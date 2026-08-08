ନୂତନ ଶ୍ରମ ସଂହିତା ପରେ ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ତତ୍ପରତା; ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବୋର୍ଡ ଗଠନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ
ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବୋର୍ଡ ଗଠନ କରିବାକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ରାଜ୍ୟ ଶ୍ରମ କମିଶନର । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : August 8, 2026 at 3:34 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦେଶରେ ନୂଆ ଶ୍ରମ ସଂହିତା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନୂଆ ଢାଞ୍ଚାରେ ଆଣିବା ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବୋର୍ଡର ବୈଠକ ଶୀଘ୍ର ଡାକି ଆବଶ୍ୟକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏନେଇ ଶ୍ରମ କମିଶନର ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ତ୍ରିପାଠୀ ଚିଠି ଲେଖି ଶ୍ରମ ଓ ଇଏସ୍ଆଇ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ୨୯ଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶ୍ରମ ଆଇନକୁ ଏକତ୍ର କରି ୪ଟି ଶ୍ରମ ସଂହିତା ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା, ୨୦୨୦ ରହିଛି । ଏହି ସଂହିତାରେ ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏକାଠି କରାଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ, ୨୦୦୮ ମଧ୍ୟ ଏହି ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ।
କେନ୍ଦ୍ରର ନିୟମ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ, ରାଜ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ:
ଶ୍ରମ ବିଷୟ ସମବର୍ତ୍ତୀ ତାଲିକାରେ ଥିବାରୁ ଶ୍ରମ ସଂହିତାଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ । ଶ୍ରମ କମିଶନରଙ୍କ ପତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିୟମାବଳୀ ପ୍ରକାଶ କରିସାରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଖସଡ଼ା ନିୟମାବଳୀ ପ୍ରକାଶ କରି ଏହା ଉପରେ ଆପତ୍ତି ଓ ପରାମର୍ଶ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ରାଜ୍ୟର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିୟମାବଳୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ବାକି ରହିଛି । ଏହି ନିୟମାବଳୀ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ଶ୍ରମ ସଂହିତାର ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲାଗୁ କରିବାର ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବ । ଏହା ସହିତ ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ । ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ।
କେତେକ ବୋର୍ଡକୁ ପୂର୍ବ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିବାର ସୁଯୋଗ:
ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତାର ଧାରା ୧୫୩ରେ କିଛି ବୋର୍ଡ ଓ କମିଟିକୁ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ସଂସ୍ଥା ଗଠନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଅର୍ଥାତ, ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଲାଗୁ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ପୂର୍ବ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ । ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଲ୍ଡିଂ ଆଣ୍ଡ୍ ଅଦର୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ୱାର୍କର୍ସ ୱେଲଫେୟାର ବୋର୍ଡକୁ ପୂର୍ବ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ପାଇଁ ସମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେଉନାହିଁ ବୋଲି ଶ୍ରମ କମିଶନର ତାଙ୍କ ପତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି । ଏହି କାରଣରୁ ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକ ବୋର୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଛି ।
ଧାରା ୬(୯) ଅନୁଯାୟୀ ନୂଆ ବୋର୍ଡ ଗଠନ :
ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତାର ଧାରା ୬(୯) ଅନୁଯାୟୀ ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ବୋର୍ଡ ଗଠନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ନୂଆ ବୋର୍ଡ ଗଠନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିୟମାବଳୀ ପ୍ରକାଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଅର୍ଥାତ, ପୁରୁଣା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଗଠିତ ବୋର୍ଡକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ପରି ଚଳାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନୂଆ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା ଅନୁଯାୟୀ ବୋର୍ଡ ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବୋର୍ଡର ବୈଠକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି ।
ବୋର୍ଡ ବୈଠକ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ:
ଏହି ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶ୍ରମ ଓ ଇଏସ୍ଆଇ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅଗଷ୍ଟ ୪ ତାରିଖରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ପତ୍ରକୁ ଆଧାର କରି ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବୋର୍ଡର ବୈଠକ ଶୀଘ୍ର ଡାକିବାକୁ ଶ୍ରମ କମିଶନର ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ବୈଠକରେ ନୂଆ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା ଅନୁଯାୟୀ ବୋର୍ଡର ଭବିଷ୍ୟତ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଆବଶ୍ୟକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବ । ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା, ବୋର୍ଡର ଭୂମିକା ଏବଂ ନୂଆ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଶିଶୁ ଶ୍ରମ ପ୍ରଥା ସମାଜ ପାଇଁ କଳଙ୍କ, ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ଶିଶୁଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଓ ବିକାଶ ଧାରା :OSCPCR ଅଧ୍ୟକ୍ଷା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର