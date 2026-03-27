ଆୟ ବର୍ହିଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରି ବନ୍ଧା ହେଲେ ଭଞ୍ଜନଗର ଡ଼ହ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଯନ୍ତ୍ରୀ ପଞ୍ଚୁ ବେହେରା
ଆୟ ବର୍ହିଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହେଲେ ଡ଼ହ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଯନ୍ତ୍ରୀ ପଞ୍ଚୁ ବେହେରା । ଗତକାଲି ତାଙ୍କର ୫ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ।
Published : March 27, 2026 at 6:39 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଆୟ ବର୍ହିଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହେଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗର ଡ଼ହ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଯନ୍ତ୍ରୀ ପଞ୍ଚୁ ବେହେରା । ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ତାଙ୍କର ବାସଭବନ ଓ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମେତ ମୋଟ ୫ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା । ଆଜି ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା ।
Cash Rs.18.90 Lakhs, 1 Concrete Mixer machine (Rs.57 Lakhs),1 JCB (Rs.37 Lakhs), 1 Multi storeyed bldg at Berhampur, 5 plots, 380 gm gold, 4 vehicles etc unearthed in search of Panchu Behera, SDO, DAHA Irrgtn Sub-Div, Ganjam. He joined as Contractual AE in 2011 @ Rs 9300 salary. pic.twitter.com/80SoHFXAMX— Odisha Vigilance (@OdishaVigilance) March 26, 2026
ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ପିଏସ୍ ମାମଲା ନମ୍ବର ୦୩/୨୦୨୬, ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଆଇନ, ୨୦୧୮ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ତାଙ୍କଠାରୁ ମୋଟ ୧୮ ଲକ୍ଷ ୯୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ନଗଦ ଜବତ ହୋଇଥିଲା । ସେଥିରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ବାସଭବନରୁ ୧୫ ଲକ୍ଷ ୧୩ ହଜାର ଟଙ୍କା ଓ ଭଞ୍ଜନଗର ସରକାରୀ ବାସଭବନରୁ ୩ ଲକ୍ଷ ୭୨ ହଜାର ୮୦୦ ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା । ଏଥିସହିତ ପ୍ରାୟ ୫୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ନିର୍ମାଣ କାମରେ ବ୍ୟବହୃତ ମିକ୍ସର୍ ମେସିନ୍ ଓ ପ୍ରାୟ ୩୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଜେସିବି ମେସିନ୍ ମିଳିଥିଲା । ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଥିବା ଏକ ମଲ୍ଟି-ଷ୍ଟୋର୍ ବିଲ୍ଡିଂ, ସହର ଓ ପାଖପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋଟ ୫ଟି ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ଲଟ୍ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା । ବସନ୍ତ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳରେ ୩୫୫୦ ବର୍ଗ ଫୁଟ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ତିନି ମହଲା ବାସଗୃହ ମଧ୍ୟ ଠାବ କରିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ।
ଏଥିସହ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପଞ୍ଚୁ ବେହେରାଙ୍କ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଚାରି ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଓ ୩ଟି ଦୁଇ ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଡାକଘରରେ ବିଫୁଳ ଟଙ୍କା ଜମା ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ତାଙ୍କ ବାସ ଭବନରୁ ବିଫୁଳ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ । ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ୩ ଜଣ ଏସଡିପିଓ ଓ ୭ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସାମିଲ ଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର