ଜେଲରେ ବିଞ୍ଝାରପୁରର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ତହସିଲଦାର, 30 ହଜାର ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଧରିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ

Odisha Vigilance କଟକ: ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଞ୍ଝାରପୁରର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ତହସିଲଦାର ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି । ଜଣେ ଲିଜଧାରୀଙ୍କ ଜମି ଚିହ୍ନଟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜ କରିଦେବା ପାଇଁ ୩୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ କାବୁ କରିଥିଲା । ଏହା ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ବାସଭବନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏହି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ସମୟରେ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ମୋଟ ୫,୦୬,୪୯୦ ଟଙ୍କାର ନଗଦ ଅର୍ଥ ଠାବ କରାଯାଇ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ବିପୁଳ ଅର୍ଥର ଉତ୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ତହସିଲଦାର କୌଣସି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି । ସେପଟେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ନିବେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଖୋଳତାଡ଼ ଜାରି ରଖିଛି । ଦୁର୍ନୀତି କରିବା ନେଇ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ପୂର୍ଵରୁ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ବୋଲି ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । କଟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଥାନାରେ କେସ୍ ନଂ.36/2025, U/s-7 PC (ସଂଶୋଧନ) ଆଇନ, 2018 ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।
କଟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସପି କେ.ଭି. ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, " ବିଞ୍ଝାରପୁରର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ତହସିଲଦାର ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ସେଠୀ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜମିର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ 30 ହଜାର ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭଡ଼ା ଘର ପାଖ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଷ୍ଟୋରକୁ ଡ଼ାକି ପଇସା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ଟଙ୍କା ନେବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଧରିଥିଲା । ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ନଗଦ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଏବେ ବି ଆହୁରି ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି । ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ନାମରେ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା । ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ଆହୁରି 10 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବାକି ରହିଛି ।"
ଗିରଫ ବିଞ୍ଝାରପୁର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ତହସିଲଦାର ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିହୀନ । ମତେ ଫସାଇ ଦିଆଯାଇଛି । କିଏ ଫସାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ କାହାରିକୁ ଚିହ୍ନିନାହିଁ ।"
