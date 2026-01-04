ପରିବା ବଜାରରେ ନିଆଁ ! ଆକାଶ ଛୁଆଁ ବିଲାତି ଦର, ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁନି ପୋଟଳ
ଅମଳ ସମୟରେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ପନିପରିବା ଦର । ଦର ଶୁଣି ଚିନ୍ତାରେ ଖାଉଟି । ଅଧିକାଂଶ ପରିବା ଦର କିଲୋ ପିଛା ପାଖାପାଖି 80 ଟଙ୍କା ।
Published : January 4, 2026 at 4:53 PM IST
Vegetable Price Rise କଟକ: ଅମଳ ସମୟରେ ଆକାଶଛୁଆଁ ପନିପରିବା ଦର । ଯେଉଁ ପରିବାକୁ ହାତ ମାର, ସବୁ 70-80 ଟଙ୍କା ଉପରେ । ପକେଟରୁ ଟଙ୍କା ଖାଲି ହୋଇଯାଉଛି, ହେଲେ ବ୍ୟାଗ ଫୁଲ୍ ହେଉନି । ଯେଉଁ ସମୟରେ ପରିବା ଶସ୍ତା ହେବା କଥା ସେ ସମୟରେ ପରିବା ଦର ଶୁଣି ସାଧାରଣ ଖାଉଟି ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ସେପଟେ କାହିଁ ପରିବା ଦର ବଢ଼ିଛି ? ଏନେଇ ପରିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ।
ଆକାଶଛୁଆଁ ପରିବା ଦର:
ଅମଳ ସମୟରେ ବଜାରରେ ଟମାଟୋ ଦର ଏବେ ଆକାଶଛୁଆଁ ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାର ଦର କିଲୋପ୍ରତି 20ରୁ 30 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେବା କଥା ଏବେ ତାହା କିଲୋ ପ୍ରତି 70ରୁ 80 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ହେଣେ ପୋଟଳ ମାର୍କେଟରୁ ଗାଏବ ହୋଇଯାଇଛି । ଆଉ ଯେଉଁଠି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ମିଳୁଛି, ତାହାର ଦର କିଲୋପ୍ରତି 150ରୁ 180 ଟଙ୍କା ଦରରେ ବିକ୍ରୟ ହେଉଛି । ଅନ୍ୟ ପରିବା ଦରରେ ମଧ୍ୟ ଅହେତୁକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଗୋଟିଏ ମାସରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ହେବ ଦର ଖସିବାର ନାଁ ଧରୁନି । ଏକ କିଲୋ କିମ୍ବା ଦୁଇ କିଲୋ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଢ଼େଇଶହ କିମ୍ବା ଅଧ କିଲୋ କିଣୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ ।
ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ରମାକାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଗରିବଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ । ଦର ଏତେ ବଢ଼ିଛି ଯେ, ପରିବା କିଣିକି ଖାଇ ହେଉନାହିଁ । ଏବେ ଅମଳ ସମୟ । ତଥାପି ଦର ଅଧିକ ରହିଛି ।"
ଆଉ ଜଣେ ଗ୍ରାହକ କହିଛନ୍ତି, "ପରିବା ଦର ଏବେ ଆକାଶଛୁଆଁ ହୋଇଛି । ଟମାଟୋ ଦର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଛି । ଶୀତଋତୁରେ ଅମଳ ସମୟରେ ଦର କମ ଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଟମାଟୋ କିଲୋ ପିଛା 70ରୁ 80 ଟଙ୍କା ରହୁଛି । ସବୁ ପରିବା 80 ଟଙ୍କା ଉପରେ ରହିଛି । ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତୁ ଏଥିପ୍ରତି ପଦକ୍ଷପ ନିଅନ୍ତୁ । କିଛି ସାଧାରଣ ଦର ରହୁ । ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଚଳିପାରିବେ ।"
କେତେ ରହିଛି ପରିବା ଦର:
- କାଙ୍କଡ଼ କିଲୋ 80 ଟଙ୍କା
- ବିନ୍ସ କିଲୋ 60 ଟଙ୍କା
- କଲରା କିଲୋ 60ରୁ 70 ଟଙ୍କା
- ଭେଣ୍ଡି କିଲୋ 80 ଟଙ୍କା
- ଜହ୍ନି କିଲୋ 70ରୁ 80 ଟଙ୍କା
- କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ କିଲୋ 100 ଟଙ୍କା
- ସଜନା ଛୁଇଁ କିଲୋ 180ରୁ 200 ଟଙ୍କା
- ଅମୃତ ଭଣ୍ଡା କିଲୋ 25ରୁ ୩୦ ଟଙ୍କା
- ବନ୍ଧା କୋବି ୪୦ରୁ ୫୦ ଟଙ୍କା
- ଫୁଲକୋବି ଗୋଟା 50 ଟଙ୍କା
ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଏବଂ ଖରାପ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଲାତି ଅମଳ ହୋଇପାରି ନାହିଁ । ଆଉ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଲାତି ବାହାରିଲେ ଏହାର ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବ ବୋଲି ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଏହାର ଦର ବୃଦ୍ଧି ଫଳରେ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି ।
ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଛନ୍ତି, "ଗତ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ଜମି ପାଗ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । ଯାହା ବି ଚାଷ ହେଲା ସବୁ ବିଳମ୍ବରେ ହୋଇଛି । ଟମାଟ ରାୟପୁର ଓ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ ଆସୁଛି । ତେଣୁ ଟ୍ରେନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ପଡୁଛି । ଫଳରେ ଦର ଉଚ୍ଚା ରହୁଛି । ଲୋକାଲ ପରିବା ଆସିଲେ ଆଉ 15-20 ଦିନ ପରେ ଦର ସ୍ବାଭାବିକ ହେବ ।"
