରାୟଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଛତା ଛକ ସ୍ଥିତ ଆବାସିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା । ଏହାସହ କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ 7ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ କରିଥିଲା । ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚଢ଼ାଉ ପରେ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ରାୟଙ୍କୁ କଟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ନିଆଯାଇଛି । ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମୋଦ ରାୟଙ୍କ ପାଖରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଭିଜିଲାନ୍ସ ପ୍ରମୋଦଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ।
ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ରାୟ ପ୍ରମୋଦ ୨୦୦୮ ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଇନ୍ଦୁପୁର ସ୍ଥିତ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ପଦନ୍ନୋତି ପାଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଛତା ସ୍ଥିତ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗରେ ସହାୟକ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବା SDO ଭାବେ କାମ କରି ଆସୁଥିଲେ ।