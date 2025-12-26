PUCC ନଥିଲେ ଜରିମାନା ସହ କଟାଯିବ ଚାଲାଣ: ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ

ETV Bharat / state

ଫେବୃୟାରୀ ପହିଲାରୁ କଡାକଡି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ମୋଟର ଯାନ ବଳବତ୍ତର ଆଇନ । ନିୟମ ନ ମାନିଲେ ଜରିମାନ ସହ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବା ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା କହିଛନ୍ତି ।

ବୈଧ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର (ETV Bharat)
Pollution Under Control Certificate ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସନ୍ତା ଫେବୃୟାରୀ ୧ ତାରିଖରୁ କଡାକଡି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ମୋଟର ଯାନ ବଳବତ୍ତର ଆଇନ-୧୯୮୮ । PUCC ନାହିଁ ତ, ପେଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ । PUC ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବିନା ପେଟ୍ରୋଲ ମନା ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପରିବହନ ବିହାଗ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି । ବୈଧ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଜାନୁଆରୀ ୧ ଡେଡଜଲାଇନ୍ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ପେବୃଆରୀ ୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଜାନୁଆରୀରେ ସଡକ ସୁରକ୍ଷା ମାସ ରହିଥିବାରୁ ଏହି ମାସକ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସହିତ ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ନ କରାଇଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିୟମକୁ କଡାକଡି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି । PUCCକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନାଙ୍କ ସହ ETV ଭାରତର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା..

ବୈଧ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର (ETV Bharat)

ETV Bharat (ପ୍ରଶ୍ନ): ରାଜ୍ୟରେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ନେଇ ଆଇନ କଡାକଡି କରାଯାଇଛି, ଏନେଇ କ'ଣ କହିବେ ?

ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ (ଉତ୍ତର): ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ନୂଆ ନିୟମ କରାଯାଇନାହିଁ । ସଡକ ସୁରକ୍ଷା ମାସ ପାଳନ ଯୋଗୁଁ କେବଳ ତାହାକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଆମେ ପୂରାତନ ନିୟମକୁ ବଳବତ୍ତର ନିୟମକୁ କଡାକଡି କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ । ନିୟମକୁ କଡାକଡି କରାଯିବାର କାରଣ ହେଉଛି, ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ (Air Quality Index) ରିପୋର୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି ଚିନ୍ତାଜନକ । ତେଣୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏହି ନିୟମକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛୁ । ଏହି ନିୟମକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ କଡାକଡି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ଗାଡିର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନାହିଁ ତାହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜରିମାନା କରାଯିବା ସହ ଚାଲାଣ କଟାଯିବ । ସଡକ ଓ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ଅଙ୍ଗିକାର ହେବା ଏବଂ ସହଯୋଗ କରିବା । ଓଡ଼ିଶାର ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା କମିଛି ଏବଂ ଇନଡେକ୍ସରେ ସ୍ଥାନୀତ ହୋଇଛି । ଏଭଳି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ସମୟ ମାଗୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସଡକ ସୁରକ୍ଷା ମାସ ଜାନୁଆରୀ ୧ ତାରିଖରୁ ୩୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ଫେବୃୟାରୀ ୧ ତାରିଖରୁ ବଳବତ୍ତର ଆଇନ (୧୯୮୮ ମୋଟର ଭେଇକେଲ ଆକ୍ଟର)କୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ।



ETV Bharat (ପ୍ରଶ୍ନ): ପୂର୍ବରୁ ହେଲିମେଟ୍ ନଥିଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ, ଏବେ PUCC । ଏହାକୁ ନେଇ ସବୁଠି ଲମ୍ୱା ଧାଡି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ?

ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ (ଉତ୍ତର): ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଜନତାଙ୍କୁ ଅପିଲ କରାଯାଉଛି ଯେ, ସରକାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ । ସହଯୋଗ କଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ । ଏଥିସହିତ ବାରମ୍ୱାର ସଡକ ସୁରକ୍ଷା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ନେଇ କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗାଡିର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହେବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆଣିବା ନଚେତ୍ ଆର୍.ସି ବୁକ୍ ବାତିଲ ହେବା ସହିତ ଗାଡି ଚାଳକ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ୧୯୮୮ ମୋଟର ଭେଇକେଲ ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବଳବତ୍ତର ଆଇନରେ ଗାଡିର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନିହାତି କରିଥିବାର ଆବଶ୍ୟକ । ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବା ଓ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କରେ ଓଡ଼ିଶା କଳକୁ ଯିବା, ତାକୁ ଆଧାର କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଇନ କଡାକଡ଼ି କରାଯାଉଛି । ଗାଡ଼ିକୁ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ଅନୁକୂଳ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ସମୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିବ ଯେ, ସରକାର ନିୟମ କଡାକଡି କରିଦେଲେ । ତେଣୁ କଡାକଡି ନୁହେଁ ଏହା ବଳବଚତ୍ତର ଆଇନକୁ ହିଁ ଲାଗୁ କରାଯାଉଛି । ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନିହାତି ଭାବରେ ଆଣନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଫେବୃଆରୀ ୧ ତାରିଖ ଠାରୁ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ।

ETV Bharat (ପ୍ରଶ୍ନ): କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଟେଷ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟର ରହିଛି । ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡୁଛି ?

ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ (ଉତ୍ତର): ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେ ଅଧିକ ଯାନବାହାନ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତାହାକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଏପରି ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିବୁ । ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଏହାକୁ କରାଯିବ । ଯଦି ଏହାକୁ ନକରାଯିବ ତେବେ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ହେବ ବୋଲି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା କହିଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

