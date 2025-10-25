ETV Bharat / state

ଡାଲି, ତୈଳବୀଜ ଏବଂ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଫସଲକୁ ମିଳିବ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ

ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କୃଷି ସମ୍ମିଳନୀ । ଡାଲି, ତୈଳବୀଜ ଏବଂ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଫସଲକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତି ।

Rabi campaign 2025 2026
Rabi campaign 2025 2026 (ETV Bharat Odisha)
Published : October 25, 2025 at 3:35 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଡାଲି, ତୈଳବୀଜ ଏବଂ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଫସଲକୁ ମିଳିବ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ । ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଜଳବାୟୁ ଅନୁକୂଳ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଦିଆଯିବ ଗୁରୁତ୍ୱ । ଏନେଇ କୃଷି ଭବନ ଅଡିଟୋରୀୟମରେ ଆୟୋଜିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବାର୍ଷିକ କୃଷି ସମ୍ମିଳନୀ - ୨୦୨୫/୨୬ରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ।

Rabi campaign 2025 2026 (ETV Bharat Odisha)

ରବି ଅଭିଯାନ ୨୦୨୫-୨୬:

ରବି ଅଭିଯାନ ୨୦୨୫-୨୬କୁ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା ଅକ୍ଟୋବର ୨୨ ତାରିଖରେ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ରବି ଋତୁ ୨୦୨୫-୨୬ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୨୯ ଲକ୍ଷ ୩୦ ହଜାର ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ବିଭିନ୍ନ ଫସଲ ଚାଷ କରାଯିବାର କାର୍ଯ୍ଯକ୍ରମ ରହିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ୧୫.୧୩ ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ୩.୭୦ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ତୈଳବୀଜ ଚାଷ କରାଯାଇଛି । ପରିବା ଚାଷ ପାଇଁ ୪.୯୭ ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଚାଷ କରାଯାଇଛି । ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ପାଇଁ ୨୩.୨୬ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଉତ୍ପାଦନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ଯ କରାଯାଇଛି । ମସଲା ଅଧୀନରେ ୧.୧୫ ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଏବଂ ଆଖୁଚାଷ ଅଧୀନରେ ୦.୨୧ ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜମି ରହିଛି । ୮.୨୦ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ ଓ ୪.୨୧ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ତୈଳବୀଜ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ।

Rabi campaign 2025 2026
Rabi campaign 2025 2026 (ETV Bharat Odisha)
ଏପରି କହିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ:

ଏହି ଅବସରରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ କହିଛନ୍ତି, "ରବି ପରିକଳ୍ପନାକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସକ୍ରିୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଇନପୁଟ ଯୋଗାଣ, ପ୍ରଭାବୀ ଆନ୍ତଃ-ବିଭାଗୀୟ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ନିରନ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରୀୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଅବ୍ୟବହୃତ କୃଷି ଫାର୍ମ ଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଦାମ ଗୃହ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା । ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଲାଭ କୃଷକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ, ସମର୍ପିତ ତଦାରଖ ଏବଂ ଫଳାଫଳ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ନିହାତି ଜରୁରୀ ।"

Rabi campaign 2025 2026
Rabi campaign 2025 2026 (ETV Bharat Odisha)
"ରବି ଫସଲ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣି ମହଜୁଦ ଅଛି"

ସେହିପରି ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଅନୁ ଗର୍ଗ କହିଛନ୍ତି,"ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଡ୍ୟାମ ତଥା ବ୍ୟାରେଜରେ ରବି ଫସଲ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ପାଣି ମହଜୁଦ ଅଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ୯୦% ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ ।"

Rabi campaign 2025 2026
Rabi campaign 2025 2026 (ETV Bharat Odisha)

ଏପରି କହିଲେ କୃଷି ସଚିବ :

କୃଷି ସଚିବ ଡ଼ ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି,"ରବି କାର୍ଯ୍ଯକ୍ରମ ୨୦୨୫-୨୬ରେ ଡାଲି ଓ ତୈଳବୀଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଓ ଉତ୍ପାଦକତା ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ସବୁ ଫସଲରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ କୃଷି ଓ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଓ ଆଇକାର୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଏମଓୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି ।।ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଧନ ଧାନ୍ୟ କୃଷି ଯୋଜନା, ଜାତୀୟ ଡାଲି ମିଶନ, ଏନଏମଇଓ- ତୈଳବୀଜ, ଏନଏଫଏସଏମ, ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ମିଶନ, ପଣସ ମିଶନ, ସ୍ଥାୟୀ କୃଷି ଉପରେ ଜାତୀୟ ମିଶନ, ଆରକେଭିୱାଇ, ପିଏମକେଏସୱାଇ ଏବଂ ପିଏମଏଫବିୱାଇ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ଯକ୍ରମଗୁଡ଼ିକର ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଏବଂ ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରୟାସ ଜରୁରୀ ।"

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି," ଏହା ସହ ଶ୍ରୀଅନ୍ନ ଅଭିଯାନ, ଧାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଡ଼ିଆ ଜମି ପରିଚାଳନା, ବଳଭଦ୍ର ଜୈବିକ ଚାଷ ମିଶନ, କୃଷି ଯାନ୍ତ୍ରିକୀକରଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହଯୋଗୀ କାର୍ଯ୍ଯକ୍ରମ ଭଳି ସରକାରୀ ପଦକ୍ଷେପମାନ କୃଷି ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଓ କୃଷକଙ୍କ ଜୀବିକାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଜୋରଦାର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ଯକାରୀ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରର ନିରନ୍ତର ବିସ୍ତାର ହେଉଛି, ଅଧିକ ଚାଷୀ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଆୟ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟର ଫସଲରେ ବିବିଧତା ଆଣିଛନ୍ତି । ଏମଆଇଡିଏଚ, ପିଏମକେଏସୱାଇ, ଏନଏମଇଓ-ପାମତେଲ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ଯକ୍ରମ ଏବଂ ଆଳୁ, ପନିପରିବା ଏବଂ ମସଲାର ବିକାଶ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଜନାର ନିୟମିତ ତଦାରଖ ଏବଂ ସମୟୋଚିତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଆବଶ୍ୟକ । ଯାହା ଫଳରେ ଫଳପ୍ରଦ ଫଳାଫଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ ।"

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ, ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଅନୁ ଗର୍ଗ, କୃଷି ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଡ଼ ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ପାଢ଼ୀ, ଓୟୁଏଟି କୁଳପତି ଡ଼ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ରାଉଳ, କୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶୁଭମ ସକ୍ସେନା, ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କାଲୁଙ୍ଗେ ଗୋରଖ ୱାମନ, ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

RABI CAMPAIGN 2025 2026
KANAK VARDHAN SINGH DEO
RABI CROPS TARGET
ଓଡିଶା ରବି ସମ୍ମିଳନୀ ୨୦୨୫ ୨୬
ODISHA AGRICULTURE

