୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ; କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ, ୩ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି
ଜଣେ NGO କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ ଡାକ୍ତର ସତ୍ୟଜିତ୍ ବେହେରା । ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ସହ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : August 17, 2026 at 4:43 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଡାକ୍ତର ବାବୁ । ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ସହକାରୀ ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସକ (Assistant Surgeon) ଡାକ୍ତର ସତ୍ୟଜିତ୍ ବେହେରାଙ୍କୁ ଆଜି (ସୋମବାର) ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରିଛି । ଜଣେ NGO କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କଠାରୁ ସେ ଏହି ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ । ସତ୍ୟଜିତଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ।
Today, Dr. Satyajit Behera, Assistant Surgeon, Capital Hospital, #Bhubaneswar, was apprehended by #Odisha #Vigilance while taking bribe Rs.30,000/- from an NGO engaged in assisting unknown & destitute patients, for signing the work certificate to facilitate release of bills.— Odisha Vigilance (@OdishaVigilance) August 17, 2026
ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଥାନାରେ ମାମଲା (ନଂ.୧୯/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ସତ୍ୟଜିତଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି । ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିବା ପାଇଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହାପରେ ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଦିଗକୁ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଏକକାଳୀନ ୩ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି । ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ କିଛି ସ୍ଥାବର ଓ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଏନ୍ଜିଓ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ପକ୍ଷରୁ କାଜୁଆଲ୍ଟିରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଅଜଣା ଓ ଅସହାୟ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ଏନ୍ଜିଓ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଜୁନ୍ ଓ ଜୁଲାଇ ମାସର ଦରମା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ‘ୱର୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍’ରେ ଦସ୍ତଖତ କରିବାକୁ ସତ୍ୟଜିତ ଶୁଣୁନଥିଲେ । ଏନ୍ଜିଓର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏଥିପାଇଁ ଜୁନ୍ ମାସରୁ ଅନୁରୋଧ କରିଆସୁଥିଲେ ।
ହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ସତ୍ୟଜିତ ଏନ୍ଜିଓର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ତଥା ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିଲେ । ଟଙ୍କା ନ ମିଲିଲେ କାମ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସତ୍ୟଜିତ୍ ରୋକଠୋକ କହି ଦେଇଥିଲେ । ବହୁ ହଇରାଣ ହରକତର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଜଣକ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ । ସତ୍ୟଜିତଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଆଜି ସତ୍ୟଜିତ୍ ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ କାବୁ କରିଥିଲା ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...୩ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହଡ଼ପ ଅଭିଯୋଗ, ୨ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର