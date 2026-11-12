ସରକାରୀ ତହବିଲରୁ 3କୋଟି ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ; ବରିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ଶଶିକାନ୍ତ ରଣା ଗିରଫ, ସପ୍ତାହେ ତଳେ ହୋଇଥିଲେ ନିଲମ୍ବିତ
ଅନୁଗୁଳରୁ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକେଇର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ । ଶଶିକାନ୍ତଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ ଟ୍ରାକିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ବାନ୍ଧିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ । ରିପୋର୍ଟ- ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : November 12, 2026 at 4:46 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା; ନିଲମ୍ବିତ ହେବାର ୭ ଦିନ ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ବାରା ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ରାଜସ୍ଵ ସହାୟକ ବା କିରାଣୀ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇଟି ବ୍ଲକରେ ତିନି କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରି ଶେଷରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ୨୮ ତାରିଖରେ ସଦର ଥାନା ଓ ୨୯ ତାରିଖରେ ରାଜକନିକା ଥାନାରେ ଦୁଇ ବିଡ଼ିଓ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ରାଜସ୍ଵ ସହାୟକ ଶଶିକାନ୍ତ ରଣାଙ୍କ ନାଁରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ।
ତେବେ ଗତ ୬ ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶଶିକାନ୍ତ ରଣାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଭିଜିଲାନ୍ସରେ ମାମଲା ରୁଜ୍ଜୁ କରାଇବା ପାଇଁ ଡେରାବିଶ ଓ ରାଜକନିକା ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପରେ ଶନିବାର ଦିନ ଦୁଇ ବିଡ଼ିଓ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସପିଙ୍କ ପାଖରେ ଶଶିକାନ୍ତ ରଣାଙ୍କ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ଅବ୍ୟବହୃତ ଛୁଟିର ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ତେବେ ଆଜି କଟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସପିଙ୍କ ତତ୍ତ୍ଵାବଧାନରେ ଏକ ଟିମ୍ ଡିଜିଟାଲ ଟ୍ରାକିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଗୁଳରୁ ଶଶିକାନ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
କେଉଁ ବ୍ଲକରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ-
ରାଜକନିକା ବ୍ଲକରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ସମୟରେ ଶଶିକାନ୍ତ ଅଗଷ୍ଟ,୨୦୨୩ ମସିହାରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର,୨୦୨୪ ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସମେଣ୍ଟ୍ ସେକ୍ସନ ଦାୟିତ୍ଵରେ ଥିବା ବେଳେ ୧ କୋଟି ୪୬ ଲକ୍ଷ ୬୮ ହଜାର ୧୧୮ ଟଙ୍କା ପେନସନ, ଅବ୍ୟବହୃତ ଛୁଟି ପ୍ରାପ୍ୟ ନାଁରେ ଲୁଟ କରିଥିବା ଦୁଇଟି ବ୍ଲକର ଫାଇନାନ୍ସ ଅଫିସର୍ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।
ସେହିପରି ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ସମୟରେ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୫ ମସିହାରୁ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ସେ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଡିଓ,ଏବିଡିଓ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଅବ୍ୟବହୃତ ଛୁଟି ବାବଦରେ ୧ କୋଟି ୫୬ ଲକ୍ଷ ୯୭ ହଜାର ୭୨୫ ଟଙ୍କା ନିଜ ପତ୍ନୀ, ଭାଇ ଓ ଶାଳୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ନେଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକ ଫାଇନାନ୍ସ ଅଫିସର୍ ପଞ୍ଚାନନ କାଣ୍ଡି ଓ ମାର୍ଶାଘାଇ ବ୍ଲକ ଫାଇନାନ୍ସ ଅଫିସର୍ ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଦୁଇଜଣିଆ ଟିମ୍ ।
ଲୁଟ ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁଠୁ ମିଳିଥିଲା ସୁରାଗ ?
