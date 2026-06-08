ETV Bharat / state

ବନ୍ଧା ହେଲେ କୁବେର ଯନ୍ତ୍ରୀ ବୈକୁଣ୍ଠ ନାଥ ବେହେରା, ଆୟ ଠାରୁ 798 ପ୍ରତିଶତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ

ITDAର ସହକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବୈକୁଣ୍ଠ ନାଥ ବେହେରାଙ୍କୁ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ମାମଲାରେ ଗିରଫ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ରିପୋର୍ଟ ନାରାୟଣ ସାହୁ

VIGILANCE ARRESTED ITDA ENGINEER
ବନ୍ଧା ହେଲେ କୁବେର ଯନ୍ତ୍ରୀ ବୈକୁଣ୍ଠ ନାଥ ବେହେରା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 8, 2026 at 7:48 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

କଟକ: ବନ୍ଧା ହେଲେ କୁବେର ଯନ୍ତ୍ରୀ ବୈକୁଣ୍ଠ ନାଥ ବେହରା। ନିଜ ଆୟ ଠାରୁ ୭୯୮ % ସମ୍ପତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ । କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଗୁଡା ITDAର ସହକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବୈକୁଣ୍ଠ ନାଥ ବେହେରାଙ୍କୁ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ମାମଲାରେ ଗିରଫ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇ ନପାରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ ଦର୍ଶାଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ।

ଆୟ ଠୁ 798 ପ୍ରତିଶତ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକ

୨୧,୦୦୦ ବର୍ଗଫୁଟ୍‌ରୁ ଅଧିକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଶିଷ୍ଟ ୬ ଟି ବିଲ୍ଡିଂ ବୈକୁଣ୍ଠଙ୍କ ନାମରେ ରହିଥିଲା । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୫ଟି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଉଚ୍ଚ ବିଲ୍ଡିଂ ଥିଲା । ସେହିପରି ୧୪ଟି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜମି, ନଗଦ ୨.୦୪ କୋଟି ଟଙ୍କା , ୫୦୦ ଗ୍ରାମ ସୁନା, ୪୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ଜମାରାଶି ଆଦି ଜବତ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ।ଏନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସ୍ପି ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।


ସେ କହିଛନ୍ତି ନିଜର ଆୟ ଠାରୁ 798 ପ୍ରତିଶତ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ଥିଲେ କୁବେର ଯନ୍ତ୍ରୀ। ସେହିପରି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ହିଁ ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ଲକର୍ ଚଳାଉଥିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ । ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର Axis Bank ଏବଂ Union Bank of Indiaରେ ଏହି ଦୁଇ ଲକର୍ ରହିଛି । ଏହାବ୍ୟତୀତ ବୈକୁଣ୍ଠଙ୍କ ୫ଟି ବହୁତଳ କୋଠା ଏବଂ ୧୪ଟି ବହୁମୂଲ୍ୟ ପ୍ଲଟ୍ ଠାବ କରିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ । ପ୍ଲଟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ୮ଟି ପ୍ଲଟ୍, ଧର୍ମଶାଳାରେ ୫ଟି ଓ ବାରିପଦାରେ ଗୋଟିଏ ରହିଛି । ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟେକ୍ନିକାଲ ୱିଂ କୋଠା ଓ ପ୍ଲଟଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି । ଏହାଛଡା ଘରୁ ଆଉ ୨ ଲକ୍ଷ ୬୬ ହଜାର ୪୦୦ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି । ଘରୁ ୩୪୧ ଗ୍ରାମର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ମିଳିଥିବା ବେଳେ ବୈକୁଣ୍ଠ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟରେ ୪୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମାରାଶି ରଖିଛନ୍ତି।

9ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢାଉ


ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବୈକୁଣ୍ଠଙ୍କ ଘର ଓ ଅଫିସ ସମେତ ବାଲିଗୁଡ଼ା, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବାରିପଦା, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳାର ୯ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ଦୁଇ ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି, ୫ ଜଣ ଡିଏସପି, ୬ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ ।


ଚଢ଼ଉ ଚାଲିଥିବା ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରସ୍ଥିତ ୪ ମହଲା କୋଠା, ଶୈଳଶ୍ରୀ ବିହାରସ୍ଥିତ ୩ ମହଲା କୋଠା, ପଟିଆ କାନନ ବିହାରସ୍ଥିତ ୨ ମହଲା କୋଠା, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରରେ ଦୁଇ ମହଲା କୋଠା, ଧର୍ମଶାଳାରେ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଥିବା ଦୁଇ ମହଲା କୋଠା, ବାରିପଦା ଦେଉଳ ସାହିରେ ଥିବା ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘର, ଧର୍ମଶାଳା କଲେଜ ନିକଟରେ ଥିବା ଆଉ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘର, ବାଲିଗୁଡ଼ା ITDA ସ୍ଥିତ ଅଫିସ ଚାମ୍ବର ଓ ITDA ଅଫିସ ନିକଟରେ ଥିବା କ୍ୱାର୍ଟର ରହିଛି । ପଟିଆ ସ୍ଥିତ ୨ ମହଲା କୋଠାରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ITDA ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲକରରୁ ମିଳିଲା ନଗଦ ୨ କୋଟି, ଅଧିକ ଖୋଲତାଡ଼ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ITDA ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ; 4 ଜିଲ୍ଲାରେ 9ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ, ପୁଳାପୁଳା ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

TAGGED:

VIGILANCE SP REACTION
VIGILANCE ARRESTED ITDA ENGINEER
ITDA ENGINEER VIGILANCE RAID
ITDA କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଗିରଫ
ODISHA VIGILANCE ARREST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.