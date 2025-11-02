ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ; ନାହିଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଔଷଧ, ଅନ୍ଧାରରେ ଚିକିତ୍ସା
ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ତେବେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଔଷଧ ।
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବାଟ ମାରଣା ହେଉଛି ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧାରରେ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ସେବା । ନା ଅଛି ଭିତ୍ତିଭୂମି ନା ରହିଛି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି । ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମାନବ ସମ୍ବଳର ଘୋର ଅଭାବ ରହିଛି । ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗୋପାଳକଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଅବହେଳା ଭାବରେ ରହିଛି । ଫଳେ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ରହିବା କଥା ତାହା ନାହିଁ । ତେବେ ଏଭଳି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ ସଂଘ । ସେମାନଙ୍କ କିଛି ଦାବିକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ ୩ ତାରିଖ (ସୋମବାର)ଠାରୁ ସେମାନେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ଧାରରେ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା:
ତାବେ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଉନାହିଁ । ଦରମା ଅସଙ୍ଗତି ସାଙ୍ଗକୁ ପଦୋନ୍ନତି ଏବଂ ଡିଏସିପିରେ ଆଖି ଦୃଶିଆ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନାହିଁ । ଏନେଇ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ତେଜିବାରେ ଲାଗିଛି । ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବାର ମ୍ବାର ଦାବି କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରି ନାହିଁ । ଏନେଇ ୩ ତାରିଖରୁ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ସଂଘ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସହଯୋଗ କରିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପରି ନେଇଛି ।
ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ ସଂଘ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ସିମ୍ଫୋନି ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ କୌଣସି କାମ ବନ୍ଦ ହେବା ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯିବା ବେଳେ ଆମେ ଆମ ନିଜସ୍ବ ଜିନିଷ ଯେପରିକି ମୋବାଇଲ ଫୋନ, ନିଜ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରିବୁ ନାହିଁ । ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିବ । ଏଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ । ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ଆମ ବିଭାଗକୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବିଭାଗ ଭଳି କରାଯାଉ । ଠିକରେ ମେଡିସିନ ଆସୁନାହିଁ । ତେଣୁ ଚିକିତ୍ସକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି । ମାସକୁ ପ୍ରତି ବ୍ଲକକୁ ଔଷଧ ପାଇଁ ମାତ୍ର 15 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି । ଯାହା ବହୁତ କମ୍ । ତେଣୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ, ମେଡିସିନ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ । ଫଳରେ ଭଲରେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ହେବ ।"
ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ଚିକିତ୍ସକ ଆବଶ୍ୟକ:
ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ୫ ହଜାର ଚିକିତ୍ସକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର ୧୯୦୦ଟି ମୂଳ ପଦ ରହିଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମାତ୍ର ୧୩୦୦ ଜଣ ଡାକ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ସୀମିତ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ଅଭାବ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ରହିଛି । ଦୀର୍ଘ ୨୨-୨୩ ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦରମା ହାରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି । ପାଖାପାଖି ୪୦ ପ୍ରତିଶତ ଅଧସ୍ତନ କର୍ମଚାରୀ ପଦ ଖାଲିପଡ଼ିଛି । ଯାହାକି ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହେବାକୁ ପଡୁଛି । ଏହା ସହିତ ବିଭାଗର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପାନ୍ତରଣ ସହ ଆବଶ୍ୟକ କ୍ୟାଡର ପୁନର୍ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ ସଂଘ ସଂଘ ଦାବି କରିଛି । ଏହାସହିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହାରରେ ଡିଏସିପି ଏବଂ ଏନ୍ପିଏ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସଂଘ ତରଫରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ ସଂଘ ଆସନ୍ତା ୩ ତାରିଖରୁ ଅସହଯୋଗ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପଭି ନେଇଛି ।
କେଉଁ ସେବାରେ କରିବେ ନାହିଁ ସହଯୋଗ:
ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ ସଂଘ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ସିମ୍ଫୋନି ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଯେ, କେବଳ ସରକାରୀ ପ୍ରଦତ୍ତ ଉପକରଣ ଏବଂ ସମୟ ସୀମାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ । ଏ ସମସ୍ତକୁ ବାଦ ଦେଇ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ । ଏଥିପାଇଁ ଯାହା ଅଘଟଣ ଘଟିବ ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ ରହିବେ ।
ରାଜ୍ୟରେ ପଶୁମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ଓଡ଼ିଶାରେ ୩୦ଟି ଜିଲ୍ଲାର ୫୧୧ଟି ବ୍ଲକରେ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଔଷଧାଳୟ ରହିଛି ।ଏହା ସହିତ ୩ ହଜାର ୨୩୯ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ପଶୁପାଳନ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି । ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ମାତ୍ର ୧୩ଟି ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ୟୁନିଟ ରହିଛି । ସେହିପରି ଏସଏମଆଇଏଲଇ, ଭିଓଟିଆଇ(VOTI), ଏଲଆଇଟିସି(LITC) ସହ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଗୋଟିଏ SMILE (Society for Management of Information, Learning and Extension ) ସଂସ୍ଥାନ ରହିଛି । ଏହା ସହିତ ଗୋଟିଏ VOTI ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ରହିଛି । ଚିପିଲିମା, ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ଭଞ୍ଜନଗରରେ ତିନୋଟି LITCs ରହିଛି ।
ଭୁବନେଶ୍ବର, କଟକ, ସମ୍ବଲପୁର, ପୁରୀ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଜିଲ୍ଲା ପଶୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ରହିଛି । ଏହାସହ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ୧୯୬୨ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ ନମ୍ବର ରହିଛି । ଏହା ସହରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା କମ୍ ରହିଛି । ଯଦିଓ କୌଣସି ଗୋପାଳକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ ନମ୍ବରରେ କଲ କରନ୍ତି, ସଠିକ ସମୟରେ ଡାକ୍ତର କଲରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡୁଛି । ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣର ଔଷଧ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ । ଯାହା ଜଣେ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ ସମସ୍ୟା ରହିଛି । ମାସିକ ପ୍ରତି ବ୍ଲକକୁ ମାତ୍ର ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଔଷଧ ଆସୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ ସଂଘ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ସିମ୍ଫୋନି ମହାନ୍ତି ।
