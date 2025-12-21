ETV Bharat / state

ଜେଲରେ ବିଞ୍ଝାରପୁରର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ତହସିଲଦାର, 30 ହଜାର ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଧରିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ

ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଞ୍ଝାରପୁରର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ତହସିଲଦାର ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି । ୫,୦୬,୪୯୦ ଟଙ୍କାର ନଗଦ ଜବତ କରାଯାଇଛି ।

Pradipta Kumar Sethi Addl Tahasildar I/c Tahasildar of Binjharpur Tahasil arrests
ବିଞ୍ଝାରପୁରର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ତହସିଲଦାର ଗିରଫ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 21, 2025 at 12:52 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Odisha Vigilance କଟକ: ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଞ୍ଝାରପୁରର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ତହସିଲଦାର ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି । ଜଣେ ଲିଜଧାରୀଙ୍କ ଜମି ଚିହ୍ନଟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜ କରିଦେବା ପାଇଁ ୩୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ କାବୁ କରିଥିଲା । ଏହା ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ବାସଭବନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା ।




ଏହି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ସମୟରେ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ମୋଟ ୫,୦୬,୪୯୦ ଟଙ୍କାର ନଗଦ ଅର୍ଥ ଠାବ କରାଯାଇ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ବିପୁଳ ଅର୍ଥର ଉତ୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ତହସିଲଦାର କୌଣସି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି । ସେପଟେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ନିବେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଖୋଳତାଡ଼ ଜାରି ରଖିଛି । ଦୁର୍ନୀତି କରିବା ନେଇ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ପୂର୍ଵରୁ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ବୋଲି ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । କଟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଥାନାରେ କେସ୍ ନଂ.36/2025, U/s-7 PC (ସଂଶୋଧନ) ଆଇନ, 2018 ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।

ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ (ETV Bharat)
ଆହୁରି ଚାଲିଛି ଯାଞ୍ଚ:

କଟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସପି କେ.ଭି. ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, " ବିଞ୍ଝାରପୁରର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ତହସିଲଦାର ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ସେଠୀ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜମିର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ 30 ହଜାର ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭଡ଼ା ଘର ପାଖ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଷ୍ଟୋରକୁ ଡ଼ାକି ପଇସା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ଟଙ୍କା ନେବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଧରିଥିଲା । ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ନଗଦ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଏବେ ବି ଆହୁରି ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି । ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ନାମରେ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା । ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ଆହୁରି 10 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବାକି ରହିଛି ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ରାହାମା ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ, ରେଞ୍ଜ ଅଫିସରଙ୍କ ନିକଟରୁ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ସଂପତ୍ତି ଜବତ

ଦୁର୍ନୀତି କରିବେନି ବୋଲି ନେଇଥିଲେ ଶପଥ, 12 ହଜାର ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରାପଡିଲେ ARI

ଗିରଫ ବିଞ୍ଝାରପୁର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ତହସିଲଦାର ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିହୀନ । ମତେ ଫସାଇ ଦିଆଯାଇଛି । କିଏ ଫସାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ କାହାରିକୁ ଚିହ୍ନିନାହିଁ ।"

Pradipta Kumar Sethi
ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ସେଠୀ (ETV Bharat)

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

TAGGED:

PRADIPTA KUMAR SETHI ARRESTED
ADDITIONAL TAHASILDAR PRADIPTA
BRIBERY CASE IN ODISHA
ଭିଜିଲାନ୍ସ
ODISHA VIGILANCE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.