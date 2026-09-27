୯.୨୪ କୋଟି ଆତ୍ମସାତ୍ ମାମଲା; ଆଉ ୪ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ
ଏହି ଅର୍ଥ ହେରଫେର୍ ଘଟଣାରେ ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା ୬କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ସମସ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇଛି ଏହି ଟଙ୍କା ।
Published : September 27, 2026 at 5:28 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ୯.୨୪ କୋଟି ଆତ୍ମସାତ ଘଟଣାରେ ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ । ଏହି ମାମଲାରେ ଗତକାଲି (ଶନିବାର) ଭୁବନେଶ୍ବର R&B ଡିଭିଜନ-୧ ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସେକ୍ସନ ଅଫିସର୍ (SO) ବନଲତା ମହାନ୍ତି ଓ ଜୁନିଅର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବିଭୂଦତ୍ତ ନାୟକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା ୬କୁ ବଢ଼ିଛି ।
Today, #Odisha #Vigilance nabbed Banalata Mohanty, Section Officer & Bibhudutta Nayak, Jr. Asst, O/o Suptd. Engr, R&B, #Bhubaneswar for diversion of public funds over Rs. 9.24 Crores from FY 2022-23 to FY 2025-26 to private bank accounts of their family/relatives/associates.— Odisha Vigilance (@OdishaVigilance) September 26, 2026
ବନଲତା ଓ ବିଭୂଦତ୍ତଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଉକ୍ତ ଅଫିସରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଆଉ ୪ ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆଜି (ରବିବାର) ଗିରଫ କରିଛି ।ସେମାନେ ହେଲେ ପିଅନ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବିଶ୍ୱାଳ, ଦୀପକ କୁମାର ରାଉତରାୟ, ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ରାଜୀବ ଲୋଚନ ସେନାପତି ଓ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର । ହଡ଼ପ ହୋଇଥିବା ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ୯ କୋଟି ୨୪ ଲକ୍ଷ ୧୦ ହଜାର ୧୯୩ ଟଙ୍କାରୁ ୪ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସିଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ପ୍ରମାଣ ପାଇଛି ।
୯.୨୪ କୋଟି ଆତ୍ମସାତ୍ ମାମଲା:
ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ପ୍ରେସ ରିଲିଜ ଅନୁଯାୟୀ, ଦୀପକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ୩୨ ଲକ୍ଷ ୪୭ ହଜାର ୮୦୦ ଟଙ୍କା, ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପାଖକୁ ୧୬ ଲକ୍ଷ ୨୧ ହଜାର ୪୮୪ ଟଙ୍କା, ରାଜୀବଙ୍କ ପାଖକୁ ୨୮ ଲକ୍ଷ ୨୮ ହଜାର ୮୧୭ ଟଙ୍କା ଓ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ୩୫ ଲକ୍ଷ ୬୯ ହଜାର ୯୮ ଟଙ୍କା ପଠାଯାଇଛି । ତେବେ ସମସ୍ତ ୬ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି ।
ବନଲତା ଓ ବିଭୂଦତ୍ତ Establishment Sectionରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ୨୦୨୨-୨୩ରୁ ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏହି ଅନିୟମିତତା କରି ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରିଥିଲେ । ମିଛ ଅର୍ଡର ଓ ବିଲ୍ କରି ଏତେ ବଡ଼ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରିଥିଲେ। ଚଳୁ ଟଙ୍କା ୪୮ ଜଣଙ୍କ ୭୭ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ତଦନ୍ତରେ ଜଣାପଡିଛି । ଠକେଇ ଧରାପଡ଼ିବା ପରେ ୩ କୋଟି ୯୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ମାମଲା (ନଂ.୨୧/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ଆଗକୁ ଏହି ମାମଲାରେ ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ । ମାମଲାରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ୯.୨୪ କୋଟି ଆତ୍ମସାତ୍, ସେକ୍ସନ ଅଫିସର୍ ଓ ଜୁନିଅର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ହାଇ ରିଟର୍ଣ୍ଣର ଲୋଭ ଦେଖାଇ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକେଇ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମେତ 3 ଜଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର