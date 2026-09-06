ETV Bharat / state

ଓଡ଼ିଶାର ୟୁଏଇ ନିବେଶ ଅଭିଯାନ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୯ରୁ ତିନିଦିନିଆ ଆବୁଧାବି ଗସ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ବିଭିନ୍ନ ନିବେଶକ, ଶିଳ୍ପପତି, ଫଣ୍ଡ ହାଉସ୍‌, ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍ଥା ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂଗଠନ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ।

Mohan Majhi
ମୋହନ ମାଝୀ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 6, 2026 at 2:46 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ବିକାଶକୁ ବିଶ୍ୱ ବଜାର ସହ ଯୋଡ଼ିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସରକାର । ଏହା ସହ ରପ୍ତାନିଭିତ୍ତିକ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଉଚ୍ଚମୂଲ୍ୟ ସଂଯୋଜିତ ଶିଳ୍ପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୟୁନାଇଟେଡ୍‌ ଆରବ୍‌ ଏମିରେଟ୍ସ (ୟୁଏଇ)ରେ ବଡ଼ ଧରଣର ନିବେଶ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୯ରୁ ୧୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନିଦିନିଆ ଆବୁଧାବି ଓ ଦୁବାଇ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ।

ବିଭିନ୍ନ ନିବେଶକ, ଶିଳ୍ପପତି, ଫଣ୍ଡ ହାଉସ୍‌, ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍ଥା ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂଗଠନ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ । ଏହି ନିବେଶ ଅଭିଯାନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ପୁଞ୍ଜି ଆକର୍ଷଣ ନୁହେଁ ବରଂ ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାକୁ ବିଶ୍ୱ ବଜାର ସହ ସଂଯୋଗ କରି ରପ୍ତାନିକୁ ବଢ଼ାଇବ । ଶିଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳକୁ ସୁଦୃଢ଼ ଓ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦନକୁ ରାଜ୍ୟରେ ବିକଶିତ କରିବ । ଓଡ଼ିଶାର ଧାତୁ ଓ ଧାତୁବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରର ପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତିକୁ ଆଧାର କରି ଡାଉନ୍‌ଷ୍ଟ୍ରିମ୍‌ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଉଚ୍ଚମୂଲ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନକୁ ବିକଶିତ କରିବା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିବ ।

ୟୁଏଇ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ ସୁଯୋଗ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ । ଏଥିରେ ରହିଛି ଧାତୁ ଓ ଧାତୁ ଡାଉନ୍‌ଷ୍ଟ୍ରିମ୍‌ ଶିଳ୍ପ, ଖାଦ୍ୟ ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ ଉତ୍ପାଦ ରପ୍ତାନି, ବନ୍ଦରଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ପାର୍କ, ପୋର୍ଟ-ବେସ୍‌ଡ୍‌ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ପାର୍କ, ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ ପାର୍କ, ଡେଡିକେଟେଡ୍‌ ରେୟାର ଆର୍ଥ କରିଡର, ସ୍ଲରି ପାଇପ୍‌ଲାଇନ୍‌ ଭିତ୍ତିଭୂମି, କେମିକାଲ୍‌ ଓ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍‌ ପାର୍କ । ଓଡ଼ିଶାର ଦୀର୍ଘ ସମୁଦ୍ରତଟ ଓ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ରଣନୈତିକ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଆଧାର କରି ବନ୍ଦରକୁ ଶିଳ୍ପ ଓ ରପ୍ତାନି ବିକାଶର ପ୍ରମୁଖ ଇଞ୍ଜିନ୍‌ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ବନ୍ଦର ସହ ଶିଳ୍ପ, ଗୋଦାମ, ପରିବହନ ଓ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏକୀକୃତ କରି ଗ୍ଲୋବାଲ୍‌ ସପ୍ଲାଏ ଚେନ୍‌ ସହ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯୋଡ଼ିବା ଦିଗରେ ଏହି ଅଭିଯାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିବ ।



ଆବୁଧାବିରେ ଫଣ୍ଡ ହାଉସ୍‌ ଓ ନିବେଶ ସଂସ୍ଥା ସହ ଆଲୋଚନା



ଆବୁଧାବି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ୟୁଏଇର ପ୍ରମୁଖ ନିବେଶ ସଂସ୍ଥା, ଫଣ୍ଡ ହାଉସ୍‌, ସୋଭରେନ୍‌ ଇନ୍‌ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବ । ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିଦେଶୀ ନିବେଶ (FDI)ର ସୁଯୋଗ, ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ, ଶିଳ୍ପ ସହଭାଗିତା ଓ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅର୍ଥଯୋଗାଣ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେବ । ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୃହତ୍‌ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପ ସହିତ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଆର୍ଥିକ ସହଭାଗିତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିବ ।

ଦୁବାଇରେ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ସହ ୱାନ୍‌-ଟୁ-ୱାନ୍‌ ବୈଠକ


ଦୁବାଇରେ ମେଟାଲ ଓ ଡାଉନ୍‌ଷ୍ଟ୍ରିମ କମ୍ପାନୀ, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରର ନିବେଶକ, ଶିଳ୍ପପତି ଏବଂ ୟୁଏଇରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ସହ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା ହେବ । ସେକ୍ଟରାଲ୍‌ ରାଉଣ୍ଡଟେବୁଲ୍‌ ଓ ୱାନ୍‌-ଟୁ-ୱାନ୍‌ ବୈଠକରେ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ନିବେଶ ସୁଯୋଗ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଯିବ । ୟୁଏଇରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମୁଦାୟ ଓ ପେସାଦାରମାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଆଲୋଚନା କରିବ । ଭାରତ-ୟୁଏଇ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂଯୋଗ ସୃଷ୍ଟିରେ ଏହି ସମୁଦାୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେଇପାରିବ ବୋଲି ସରକାର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ।


‘ଓଡ଼ିଶା ଇନଭେଷ୍ଟର୍ସ ମିଟ୍‌–ୟୁଏଇ’

ଏହି ଅଭିଯାନର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ ହେବ ‘ଓଡ଼ିଶା ଇନଭେଷ୍ଟର୍ସ ମିଟ୍‌–ୟୁଏଇ’ । ୟୁଏଇ ସହ ବ୍ୟାପକ MENA ବ୍ୟବସାୟିକ ସମୁଦାୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ପରିବେଶ, ନୂଆ ନିବେଶ ସୁଯୋଗ ଓ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ । ନିବେଶକ ଓ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଆଣି ନୂଆ ନିବେଶ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ବ୍ୟବସାୟିକ ଚୁକ୍ତି ଓ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗିତା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏହି ମିଟ୍‌ର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ।



ପାରମ୍ପରିକ ଶିଳ୍ପରୁ ନୂଆ ଯୁଗର ଶିଳ୍ପକୁ ଗତି

ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ଶିଳ୍ପ ଶକ୍ତିକୁ ଆଧାର କରି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଧାରିତ ଓ ଉଚ୍ଚମୂଲ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଗେଇ ନେବା ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଭିଯାନର ଅନ୍ୟତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଲ୍ୟୁ ଚେନ୍‌ ବିକଶିତ କରିବା ସହ ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍ପାଦନକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଉପରେ ଜୋର ଦିଆଯିବ । ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏହା କେବଳ ନିବେଶ ଆଣିବାର ଏକ ଅଭିଯାନ ନୁହେଁ । ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ରପ୍ତାନି ବୃଦ୍ଧି, ଭାଲ୍ୟୁ ଆଡିସନ୍‌, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହସ୍ତାନ୍ତର, ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ଓ ନୂଆ ରୋଜଗାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ଭଳି ବ୍ୟାପକ ଆର୍ଥିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, “ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିଭୂମି ରହିଛି । ରପ୍ତାନିଭିତ୍ତିକ ଓ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦନର ଏକ ବଡ଼ କେନ୍ଦ୍ର ହେବାର ଅପାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ୟୁଏଇ ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଶ୍ୱ ପୁଞ୍ଜି, ପ୍ରଯୁକ୍ତି, ବଜାର ଓ ରଣନୈତିକ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ । ୟୁଏଇ ଗସ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପୁଞ୍ଜି, ଶିଳ୍ପ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ସହ ଓଡ଼ିଶାର ସଂଯୋଗ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ । ଏହା ସହ ରାଜ୍ୟକୁ ପୂର୍ବ ଭାରତର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରପ୍ତାନିଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଦିଗରେ ଏହା ଏକ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ହୋଇପାରେ ।

ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି, “ମେଟାଲର୍ଜି, ଧାତୁ ଓ ଡାଉନ୍‌ଷ୍ଟ୍ରିମ୍‌ ଶିଳ୍ପଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବନ୍ଦର, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ, ଖାଦ୍ୟ ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ ରପ୍ତାନି, ରେୟାର ଆର୍ଥ, ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ, କେମିକାଲ୍‌ ଓ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍‌ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରର ନିବେଶ ସୁଯୋଗ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ । ମୂଲ୍ୟ ସଂଯୋଜନ, ରପ୍ତାନି, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଗ୍ରହଣ ଓ ଉଚ୍ଚମୂଲ୍ୟ ଶିଳ୍ପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଥିବା ନିବେଶ ଉପରେ ଆମର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ନୌବାଣିଜ୍ୟିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ, ବାଲି ଯିବେ ଓଡିଶା ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

CM MOHAN MAJHI
MOHAN MAJHI UAE VISIT
ODISHA CM ABUDHABI
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆବୁଧାବି ଗସ୍ତ
ODISHA UAE INVESTMENT CAMPAIGN

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.