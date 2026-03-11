ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରେ ଅକ୍ଷମ; ଓଡିଶାକୁ ପଡୋଶୀ ଭରସା
ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ଓଜନ ମାପରେ ଠକୁଛନ୍ତି ଡିଲର । ବିଧାନସଭାରୁ ଆସିଛି ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ । ଅଭିଯୋଗରେ ୭୫ ରାସନ ଡିଲରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ସନ ନେବାସହ ସେମାନଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି ସରକାର ।
Published : March 11, 2026 at 7:57 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଗଠନର ଶହେ ବର୍ଷ ପାଳନ କରିବ ଓଡିଶା । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଓଡିଶା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ଅତ୍ୟାବଶକୀୟ ସମାଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଓଡିଶାକୁ ପଡୋଶୀ ଭରସା । ଆବଶ୍ୟକତା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଓଡିଶାକୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଗୁଜରାଟ, ବିହାର, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ତାମିଲନାଡୁ ଭଳି ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡୁଛି ।
ଆଳୁ ପିଆଜଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଣ଼୍ଡା ପାଇଁ ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଛି
ଆଳୁ ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଓଡ଼ିଶା । ପିଆଜ ପାଇଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଗୁଜୁରାଟ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଓଡ଼ିଶା । ଗହମ ପାଇଁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ ଓ ବିହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା । ଡାଲି ଓ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ ପାଇଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଛତିଶଗଡ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଓଡ଼ିଶା । ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ ଆସୁଛି ଚିନି । ଲୁଣ ପାଇଁ ଗୁଜୁରାଟ, ତାମିଲନାଡୁ ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଓଡ଼ିଶା । ଖାଇବା ତେଲ ପାଇଁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପରେ ଓଡିଶା ନିର୍ଭରଶୀଳ ।
ବିଧାନସଭାରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ବର୍ଷକୁ ୨.୦୮ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଲୁଣ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା । ଚିନି ୨.୪୦ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ, ପିଆଜ ୩.୮୫ ମେଟ୍ରିକ ଟନ, ଆଳୁ ୧୪.୨୫ ମେଟ୍ରିକ ଟନ, ଖାଇବା ତେଲ ୨.୭୮ ମେଟ୍ରିକ ଟନ, ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ୧.୩୨ ମେଟ୍ରିକ ଟନ, ଗହମ ୫.୮୮ ମେଟ୍ରିକ ଟନ, ଡାଲି ୩.୧୬ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଓ ଚାଉଳ ୭୬.୩୬ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଓଡିଶାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।"
ରାଜ୍ୟରେ ଖାଉଟିଙ୍କର ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଦିନ ହାରାହାରି ୨୪୮୨.୧୯ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ମାଛର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି । ଓଡିଶାରେ ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି ୧୧ ଲକ୍ଷ ୯୨ ହଜାର ମେଟ୍ରିକ ଟନ ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି । ଖାଉଟିମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଜାତିର ମାଛର ଚାହିଦା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟରୁ ବାର୍ଷିକ ୨୯୭୩୦ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ମାଛ ଆମଦାନୀ ହେଉଛି । ମାଛ ଉତ୍ପାଦନରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଓ ପୋଖରୀ ଖୋଳି ମାଛ ଚାଷ ଓ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଯାଆଁଳା ଛାଡି ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ମାଛ ଚାଷରେ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ।
ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିଦିନ ହାରାହାରି ୦.୩୪ ହଜାର ମେଟ୍ରିକ ଟନ ପରିମାଣର ଖାସି ମାଂସ, ୦.୮୪ ହଜାର ମେଟ୍ରିକ ଟନ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ଓ ୧୩୮.୩୬ ଲକ୍ଷ ଅଣ୍ଡାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି । ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ ୦.୩୦ ହଜାର ମେଟ୍ରିକ ଟନ ପରିମାଣର ଖାସି ମାଂସ, ୦.୩୮ ହଜାର ମେଟ୍ରିକ ଟନ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ଓ ୧୧୭.୪ ଲକ୍ଷ ପରିମାଣର ଅଣ୍ଡା ଉପଲବ୍ଧ । ଖାସି ମାଂସ ଓ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆମଦାନୀ କରିବାକୁ ପଡିନଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଦୈନିକ ୩୭.୧୭ ଲକ୍ଷ ଅଣ୍ଡା ଆମଦାନୀ ହେଉଛି ।
ଆଉ ୪ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖୋଲିବ ଚାଉଳ ATM
ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ୪ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଚାଉଳ ATM ଖୋଲିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ଝାରସୁଗୁଡା, ନବରଙ୍ଗପୁର, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଚାଉଳ ATM ଖୋଲିବେ ସରକାର । ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମ ଚାଉଳ ATM ଭୁବେନେଶ୍ୱରର ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରରେ ଖୋଲିଛି । ଗତ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୪ରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୦ ହଜାର ୨୧୭ ଜଣ ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀ ସମୁଦାୟ ୩ ହଜାର ୮ ଶହ ୫ କୁଇଣ୍ଟାଲ କିଲୋଗ୍ରାମ ଚାଉଳ ଉଠାଣ ହୋଇଛି ।
ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ଓଜନ ମାପରେ ଠକୁଛନ୍ତି ଡିଲର :
ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ଓଜନ ମାପରେ ଠକୁଛନ୍ତି ଡିଲର । ବିଧାନସଭାରୁ ଆସିଛି ଏହି ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ । ଅଭିଯୋଗରେ ୭୫ ଜଣ ରାସନ ଡିଲରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ସନ ନେବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି ସରକାର । ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୩୬୨୪ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ୭୫ ଟି ରାସନ ଡିଲରଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ ସହ ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଣ୍ଡାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ଓଜନ ମାପରେ ଠକୁଛନ୍ତି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଓ ସୁନା ଦୋକାନୀ । ତିନି ବର୍ଷରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲାଣି ୧୦୯ଟି କେସ । ୧୩ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ଜରିମନା ଆଦାୟ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ଓଜନ ମାପରେ ବି ଠକୁଛନ୍ତି ସୁନା ଦୋକାନୀ । ୩ ବର୍ଷରେ ୮୦୬୫ ଚଢ଼ାଉରୁ ୧୬ କେସ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଅଢେ଼ଇ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ଜରିମନା ଆଦାୟ ହୋଇଛି । ବିଧାନସଭାରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ରାଜ୍ୟରେ ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର । ୩୦ ଜିଲ୍ଲାରେ ୯ ଲକ୍ଷ ୫ ହଜାର ୧୮୪ ଜଣ ଭାଗ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି । ବାଲେଶ୍ବରରେ ୧ ଲକ୍ଷ ୮ ହଜାର ୮୨୧ ଜଣ, ପୁରୀରେ ୪୦ ହଜାର, କଟକରେ ୫୫୫୬୯ ଜଣ, ଭଦ୍ରକରେ ୬୫ ହଜାର ୯୪୬ ଭାଗ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି । ସେହିପରି ମାର୍ଚ୍ଚ ୬ ସୁଦ୍ଧା ୩ କୋଟି ୧୮ ଲକ୍ଷ ୨୭୧ ଜଣ ଇକେୱାସି କରିସାରିଛନ୍ତି । ୧୦ ଲକ୍ଷ ୫୧ ହଜାର ୧୬୨ ହିତାଧିକାରୀ ଇକେୱାସି କରି ନାହାନ୍ତି । ଏହି ତାଲିକାରେ ଗଞ୍ଜାମରେ ସର୍ବାଧିକ ୧ ଲକ୍ଷ ୨୯ ହାଜର ୨୫୧ ରହିଥିବା ବେଳେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦେବଗଡ଼ରେ ୫ ହଜାର ୪୭୪ ଜଣ ରହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର
