ଆପ୍ ଆଧାରିତ ବାଇକ୍-ଟ୍ୟାକ୍ସି ସେବାକୁ ନେଇ କାହିଁକି ପରିବହନ ବିଭାଗର କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ? ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ଅତିରିକ୍ତ ପରିବହନ କମିଶନର
ବାଇକ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସି ସେବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଉବର୍ ଓ ରାପିଡୋ ଭଳି ସଂସ୍ଥାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ୧୫ ଦିନର ସମୟସୀମା ଦିଆଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ-ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : November 13, 2026 at 3:08 PM IST
କଟକ :ରାଜ୍ୟରେ ଆପ୍ ଆଧାରିତ ବାଇକ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସି ସେବାକୁ ନେଇ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ପରିବହନ ବିଭାଗ। ଘରୋଇ ତଥା ଅଣପରିବହନ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ କରିବା ବେଆଇନ। ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ମୋଟରଯାନ ଆଇନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଗ୍ରିଗେଟର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି। ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଉବର୍ ଓ ରାପିଡୋ ଭଳି ସଂସ୍ଥାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ୧୫ ଦିନର ସମୟସୀମା ଦିଆଯାଇଛି।
ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅତିରିକ୍ତ ପରିବହନ କମିଶନର ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ୨୦୧୯ରେ ଆଗ୍ରିଗେଟର ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ମୋଟରଯାନ ଆଇନ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଗିଗ୍ ୱାର୍କରଙ୍କ ଜରିଆରେ ସେବା ଯୋଗାଉଥିବା ଏହି ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଲାଇସେନ୍ସ ନେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ । ଏହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମୋଟର ଆଗ୍ରିଗେଟର ସ୍କିମ୍ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କେବଳ ପରିବହନ ବର୍ଗରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଯାନକୁ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି।
ମୋଟର କ୍ୟାବ୍, ଟ୍ୟାକ୍ସି ଏବଂ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପରିବହନ ବର୍ଗର ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଗ୍ରିଗେଟର ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଘରୋଇ ତଥା ଅଣପରିବହନ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଆପ୍ରେ ସାମିଲ କରି ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ସହ ଅଟୋ ରିକ୍ସା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଋଣ କରି ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାନ କିଣି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଉପୁଜୁଛି। ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ଏନେଇ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ଉବର୍, ରାପିଡୋ ଓ ଅନ୍ୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ବାରମ୍ବାର ତାଗିଦ୍ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଘରୋଇ ଯାନକୁ ଆପ୍ରେ ସାମିଲ କରିବା ବନ୍ଦ ହୋଇନଥିଲା। ତେଣୁ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ସହାୟତା ନିଆଯାଇଛି।
ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ପାତ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, 'କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହେଉଛି ସାଇବର ଅପରାଧ ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲାରେ ରାଜ୍ୟର ଆପେକ୍ସ ନୋଡାଲ୍ ଅଥରିଟି। ତେଣୁ ଏହାର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯିବା ପରେ ସାଇବର ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଉବର୍ ଓ ରାପିଡୋକୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆପ୍ରୁ ଘରୋଇ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନର ବୁକିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଟାଇବା କିମ୍ବା ଜିଓ-ଫେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଘରୋଇ ଗାଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଆଇନର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଉନାହିଁ, ଏହା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ବୀମା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଯଦି ଘରୋଇ ଗାଡ଼ିରେ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ, ତେବେ ବୀମା କ୍ଷତିପୂରଣ ନେଇ ଜଟିଳତା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ ପାଇଁ କେବଳ ଅନୁମୋଦିତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ପରିବହନ କମିଶନର ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ଦ ହେବ ଉବେର-ରାପିଡୋ ବାଇକ ସେବା: ଚିଠି ଲେଖି ୧୫ ଦିନର ଡେଡଲାଇନ୍ ଦେଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 'ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ପ୍ରଣିତ ସମ୍ବିଧାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ' କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାମଦାସ ଆଠାୱାଲେ, ଭୋଟ୍ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