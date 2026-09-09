ETV Bharat / state

1.15 କୋଟି ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ ମାମଲା; କନିଷ୍ଠ ସହାୟକ ଇମ୍ତିୟାଜ୍ ଅଲ୍ଲୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନାମରେ ଜାଲ୍ ବିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କୋଟିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କା ହେରଫେର୍ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହେଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର କନିଷ୍ଠ ସହାୟକ ମୀର ଇମ୍ତିୟାଜ୍ ଅଲ୍ଲୀ। ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରାଣା

Junior Assistant Mir Imtiyaz Ali arrested
ମୀର ଇମ୍ତିୟାଜ୍ ଅଲ୍ଲୀ ଗିରଫ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 9, 2026 at 7:33 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ସମ୍ବଲପୁର: ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନାମରେ ଜାଲ୍ ବିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି 1.15 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ୍ ଅଭିଯୋଗ । ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଫାସିମାଲ୍ ଓ ଗୋବିନ୍ଦପୁର CHC ର କନିଷ୍ଠ ସହାୟକ ମୀର ଇମ୍ତିୟାଜ୍ ଅଲ୍ଲୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ।

Junior Assistant Mir Imtiyaz Ali arrested
ମୀର ଇମ୍ତିୟାଜ୍ ଅଲ୍ଲୀ ଗିରଫ (ETV Bharat Odisha)

ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ବିରୋଧରେ ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ । ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜମନକିରା ବ୍ଲକ୍ ଅଧୀନସ୍ଥ ଫାସିମାଲ୍ CHC ର କନିଷ୍ଠ ସହାୟକ ତଥା ବାମରା ବ୍ଲକ୍ ଅଧୀନସ୍ଥ ଗୋବିନ୍ଦପୁର CHC ର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ କନିଷ୍ଠ ସହାୟକ ମୀର ଇମ୍ତିୟାଜ୍ ଅଲ୍ଲୀଙ୍କୁ 1,15,15,539 ଟଙ୍କାର ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହରିଲୁଟ୍ ଓ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରିଛି ।

ଦୁଇଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମିଛ ବିଲ୍ କରି ଲୁଟିଥିଲେ...

ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସର ବିସ୍ତୃତ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣା ପଡିଛି ଯେ, 2021-22ରୁ 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଫାସିମାଲ୍ CHC ରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ସମୟରେ ମୀର ଇମ୍ତିୟାଜ୍ ଅଲ୍ଲୀ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନାମରେ ବକେୟା ଦରମା, ଅବ୍ୟବହୃତ ଛୁଟି ନଗଦୀକରଣ (leave encashment) ଏବଂ ଅସ୍ଥାୟୀ ପେନ୍ସନ୍ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଆର୍ଥିକ କରବାରରେ ଜାଲ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଓ ଅଫଲାଇନ୍ ବିଲ୍ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରାପ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇବା କିମ୍ବା ସରକାରୀ ଜମାରେ ରଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୀର ଇମ୍ତିୟାଜ୍ ଅଲ୍ଲୀ ଆର୍ଥିକ ହେରଫେର କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 70,57,450 ଟଙ୍କା ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ।

ସେହିପରି ଗୋବିନ୍ଦପୁର CHC ରେ କନିଷ୍ଠ ସହାୟକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମାନ ଉପାୟ ଆପଣେଇ 44,57,089 ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ୍ କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବେ ମୀର ଇମ୍ତିୟାଜ୍ ଅଲ୍ଲୀ ମୋଟ 1,15,15,539 ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ୍ କରିଥିଲେ ।

ଏହି ମାମଲାରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୀର ଇମ୍ତିୟାଜ୍ ଅଲ୍ଲୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ PC ଆକ୍ଟ, (ସଂଶୋଧନ) ଆକ୍ଟ, 2018 ର ଧାରା 13(2) r/w 13(1)(a) / BNS, 2023ର ଧାରା 316(5) ଅଧୀନରେ ସମ୍ବଲପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଥାନା କେସ୍ ନଂ 14 ଓ 15 ତା 08.09.2026ରେ ଦୁଇଟି ମାମଲା ରୁଜୁ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣି କରିଛି ।ଏହା ସହ ଏହି ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ: ୩୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଗିରଫ ହେଲେ RI ଓ ARI

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଡ୍ରେନେଜ୍ ବିଭାଗ ମହିଳା ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ସିଲ୍‌, ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ଅନୁପମା



ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

ODISHA VIGILANCE
MISAPPROPRIATING GOVT FUNDS
SAMBALPUR VIGILANCE RAID
SAMBALPUR NEWS
MIR IMTIYAZ ALI ARRESTED

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.