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସରେ କୋଷାଗାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବ୍ୟବହୃତ ଛୁଟିକୁ ନେଇ ବଡ ଧରଣର ସ୍କାମ୍ ହେବା ନେଇ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ପରେ ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଟ୍ରେଜେରୀ ଅଫିସରଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଅକ୍ଟୋବର ୧୫ ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲା ଟ୍ରେଜେରୀ ଅଫିସର ଭାବେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବେହେରା ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ଅକ୍ଟୋବର ୧୬ ତାରିଖରେ ଡେରାବିଶ ବିଡ଼ିଓ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅବ୍ୟବହୃତ ଛୁଟି ଓ ପେନସନ ବାବଦରେ ୧ କୋଟି ୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର IMFS ପୋର୍ଟାଲରେ ଘୋଟାଲା ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚିତ କରିଥିଲେ ।
ପୁଣିଥରେ ଅକ୍ଟୋବର ୨୬ ତାରିଖରେ ଟ୍ରେଜେରୀ ଅଫିସର ଆତ୍ମସାତ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥରାଶିକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଡେରାବିଶ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଚିଠି କରିଥିଲେ । ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଶଶିକାନ୍ତ ଛୁଟିରେ ରହିଥିବା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ୨୩ ତାରିଖରେ କ୍ୟାସ ଆକାରରେ ୨୬ ଲକ୍ଷ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ରାଞ୍ଚରୁ,୨୪ ତାରିଖରେ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଡେରାବିଶ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ୫୦ ହଜାର ଓ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା,୨୫ ତାରିଖରେ ୧ ଲକ୍ଷ, ଅକ୍ଟୋବର ୨୬ ତାରିଖରେ ମୁମ୍ବାଇରୁ ୪୦ଲକ୍ଷ ୨୨ହଜାର ୯୫୨,୧୭ ଲକ୍ଷ ୫୦ ହଜାର,୫୪ଲକ୍ଷ ୫ ହଜାର ୯୫୨ ଅର୍ଥ ପୈଠ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ତେବେ ଅକ୍ଟୋବର ୨୮ ତାରିଖରୁ ଅସୁସ୍ଥତା ଆଳରେ ଲମ୍ବା ସମୟ ପାଇଁ ଛୁଟି ଆବେଦନ କରି ଶଶିକାନ୍ତ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେହିଦିନ ସଦର ଥାନାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଡେରାବିଶ ବିଡ଼ିଓ ସଦର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଓ ୨୯ ତାରିଖରେ ରାଜକନିକା ବିଡ଼ିଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନାରେ ଶଶିକାନ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ।
ଅକ୍ଟୋବର ୨୯ ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦୁଇ ବ୍ଲକର ଫାଇନାନ୍ସ ଅଫିସରଙ୍କ ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ କହିଥିବା ବେଳେ ନଭେମ୍ବର ୩ ତାରିଖରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ଅଡିଟ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା ।
ନଭେମ୍ବର ମାସ ୬ ତାରିଖରେ ଶଶିକାନ୍ତ ରଣାଙ୍କୁ ଫାଇନାନ୍ସ ଅଫିସର୍ ଟିମ୍ ଦ୍ଵାରା ଦିଆ ଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଲମ୍ବନ କରିଥିବା ବେଳେ ନଭେମ୍ବର ୭ ତାରିଖ ଦିନ ଭିଜିଲାନ୍ସରେ ଦୁଇ ବିଡ଼ିଓ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ।
ତେବେ ଆଜି ଶଶିକାନ୍ତ ରଣାଙ୍କୁ ଅନୁଗୁଳରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେବେ ଗିରଫ କରାଯିବ ସେନେଇ ଆଲୋଚନା ସରଗରମ ହେଉଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ଓ ଅବ୍ୟବହୃତ ଛୁଟିର ଟଙ୍କା ନେଇ ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ କ୍ୟାସିଅର ଶଶିକାନ୍ତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା